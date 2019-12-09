Церемония вручения наград собрала вместе элиту спорта! - Советский спорт
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09 декабря 2019 22:08

Церемония вручения наград собрала вместе элиту спорта!

Репортаж о ежегодной церемонии вручения премий «Советский спорт – Итоги года»

Сразу признаемся честно: церемония была столь насыщенной, что всего в кратком репортаже и не осветишь. Лишь некоторые наблюдения и фрагменты, которые позволят, надеемся, прочувствовать атмосферу праздника. А это, действительно, был праздник. Праздник при этом двойной: и праздник

чествования лучших из лучших, и праздник «Советского спорта», который в уходящем году отметил свое 95-летие. Потому многие со сцены перемежали поздравления в адрес любимой газеты с поздравлениями лауреатов.

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Генеральный директор ИД «Советский спорт» Игорь Молодцов приветствует со сцены собравшихся.

Еще за час-полтора до времени официального начала церемонии в залах «Golden Palace» было не протолкнуться: звезды спорта, действующие спортсмены и ветераны, тренеры и эксперты, журналисты и селебрити — все они готовились услышать имена самых достойных по целому ряду номинаций.

Легенда советского хоккея Владислав Третьяк признается:

— Для меня «Советский спорт» — не просто слова, не пустой звук! Многие вспоминают свои победные турниры, чемпионаты, кубки. А я вспоминаю именно турнир на призы газеты «Советский спорт». Именно там у меня многое получилось на старте хоккейной карьеры. Именно там я понял, что я — вратарь! Так что вы были в моей жизни очень важным этапом, а не просто газетой из киоска.

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Олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк.

Но про газету из киоска тоже многие вспоминали в этот вечер. Ведь из 95 лет жизни «Советского спорта» (а именно эту прекрасную дату отметило первое спортивное СМИ страны в уходящем году) большую часть собравшиеся провели в очередях перед киосками, чтобы схватить свежие черно-белые странички, пахнущие типографской краской и узнать о результатах матчей, прочитать отчеты о матчах.

Время изменилось. Отчеты и результаты соревнований можно узнать, не дожидаясь завтрашнего утра, прямо сейчас в интернете. «Советский спорт» — уже давно не только и не столько газета, сколько спортивный мультимедиахолдинг. И тем не менее эти два слова способны собрать вместе огромное количество спортсменов. Не только из футбола, но и из разных видом спорта. В том числе тех, кто в ином месте никогда бы, может, вместе и не встретился.

— Я думал, мне надо будет вручать награду кому-то из футболистов, — признаётся исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.

— Но с представителями хоккейных команд познакомиться ничуть не менее круто.

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Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан: «Каждый год прихожу на церемонию и каждый раз мне безумно нравится». Награждается представитель ХК ЦСКА в номинации «Команда года».

Церемонию вели известные баскетболисты — Екатерина Кейру и Виктор Кейру.

— Это очень хорошо, что у вас на сцене стоят спортсмены, — признается известный футбольный менеджер Олег Белоус. — Сразу все получается искренне и по-честному.

А сама Екатерина после окончания церемонии честно скажет:

— Эмоции от такого вечера — свежие и яркие! Максимальная концентрация легендарных, успешных и сильнейших спортсменов страны разных эпох и поколений — таких, как великий Владислав Третьяк, и один из самых титулованных шахматистов современности Сергей Карякин.

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Екатерина Кейру и Виктор Кейру. Не так часто, глядя на ведущих, можно получить еще и такое сильное эстетическое наслаждение!

Артем Дзюба на церемонии не мог присутствовать, поэтому на экране появилось специально записанное им для собравшихся видеообращение:

— Хотел бы поблагодарить за такую награду. «Лучший спортсмен» — это довольно неожиданно. Благодарен «Советскому спорту» за такой дорогой подарок. Для меня это очень важно, дорогого стоит. И, конечно, вас с 95-летием!

Награду на сцене получал за Дзюбу пресс-атташе Российской премьер-лиги Сергей Алексеев. После того, как спустился со сцены, сделал признание:

— Вот даже не мог представить, что это так волнительно получать награду на сцене. Пусть и не личную, а за Дзюбу, и к тому же из рук самого Третьяка!

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Награду в номинации «Спортсмен года» вручает президент ФХР Владислав Третьяк. Дзюбе награду передаст пресс-атташе РПЛ Сергей Алексеев.

В номинации «Тренер года» — второй год подряд футбольный человек. Если в прошлом году мы отметили заслуги Станислава Черчесова, вернувшего массовую любовь к национальной сборной, то на этот раз приз был вручен Юрию Семину, тренеру московского «Локомотива». За последние два года он собрал все внутрироссийские титулы — чемпионство в прошлом году, кубок страны и Суперкубок в нынешнем. Но Юрий Павлович не смог оставить свою команду накануне принципиального поединка в Туле, поэтому мы отправились к нему на базу «Локомотива» в Баковку, чтобы вручить заслуженную награду.

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Юрий Семин получил награду «Тренер года» прямо у кромки поля. Собравшему все титулы тренеру, не до церемоний — весь в работе.

Аплодисменты, яркий концерт, а главное — эмоции,

которые останутся у наших гостей и наших друзей надолго.

И, конечно, стоит сказать теплые слова в адрес тех, кто нам помогал.

Генеральный спонсор церемонии — ПАО «Россети». Официальные партнеры премии: компания ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской команды России; частная винодельня «Шумринка»; фармацевтическая компания Shtada (лидерам спорта — от лидеров в сфере мужского здоровья); промоутерскую компанию KSecrets.

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Известный футбольный менеджер Юрий Белоус вручает награду заместителю гендиректора группы компаний «Россети» Ларисе Романовской в номинации «Корпоративный спорт».

Все подробности о лауреатах церемонии и еще больше фотографий смотрите тут

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