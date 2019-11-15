VIII Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Нижнем Новгороде!

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- Олимпийский комитет России развивает и поддерживает не только спорт высших достижений, но и массовый спортчерез реализацию Программы «Олимпийская страна», - отметил Президент ОКР Станислав Поздняков. - Для нас это большая и важная работа. Массовый спорт – это, в первую очередь, здоровье нации.

Когда появилась возможность стать первым национальным олимпийским комитетом, который взял бы на себя организацию Всемирных игр ТАФИСА, мы отнеслись к этому с большой ответственностью. Для нас важно быть первыми.

На Играх будут представлены более ста традиционных и национальных видов спорта. Это не соревнования в общепринятом смысле, а фестиваль. Здесь нет проигравших, здесь все участники и все - победители!

Возглавляющий российскую делегацию в Токио Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев отметил, что с этого момента подготовка к проведению Всемирных игр-2024 переходит в активную фазу.

- Мы очень рады, что члены Генеральной ассамблеи ТАФИСА единогласно проголосовали за кандидатуру Нижнего Новгорода, - подчеркнул он. -Руководители ТАФИСА неоднократно бывали в этом замечательном городе и имеют полное представление о его спортивной и иной инфраструктуре, необходимой для проведения столь масштабного мероприятия.

Со своей стороны, ОКР сделал все возможное, чтобы подготовить максимально интересную и разнообразную заявку. Готовились к презентации с большим интересом и вдохновением. Очень приятно, что заявка произвела на членов Генеральной ассамблеи позитивное впечатление.

Несмотря на то, что до начала VIII Всемирных игр ТАФИСА еще пять лет, с сегодняшнего дня уже начинается серьезная и всесторонняя подготовка. Свободный формат Игр ТАФИСА дает нам возможность для творчества и развития. Мы хотим провести в Нижнем Новгороде настоящий карнавал любительского спорта! И, конечно, для нас очень важно, что Олимпийский комитет России войдет в историю как первый национальный олимпийский комитет – организатор Всемирных игр ТАФИСА.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для Нижнего Новгорода большая честь принять у себя Всемирные игры ТАФИСА.

- Мне хочется поблагодарить всех, кто поддержал нашу заявку и могу заверить, что мы сделаем все возможное для проведения Игр на самом высоком уровне. Сегодня в регионе предпринимаются серьёзные усилия для развития массового и профессионального спорта в рамах национального проекта «Демография» и за счёт собственных возможностей. К тому же в 2021 году Нижний Новгород будет отмечать своё 800-летие. Это позволит нам сделать город ещё удобнее для жителей и туристов. Регион уже доказал свой статус как одного из центров развития спорта в стране и проведение Игр ТАФИСА станет еще одним подтверждением этому факту.

…Всемирные игры ТАФИСА, пользующиеся поддержкой МОК и ЮНЕСКО, проводятся с 1992 года каждое четырехлетие. Их принимали Бонн, Бангкок, Ганновер, Пусан, Шауляй и Джакарта. В 2020-м энтузиасты движения «Спорт для всех» соберутся в Лиссабоне.

Основными задачами этих соревнований является сохранение традиционных и популяризация новых видов спорта, поощрение сотрудничества и обмена опытом между любителями спорта из разных стран.

По регламенту организатором Всемирных игр ТАФИСА может быть только член этой организации. Поэтому от Российской Федерации заявку подал ОКР, включенный в состав ТАФИСА в 2017 году.

Планируется, что во время Всемирных игр ТАФИСА Нижний Новгород станет главной площадкой Всероссийского дня ходьбы. Специальный телемост объединит 11 городов из каждого часового пояса нашей страны. На пеший маршрут в столице Нижегородской области выйдут все участники и гости соревнований. Завершится День ходьбы на центральной площади Нижнего Новгорода, где будет организована площадка для показательных выступлений по национальным и новым видам спорта.

В так называемый «Школьный день» члены делегаций из 100 стран мира посетят около 80 образовательных учреждений Нижегородской области, где проведут показательные выступления и мастер-классы.

На улицах, площадях и набережных Нижнего Новгорода будет проходить Фестиваль традиционных видов спорта, а в заключительный день Игр участники и гости познакомятся с достопримечательностями региона.

Кроме того, в рамках Всемирных игр-2024 запланировано проведение международной конференции, посвященной развитию массового спорта и роли МОК и национальных олимпийских комитетов в этом процессе.

Официальная часть VIII Всемирных игр ТАФИСА завершится церемонией закрытия, которая пройдет на главной площади Нижнего Новгорода.

В 2024 году фестиваль любительского спорта пройдет в Нижнем Новгороде. В роли организатора масштабного спортивного праздника впервые выступит национальный олимпийский комитет – ОКР.