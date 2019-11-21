Зимний режим: питаемся правильно - Советский спорт
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21 ноября 2019 12:00

Зимний режим: питаемся правильно

В холодное время года мы обычно едим больше, и это нормально: организму нужна энергия, чтобы не мерзнуть. Рассказываем, как делать это так, чтобы не было мучительно больноза бесцельно набранные килограммы.

Стоит деревьям сбросить последние листья, а лужам – схватиться первым ледком, так нас моментально тянет закинуть в себя чего посытнее. «Майонезные» салаты, густые наваристые супы, побольше картошки, котлет и мяса – «правильная» легкая летняя еда уже не работает: ни сил не дает, ни радости. Запастись жирком на зиму – нормальное стремление здорового человека. Только вот обидно, если жирка этого запасется больше, чем хотелось бы, и труды в спортзале пропадут зря. Рассказываем, как избежать этого, не лишая себя радости вкусно поесть.

1. Пусть калории будут полезными

Голодать вредно. Ешьте досыта, и ешьте калорийное, если организм этого требует. Но пусть это будут «хорошие» калории. Зерновой и ржаной хлеб вместо белого. Пюре, а не жареная картошка. Хороший кусок мяса или рыбы вместо магазинных котлет.

2. Больше пейте

Иногда, когда мы хотим есть, на самом деле мы хотим пить. Летом, когда мы пьем больше воды, утоляем не только жажду, но и голод, и есть хочется меньше. Зимой за этим имеет смысл следить специально.

3. Скажите «нет» снекам

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Лучше больше и чаще есть натуральную еду, чем перекусывать чипсами. Главный вред здоровью наносят вовсе не лишние калории (хотя в тортах, конечно, полезного мало), а «химия», добавки и лишняя соль – словом, все то, чего в снеках полно.

4. Питайтесь сбалансированно

Мы можем переедать в стремлении восполнить недостаток витаминов. Следите, чтобы в рационе всего хватало: белков, жиров, углеводов, клетчатки, аминокислот. Организм будет доволен, и недостаток качества еды не придется восполнять ее количеством.

5. Ешьте, только когда хотите есть

Научиться отслеживать чувство насыщения – один из самых полезных навыков. Зимой мы частенько закидываем в себя что попало просто от сезонной хандры или сидя перед телевизором. Наелись – отодвиньте тарелку, мы не в детском садике, чтобы «доедать». Не голодны – значит, не ешьте.

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Алексей Разбоев, бренд-шеф ресторанов «Ёрш»:

- Среди наших гостей много тех, кто увлекается спортом (мы показываем трансляции матчей) и регулярно им занимается. Поэтому сезонное меню мы планируем с учетом их предпочтений. Зимой это, конечно же, сытная, пряная, согревающая еда. Например, в этом сезоне в меню – голень ягненка в густом пивном соусе с розмарином, гуляш – говядина с овощами и специями, стейк фланк, приготовленный на мангале.В качестве гарнира можно выбрать кенийскую фасоль, обжаренную с чесноком, картофель по-деревенски с морской солью или пюре по домашнему рецепту, с маслом и сливками.Много копченостей (их очень любят гости «Ерша»): салат с копченой скумбрией или копченой курицей, ряпушка или окунь натурального копчения на ольховых опилках (готовим сами). На обед – гороховый суп с беконом и ребрышками.Вкусная, здоровая, хорошая еда, которая согревает и дает много энергии – и для работы, и для тренировок в спортзале.

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