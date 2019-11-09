Петр Иванов: Логично, что Ironman пришел в Россию

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«Более трех тысяч человек в России преодолели классическую дистанцию»

– Хочу начать с того, что триатлон один из самых быстроразвивающихся видов спорта, который привлекает большое внимание любителей, – говорит глава федерации. – Количество спортсменов-любителей, преодолевших полную дистанцию – а для этого нужно проплыть 3,8 км, проехать 180 км на велосипеде и пробежать 42 км – в нынешнем году в России превысило три тысячи и составило 3115 человек. Для сравнения – всего два года назад таких было 1800. Наш спорт активно развивается, увеличивается количество регионов, в которых регистрируются федерации триатлона и в которых проводятся любительские и профессиональные соревнования.

– Сегодня в составе Федерации триатлона России 42 региональные федерации, – продолжил Петр Иванов. – За последний год прибавилось еще 6. Мы рассчитываем, что их количество будет возрастать, а соответственно вырастет число профессиональных спортсменов и любителей.

– Сколько в России профессиональных триатлетов?

– У нас порядка трехсот профессиональных спортсменов всех возрастов, принимавших участие в чемпионатах и первенствах России в 2019 году. Это не очень много, хотя их количество в последние годы выросло. Профессионалов могло быть намного больше, но, к сожалению, далеко не все региональные федерации направляют своих спортсменов для участия в национальных первенствах. Наша задача – сделать так, чтобы каждый регион представляли в чемпионате России как минимум один мужчина, одна женщина и одна эстафетная команда. Для этого в регионе должны пройти отборочные соревнования, чтобы сильнейшие спортсмены представляли регион на национальном первенстве. Это позволит увеличить конкуренцию и привлечь к занятию нашим видом спорта еще больше людей.

Хотел бы отметить важный момент: триатлон очень демократичный вид спорта. На одной площадке с теми же судейскими бригадами и оборудованием, в тот же день проводятся и любительские соревнования. Поэтому общение между профессионалами и любителями происходит более тесно. Мы, как это принято во многих странах, пропагандируем одновременно с проведением соревнований среди профессионалов проведение стартов любителей, а также детских. Это важно – потому что на такие старты можно приезжать семьями.

Свежий пример – чемпионат Европы в Казани. В его рамках проводился и любительский чемпионат Европы, на который приехало более 400 спортсменов из разных стран. В рамках европейского первенства прошел забег для жен спортсменов и детский старт.

«У Казани отличные шансы получить чемпионат Европы»

– Сейчас Россия планирует провести в Казани чемпионат Европы в 2021 году. Расскажите об этом.

– Действительно, мы хотели бы провести чемпионат Европы по олимпийской дистанции совместно с чемпионатом в других возрастных категориях и с соревнованиями для спортсменов-паралимпийцев. Как только будет объявлена заявочная кампания, мы такую заявку подадим. Предварительно этот вопрос уже согласован с руководством Республики Татарстан.

– Каковы наши шансы заполучить турнир?

– Шансы велики. В Казани в нынешнем году прошел чемпионат Европы на дистанции спринт. И прошел он на очень высоком уровне, за что нужно сказать спасибо команде организаторов и руководству Республики Татарстан.

– В планах федерации в 2021 году провести в Карелии чемпионат Европы по зимнему триатлону. Видимо, здесь шансы получить турнир еще больше, поскольку в России много чемпионов мира и Европы в этом виде триатлона?

– Зимний триатлон – это совершенно точно наш вид спорта. Карелия географически оптимальное место для проведения таких соревнований. В зимний триатлон приходит много спортсменов-лыжников. Напомню, что в него входит бег, велосипед и бег на лыжах.

– В летний триатлон приходит много бывших пловцов. Почему?

– Есть поговорка: триатлон нельзя выиграть на плавании (это первая дисциплина), но можно проиграть. Если спортсмен по итогам плавания не попадет в первую группу на велогонку, о победе можно забыть. Поэтому для триатлета важно уметь хорошо плавать.

«Ironman важен для привлечения туристов»

– Как пришла в Россию такая популярная серия, как Ironman?

– Это самая престижная любительская серия в мире, самая массовая. Популяризация триатлона в мире началась именно с Ironman. Это классическая длинная дистанция.

– Когда и где пройдет первый турнир серии Ironman в России?

– С 17 по 19 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Все предварительные договоренности достигнуты. Приход Ironman в Россию очень важен для развития триатлона в нашей стране. Наши атлеты с удовольствием участвуют в стартах серии Ironman, но для этого им нужно было ездить за границу. Теперь достаточно приехать в Санкт-Петербург.

– Представители Ironman заинтересованы в России?

– Безусловно, ведь Ironman проводит соревнования в соседних странах – Эстонии Швеции, Казахстане. По количеству участников на этих стартах российские атлеты на первом месте. Поэтому логично, что серия, наконец, пришла в Россию. И потом, наша страна – большой рынок.

Ironman очень важен для привлечения туристов. Как правило, каждого атлета сопровождают пять-семь человек. Многие приезжают с семьями.

– Как происходит подготовка организаторов соревнований в наших регионах?

– В федерации есть все материалы, необходимые для проведения соревнований. Достаточно их изучить, чтобы снять все вопросы. И, конечно, мы собираем коллег из регионов и обмениваемся опытом проведения триатлонных стартов.

Также мы проводим семинары для судей, тренеров и отдельно для организаторов.