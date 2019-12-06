Джеймс все испортил. Джеймс все исправил. ЦСКА вырвал победу у «Жальгириса» - Советский спорт
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06 декабря 2019 01:59Кудрявцева Екатерина

Джеймс все испортил. Джеймс все исправил. ЦСКА вырвал победу у «Жальгириса»

Встреча прошла на домашнем паркете российского клуба.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс сперва помог соперникам армейцев перейти в овертайм. Зато потом забил победный бросок! Итог – успех красно-синих. Счет - 85:82.

После важнейшей победы на выезде в Барселоне, ЦСКА вернулся в «Мегаспорт», чтобы сразиться со своим историческим соперником – литовским «Жальгирисом». Каунасцы в этом сезоне показывают не лучшую игру и занимают лишь 16-ю строчку турнирной таблицы с тремя победами. Однако и они уже успели сотворить сенсацию, неожиданно обыграв «Реал» и «Фенербахче».

Главный тренер армейцев Димитрис Итудис так комментировал предстоящую встречу:

- Нам противостоит команда, которая всегда сражается, играет на грани фола, с большим энтузиазмом. «Жальгирис» на данный момент показывает, что может играть на хорошем уровне, хоть это пока и не подтверждается результатами. Каунасцы победили «Реал» и «Фенер», но проиграли командам, которые испытывают трудности. Недавно они приобрели Риверса, опытного снайпера. Это говорит об амбициях, о том, что они хотят стать лучше. Нужно проявить осторожность.

АРМЕЙЦЫ В ПОГОНЕ!

Переполненный «Мегаспорт» в этот вечер ожидал действительно жаркое противостояние двух давних соперников. С первых минут встречи становится понятно – команды ведь стоят друг друга и просто так сдаваться не намерены! Счет на табло это отчетливо подтверждает. 2:2 после трех сыгранных минут матча. Однако уже к середине четверти вопреки всем прогнозам «Жальгирис» выходит вперед и начинает упрочивать свои лидерские позиции, чем заставляет Итудиса нервничать и брать тайм-аут. В первой десятиминутке гости играют содержательнее, грамотнее и смотрятся интереснее, а ЦСКА проявляет индивидуальные действия и несвойственно для себя набирает лишь 9 очков. И пусть в начале второй четверти армейцы делают рывок 4:0, но это их не спасает, а преимущество гостей увеличивается до плюс 12. «Трёхи» у армейцев не летят, статистика по подборам – в два раза хуже соперников...

«Жальгирис» настроен решительно!

Тут-то и наступает переломный момент. «Х-фактором» армейцев в первой половине встречи становятся Янис Стрелниекс, Дэниэл Хэккет и Рон Бэйкер, которые демонстрируют красивую и агрессивную игру в защите и в нападении, сокращая отставание москвичей. ЦСКА начинает догонять каунасцев, а Стрелниекс первым попаданием из-за дуги в этот вечер выводит хозяев паркета вперед за мгновение до большого перерыва – 32:31.

ДВА БРОСКА ДЖЕЙМСА

Третью четверть команды проводят на равных, попеременно обмениваясь точными попаданиями и лидирующими позициями. Наконец-то у обеих полетело из-за дуги. У соперников «просыпается» Артурас Милакнис и отличается двумя дальними попаданиями, у армейцев огонь по кольцу литовцев открывают Рон Бэйкер и Никита Курбанов. Интрига жива! Заключительная десятиминутка становится звездным часом Дэниэла Хэккета, который успевает везде, отправляет в корзину гостей две «трехи» и агрессивно защищается. Но «Жальгирис» остается в игре и благодаря активному прессингу в последних атаках добивается успеха, сравнивая счет – 69:69. Решающий бросок остается за ЦСКА, который берется реализовать лидер армейцев Майк Джеймс.

И… Промахивается!

Овертайм!

Повторение матча 21 ноября 2018 года, когда точно также в Москве армейцам и литовцам не хватило 40 минут, чтобы определить сильнейшего. На площадке чувствуется усталость и высокое напряжение. На протяжении 4,5 дополнительных минут соперники так и не могут определить однозначного лидера этой встречи. Лишь за 12 секунд до конца овертайма после того, как кольцо гостей «засасывает» тяжелейший мяч от Майка Джеймса, кажется, что госпожа Фортуна улыбается армейцам. Но «Жальгирис» выпутывается и из этой ситуации, сравнивая счет (82:82) после досадной ошибки Джоэла Боломбоя в трехсекундной зоне соперников. У ЦСКА остается 4 секунды на последнюю атаку, тайм-аут Итудиса и хладнокровный Майк Джеймс… Который вновь берет ситуацию в свои руки. Вновь делает решающий бросок. И теперь – не промахивается! Три победных очка – и ЦСКА может выдохнуть.

Как, собственно, и болельщики, едва не поседевшие по ходу дополнительной пятиминутки.

Как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Майк Джеймс исполняет баззер-битеры в Евролиге….

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