«Питтсбург» победил, Малкин не забил. Панарин прервал свою результативную серию

Прошедшей ночью в НХЛ были сыграны всего два матча. Зато какие! «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным принимал «Нью-Джерси Девилз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина отправился в гости к «Оттаве Сенаторз».

Однако ожидания от этих игр так и не оправдались. Обе встречи закончились, по сути, задолго до финальной сирены. Но если Малкин отметился результативной передачей, то Панарин прервал свою 12-матчевую серию, в которой он набирал баллы за результативность.

У Малкина передача, Гусев очков не набрал

«Питтсбург», до этого дважды подряд уступивший «Нью-Йорк Айлендерс», по-прежнему играет без выбывшего на долгое время капитана Сидни Кросби и травмированного Криса Летанга. В таких условиях еще большая нагрузка ложится на российского форварда Малкина. Если учесть, что он сам в начале сезона пропустил несколько игр из-за повреждения, то получается, что «Пингвины» не провели в оптимальном составе ни одного матча.

В начале первого периода игра была тягучей, шайба большей частью находилась в средней зоне и опасных моментов не возникало. Однако на 8-й минуте индивидуальное мастерство продемонстрировал немецкий хоккеист «Пингвинов» Доминик Кахун, забросив шайбу после сольного прохода и открыв счет. Он прорвался по флангу, ложным финтом уложил на лед защитника и отправил мяч мимо вратаря. В ассистенты после некоторого размышления арбитрами был записан Доминик Симон. До конца периода преимуществом завладели «Пингвины», осадившие ворота соперника. Несколько опасных бросков по воротам голкипера «Нью-Джерси» Тристана Джари, в том числе и в большинстве, сделал Малкин, но шайба в воротах так и не побывала. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Второй отрезок встречи начался обескураживающе для «Питтсбурга». Не прошло и 40 секунд, как Тейлор Холл в большинстве сравнял счет в матче после ассистов Нико Хишира и Кайла Палмьери. После этого страсти на площадке накалились, едва не дошло до драк и последовали взаимные удаления. Пошла игра на встречных курсах, и на 12-й минуте периода Джейк Гюнтцель после отменной передачи Малкина (10-я в сезоне) вышел один на один с вратарем и вывел вперед «Пингвинов». Эта шайба стала для форварда уже 11-й в сезоне, еще одним ассистентом выступил Брайан Раст. Больше во втором периоде счет так и не изменился.

С начала третьего отрезка «Питтсбург» обрушил шквал атак на ворота соперников, которые на третьей минуте увенчались третьей шайбой «Пингвинов». Отличился Джаред Маккэн после передач Алекса Гальченюка и Брендона Танева. Не прошло и полминуты как хозяева забросили четвертую шайбу! Гол на счету Джона Марино, а ассисты на свой счет записали Зак Астон-Риз и Сэм Лафферти. После этого «Нью-Джерси» даже пришлось сменить голкипера.

Остаток встречи прошел без опасных моментов. Команды откровенно доигрывали матч, не форсируя события. В итоге 14 игроков «Питтсбурга» набрали очки в этой игре. Интересно, что все они записали на свой счет только по одному баллу за результативность.

Панарин прервал свою серию и проиграл

В другом матче игрового дня «Оттава» уже на первой минуте открыла счет в матче с «Рейнджерс». Отличился Тома Шабо, ассистентами стали Брэди Ткачак и Энтони Дюклер. В дальнейшем игра пошла на встречных курсах, а в середине периода шайба попала в одного из главных арбитров, который долгое время не мог подняться со льда. В результате, он не смог продолжить встречу. Сразу же после этого свою дебютную шайбу в НХЛ забросил Логан Браун, удвоив преимущество «Сенаторов». Голевой передачей в этом случае отметился Жан-Габриэль Паго. Незадолго до конца периода разрыв в счете сократил Джейкоб Трауба после грубой ошибки голкипера хозяев, ведь шайба после броска игрока «Нью-Йорка» шла мимо, а вратарь неудачно подправил ее в собственные ворота. Ассистентами гола стали Райан Линдгрен и Тим Генттингер. Период так и закончился со счетом 2:1, несмотря на огромное преимущество по броскам в створ ворот у «Оттавы».

Вторая треть снова началась с быстрого гола «Сенаторов». Слаломный сольный проход точным броском через 1 минуту и 11 секунд от начала игрового отрезка завершил Тайлер Эннис. Передачи записаны на счет Колина Уайта и Криса Тирни. После этого на долгое время инициативу перехватили «Рейнджеры», шайба упорно не шла в ворота. Не помогали и удаления в составе хозяев. И в этот момент последовало большинство в пользу «Оттавы» пять на три, которое мощнейшим броском в «девятку» реализовал Дюклер, ассистировали Паго и Шабо. Снова последовало удаление у «Рейнджерс» и большое численное преимущество хозяев, оно на этот раз реализовано не было. Период так и завершился со счетом 4:1, несмотря на всплеск активности в его концовке со стороны «Рейнджеров».

Заключительный отрезок встречи прошел в равной борьбе без особых всплесков активности. Небольшим преимуществом все-таки владела «Оттава», которая, однако, не стремилась форсировать события. «Рейнджерс», в свою очередь, тоже не доставили хозяевам особых неприятностей. Матч так и завершился 4:1.

Артемий Панарин, не отметившись результативными действиями, таким образом, закончил свою серию из 12 матчей, в которых он набирал очки. Павел Бучневич также не набрал баллы.