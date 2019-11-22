Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом

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Перед турниром изрядного шороху навела японка Рика Кихира, сначала впервые в карьере заявив четверной сальхов, а затем и приземлив его на здешней тренировке. Правда, мне показалось, что прыжок вышел недокрученным. На языке оценок это означает, во-первых, снижение базовой стоимости (7,76 вместо 9,70) и, во-вторых, отрицательные сбавки за исполнение. Получается баллов семь, а то и меньше, как за обычные три оборота.

Впрочем, атака Кихиры на сальхов запланирована на завтрашнюю произвольную программу. Точнее, даже контратака - потому, что сегодня кое-кто ее мнения не спросил. В тот момент, когда японка вышла на лед, было уже абсолютно ясно: шансов выиграть коронную вроде бы короткую у нее никаких. Ноль целых, шиш десятых. И мировой рекордсменкой Кихира к тому моменту тоже быть перестала.

АНГЕЛ НА ЛЬДУ

То, что двадцатью минутами раньше показала на катке Саппоро 16-летняя Алена Косторная, заслуживает лишь одного. Восхищения. Тут и объяснять-то особо нечего. Просто берите - и смотрите. А потом – еще и еще. Это какой-то ангел на льду, по-другому и не скажешь.

Разумеется, увидев такое, судьи сразу выбросили из головы свои фирменные придирки ко всяким ребрам-шмебрам и по полной программе насыпали Косторной уровней с плюсами. Разве что компоненты, вредины, чуток все-таки придержали, в среднем не добрались даже до девяти. Хотя с другой стороны: надо ж ей оставить какой-то зазор для дальнейшего прогресса? И так сокрушила апрельский рекорд Кихиры на балл с хвостиком. И я совершенно не представляю, кто кроме Алены может в ближайшее время его улучшить еще. Японку не предлагать: по скольжению, высоте прыжков, хореографии она Косторной в подметки не годится.

А кто годится? Да никто, трах-ти-би-дох, никто!

Загитова? Как говорится, плавали-знаем. Тем более, что сегодня олимпийская чемпионка опять провалилась всерьез. Плохой выезд со стартового лутца, отказ от планового каскада, а потом неудачная попытка все-таки прицепить тройной ритбергер к финальному флипу- лишь один оборот взамен положенных трех, «бабочка». В общем, проблемы с прыжками у Алины продолжаются. Хотя в финал Гран-при она выходить все равно должна. Можно даже остаться на четвертом месте, набрав завтра в произвольной скромный 121 балл.

Кихира откаталась куда чище Загитовой, хотя тоже не без греха. Ее подвел ритбергер во второй половине программы. То, что японка за свой тройной аксель и за компоненты получила практически столько же, сколько Косторная (11 и 21 сотая разницы соответственно), комментировать смысла нет. Обычное домашнее судейство в рамках приличий.

Если Косторнаяв субботу днем исполнит произвольную так же, как короткую, никакой четверной сальхов Кихире не поможет. Как, думаю, и мировому рекорду по сумме двух программ, с недавних пор принадлежащему Александре Трусовой. Чтобы отправить в архив и его, Алене требуется завтра набрать 156 баллов, при том, что три недели назад в Гренобле у нее было больше 159. Кстати, личный рекорд Трусовой в короткой - 74,91, «минус десять» от сегодняшней Косторной. В общем, передаю большой привет специалистам разной степени специалистости, твердившими всю осень, что с Трусовой ничего поделать нельзя.

Зя! И сегодняшние аленины полсотни за технику ничем не хуже сашиной сотни за «большую» программу. Это будет коса на камень, я ж вам уже говорил.

РЕКОРДЫ ПОШЛИ ЕЩЕ С УТРА

Первый мировой рекорд Саппоро-2019 родился еще до того, как в Москве рассвело. Габриэлла Пападакис с Гийомом Сизероном улучшили свое же достижение в коротком танце трехнедельной давности и первыми в истории преодолели отметку в 90 баллов за короткий танец. Наши Александра Степанова с Иваном Букиным тоже могут быть вполне довольны: и оценки лучшие в карьере получили, и от преследователей на «+2» оторвались. Идущему вторым российскому дуэту для попадания в финал достаточно не выпасть из призовой тройки и не проиграть итальянцам Гиньяр/Фабри больше трех баллов.

У Степановой опять возникли забавные нелады с амуницией. На октябрьском этапе в Лас-Вегасе с ее пышной юбки оторвался лоскуток, и фигуристка чудом успела его подхватить и спрятать. А сейчас подвела прическа: по ходу проката из укладки вывалился «на свободу» один из локонов. К счастью, заколки на лед не падали, и штрафа вновь удалось избежать. Вот вам соответствующий фрагмент из видеотрансляции Первого канала.

Следом за танцевальными пришел черед спортивных дуэтов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов из-за ошибки партнера на выезде с параллельного сальхова потеряли пару баллов и ровно на столько же отстают от соперников из Канады. Россиян, имеющих в активе победу на французском Гран-при, в финал выведет и четвертое место в Саппоро. Но тут дело в другом: КирстенМур-Тауэрс и Майкл Маринаро ведут заочную борьбу в отборочном зачете с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Если канадцы в Японии удержатся на второй строчке, то в Турин поедут они, нет – придется считать оценки. Завтра их борьба за серебро с Мишиной и Галлямовым начнется фактически с нуля. «Минус два» - это не разница.

А золото Саппоро сразу застолбили за собой двукратные чемпионы мира Сюй Венцзинь и Хань Цун. Великолепные китайцы вновь покорили публику и на шесть сотых побили рекорд мира, установленный в марте Тарасовой и Морозовым. Так что суммарное количество мировых достижений, принадлежащих российским фигуристам, осталось прежним. Их три.

Гран-при. 6-й этап. Саппоро (Япония)

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) – 85,04 (рекорд мира)

2. Рика Кихира (Япония) – 79,89

3. Карен Чен (США) – 67,21

4. Алина Загитова (Россия) – 66,84

…7. Софья Самодурова (Россия) – 63,85

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 81,27 (рекорд мира)

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 71,21

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 69,00

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 64,94

5. Алекса Симека/Крис Нирим (США) – 63,63

…8. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 57,55

Танцы. Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 90,03 (рекорд мира)

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 84,07

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 82,13

4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,09

…7. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 69,59

Оставшиеся виды

22 ноября, пятница

13.05-14.39 (мск). Мужчины. Короткая программа

23 ноября, суббота

6.15-7.40. Танцы. Произвольная программа

8.35-9.54. Пары. Произвольная программа

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа

13.25-15.15. Мужчины. Произвольная программа