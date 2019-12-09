«Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет

В заключительном туре бразильской серии А «Крузейро» уступил на своем поле «Палмейрасу» (0:2) и не смог подняться в таблице на спасительную 16-ю строчку. Следующий сезон команда начнет в серии В, вылетев из элитного дивизиона впервые за 98 лет своего существования.
Для болельщиков это стало настоящей трагедией. «Крузейро» наряду с «Сан-Паулу», «Сантосом» и «Фламенго» составлял квартет бразильских клубов, никогда не покидавших элиту. В мировом футболе таких «ни разу не вылетавших» осталось совсем немного. Абсолютное лидерство удерживает «Селтик» (129 лет бессменного участия в чемпионате Шотландии), а в Южной Америке рекордная серия принадлежит уругвайскому «Пеньяролю» (119 лет).
Напомним, что в нашей стране дольше всех в элите продержалось московское «Динамо» – 80 лет (с 1936 по 2016 год). Все остальные гранды вылетали раньше. Скажем, «Спартак» на один сезон покинул высший дивизион чемпионата СССР в 1976 году. И красно-белых, кстати, нынешний вылет «Крузейро» тоже затрагивает.
Дело в том, что цвета клуба из Белу-Оризонти защищал Педро Роша – нападающий, связанный контрактом со «Спартаком». В 23 матчах минувшего сезона 25-летний бразилец отметился 2 голами и 2 передачами. Как бы теперь Роша не заразил «привычкой вылетать» москвичей, которые ушли на зимний перерыв в 4 очках от зоны расставания с РПЛ…
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Евгений Ловчев: Тедеско в панике, «Спартак» может вылететь из РПЛ Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 19-го тура РПЛ и в целом первой части футбольного сезона в России. 09.12.2019 15:17 Футбол Зибрак Артем Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий Что нам готовит группа на Евро-2020, откуда в Германии русский клуб? Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 10 декабря появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 09.12.2019 14:50 Футбол Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай