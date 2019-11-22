Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 ноября 2019 14:12Тигай Лев

Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом

В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая.

Перед турниром изрядного шороху навела японка Рика Кихира, сначала впервые в карьере заявив четверной сальхов, а затем и приземлив его на здешней тренировке. Правда, мне показалось, что прыжок вышел недокрученным. На языке оценок это означает, во-первых, снижение базовой стоимости (7,76 вместо 9,70) и, во-вторых, отрицательные сбавки за исполнение. Получается баллов семь, а то и меньше, как за обычные три оборота.

Впрочем, атака Кихиры на сальхов запланирована на завтрашнюю произвольную программу. Точнее, даже контратака - потому, что сегодня кое-кто ее мнения не спросил. В тот момент, когда японка вышла на лед, было уже абсолютно ясно: шансов выиграть коронную вроде бы короткую у нее никаких. Ноль целых, шиш десятых. И мировой рекордсменкой Кихира к тому моменту тоже быть перестала.

АНГЕЛ НА ЛЬДУ

То, что двадцатью минутами раньше показала на катке Саппоро 16-летняя Алена Косторная, заслуживает лишь одного. Восхищения. Тут и объяснять-то особо нечего. Просто берите - и смотрите. А потом – еще и еще. Это какой-то ангел на льду, по-другому и не скажешь.

Разумеется, увидев такое, судьи сразу выбросили из головы свои фирменные придирки ко всяким ребрам-шмебрам и по полной программе насыпали Косторной уровней с плюсами. Разве что компоненты, вредины, чуток все-таки придержали, в среднем не добрались даже до девяти. Хотя с другой стороны: надо ж ей оставить какой-то зазор для дальнейшего прогресса? И так сокрушила апрельский рекорд Кихиры на балл с хвостиком. И я совершенно не представляю, кто кроме Алены может в ближайшее время его улучшить еще. Японку не предлагать: по скольжению, высоте прыжков, хореографии она Косторной в подметки не годится.

А кто годится? Да никто, трах-ти-би-дох, никто!

Загитова? Как говорится, плавали-знаем. Тем более, что сегодня олимпийская чемпионка опять провалилась всерьез. Плохой выезд со стартового лутца, отказ от планового каскада, а потом неудачная попытка все-таки прицепить тройной ритбергер к финальному флипу- лишь один оборот взамен положенных трех, «бабочка». В общем, проблемы с прыжками у Алины продолжаются. Хотя в финал Гран-при она выходить все равно должна. Можно даже остаться на четвертом месте, набрав завтра в произвольной скромный 121 балл.

Кихира откаталась куда чище Загитовой, хотя тоже не без греха. Ее подвел ритбергер во второй половине программы. То, что японка за свой тройной аксель и за компоненты получила практически столько же, сколько Косторная (11 и 21 сотая разницы соответственно), комментировать смысла нет. Обычное домашнее судейство в рамках приличий.

Если Косторнаяв субботу днем исполнит произвольную так же, как короткую, никакой четверной сальхов Кихире не поможет. Как, думаю, и мировому рекорду по сумме двух программ, с недавних пор принадлежащему Александре Трусовой. Чтобы отправить в архив и его, Алене требуется завтра набрать 156 баллов, при том, что три недели назад в Гренобле у нее было больше 159. Кстати, личный рекорд Трусовой в короткой - 74,91, «минус десять» от сегодняшней Косторной. В общем, передаю большой привет специалистам разной степени специалистости, твердившими всю осень, что с Трусовой ничего поделать нельзя.

Зя! И сегодняшние аленины полсотни за технику ничем не хуже сашиной сотни за «большую» программу. Это будет коса на камень, я ж вам уже говорил.

РЕКОРДЫ ПОШЛИ ЕЩЕ С УТРА

Первый мировой рекорд Саппоро-2019 родился еще до того, как в Москве рассвело. Габриэлла Пападакис с Гийомом Сизероном улучшили свое же достижение в коротком танце трехнедельной давности и первыми в истории преодолели отметку в 90 баллов за короткий танец. Наши Александра Степанова с Иваном Букиным тоже могут быть вполне довольны: и оценки лучшие в карьере получили, и от преследователей на «+2» оторвались. Идущему вторым российскому дуэту для попадания в финал достаточно не выпасть из призовой тройки и не проиграть итальянцам Гиньяр/Фабри больше трех баллов.

У Степановой опять возникли забавные нелады с амуницией. На октябрьском этапе в Лас-Вегасе с ее пышной юбки оторвался лоскуток, и фигуристка чудом успела его подхватить и спрятать. А сейчас подвела прическа: по ходу проката из укладки вывалился «на свободу» один из локонов. К счастью, заколки на лед не падали, и штрафа вновь удалось избежать. Вот вам соответствующий фрагмент из видеотрансляции Первого канала.

Следом за танцевальными пришел черед спортивных дуэтов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов из-за ошибки партнера на выезде с параллельного сальхова потеряли пару баллов и ровно на столько же отстают от соперников из Канады. Россиян, имеющих в активе победу на французском Гран-при, в финал выведет и четвертое место в Саппоро. Но тут дело в другом: КирстенМур-Тауэрс и Майкл Маринаро ведут заочную борьбу в отборочном зачете с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Если канадцы в Японии удержатся на второй строчке, то в Турин поедут они, нет – придется считать оценки. Завтра их борьба за серебро с Мишиной и Галлямовым начнется фактически с нуля. «Минус два» - это не разница.

А золото Саппоро сразу застолбили за собой двукратные чемпионы мира Сюй Венцзинь и Хань Цун. Великолепные китайцы вновь покорили публику и на шесть сотых побили рекорд мира, установленный в марте Тарасовой и Морозовым. Так что суммарное количество мировых достижений, принадлежащих российским фигуристам, осталось прежним. Их три.

Гран-при. 6-й этап. Саппоро (Япония)

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 (рекорд мира)

2. Рика Кихира (Япония) – 79,89

3. Карен Чен (США) – 67,21

4. Алина Загитова (Россия) – 66,84

…7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 81,27 (рекорд мира)

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 71,21

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 69,00

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 64,94

5. Алекса Симека/Крис Нирим (США) – 63,63

…8. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 57,55

Танцы. Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (рекорд мира)

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,07

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 82,13

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,09

…7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 69,59

Оставшиеся виды

22 ноября, пятница

13.05-14.39 (мск). Мужчины. Короткая программа

23 ноября, суббота

6.15-7.40. Танцы. Произвольная программа

8.35-9.54. Пары. Произвольная программа

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа

13.25-15.15. Мужчины. Произвольная программа

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» - о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Анрей Рублев: Рад, что удалось так уверенно выиграть Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса В четвертьфинале Кубка Дэвиса Хачанов сыграет против Джоковича
Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Крал вытащил на Евро-2020 Чехию, а Влашич – Хорватию Итоги отборочного раунда чемпионата Европы для легионеров из РПЛ. 21.11.2019 16:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Определены все пары плей-офф отборочного турнира Евро-2020 Магомед Оздоев: В матче с Бельгией мы точно не заслуживали поражения Глава Федерации футбола Армении подал в отставку
Нас нужно наказать. Других вариантов уже нет После скандала с болельщиками на матче сборной всерьез встал вопрос, как искоренить это хамство на трибунах? Главный редактор предлагает свой жесткий вариант. 20.11.2019 20:30 Футбол Яременко Николай
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
14:36 Футбол Определены все пары плей-офф отборочного турнира Евро-2020
14:35 Теннис Анрей Рублев: Рад, что удалось так уверенно выиграть
14:35 Футбол Руководитель «Крыльев Советов»: Надеюсь, сможем повторить успех первого матча с ЦСКА
14:27 Фигурное катание Алена Леонова: Загитова не настолько большая, чтобы не суметь прыгнуть четверной
14:19 Легкая атлетика Борзаковский, Купцова и Тарасенко претендуют на должность врио президента ВФЛА
14:13 Футбол «Интер» и «Милан» претендуют на Гранита Джаку
14:12 Футбол Роналду не сыграет с «Аталантой»
14:04 Фергюсон – Хабибу: Надоело бегать за тобой, лучше подерусь с Макгрегором
13:57 Теннис Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса
13:52 Формула-1 Росс Браун: Хэмилтон способен превзойти Шумахера
13:45 Фигурное катание Софья Шевченко: Прокат получился эмоциональным – по части компонентов и артистизма мы довольны
13:38 Фигурное катание Алина Загитова: Я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало
13:33 Бокс Кудряшов сразится с Пейсаром в Красноярске
13:32 Футбол Унаи Эмери: Думаем о том, чтобы постепенно сократить отставание от топ-4
13:23 Футбол Отец Черышева – о переходе в «Зенит»: Денис сказал: «Я хочу играть в сильном чемпионате»
13:23 Фигурное катание Алена Косторная: Тутберидзе умеет направить на прокат
13:16 Фигурное катание Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу
13:15 Фигурное катание Татьяна Тарасова о выступлении Косторной: Это катание прекрасно
13:03 Хоккей Биннингтон стал первой звездой четверга в НХЛ
13:00 Футбол «Спартак» и ЦСКА сыграют на «Открытие Арене»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array