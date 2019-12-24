Александр Дюков: МВД показало мне видео, как фанаты готовили драки в Питере

«ОБСУЖДАТЬ СУДЕЙ МОЖНО, НО КОРРЕКТНО»

– На исполкоме много обсуждалось судейство. Правда ли, что во второй части сезона критиковать арбитров будет нельзя?

– Не совсем так. На исполкоме были закреплены некоторые ограничения, которые предполагают наказание за неэтичные комментарии в адрес судей со стороны официальных лиц. Это вынужденная мера. Слишком часто в первой части сезона люди переходили на личности в своих эмоциональных оценках. Да, судьи сами давали повод. Но все-таки на официальном уровне такие комментарии недопустимы, они нагнетают негатив и должны влечь за собой какую-то ответственность. Ведь от резкой критики проблема большого количества судейских ошибок не решается. А нам нужна конструктивная дискуссия…

Все это не значит, что нельзя не соглашаться с решением арбитра по конкретному эпизоду. Просто свою претензию надо формулировать в корректной форме, направив запрос в экспертную комиссию, за которой остается итоговый вердикт.

– Продолжит ли давать свои комментарии по итогам каждого тура РПЛ глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров?

– РФС не собирается ни от кого прятаться, закрываться. Все резонансные эпизоды получат оценку. Но формат дальнейшего взаимодействия со СМИ пока не утвержден. Возможны варианты.

– Какие санкции предусматривает некорректная критика судей из уст официального лица?

– Штраф или дисквалификацию. Или то и другое, в зависимости от степени нарушения. Градация наказаний четко прописана. Если принятый набор мер не справит ситуацию, будем еще ужесточать. Конечная цель – чтобы официальные лица успокоились и сконцентрировались на футболе.

«НЕ СЛЫШАЛ, ЧТОБЫ ЕГОРОВ ОБРАЩАЛСЯ В ГРАЖДАНСКИЙ СУД»

– При этом для Евгения Гинера срок реальной дисквалификации, наоборот, сократили до трех месяцев. Тут нет противоречия, учитывая резкость высказываний президента ЦСКА о Егорове, которому было предложено застрелиться?

– Если вы намекаете на то, что комитет по этике смягчил наказание Гинера по моей просьбе, то это не так. Евгений Леннорович – мой товарищ, я уважаю его за все, что он сделал для российского футбола. Однако он, безусловно, заслуживал наказания за те высказывания. Просто первый вердикт тоже выносился, что называется, на эмоциях. Потом рассмотрели апелляцию, санкции смягчили. Все происходило в рамках правового поля. И такая согласованность инстанций РФС меня, как президента, радует.

Целью было не наказать конкретно Гинера, а дать сигнал. Надеюсь, этот сигнал услышан. А то у нас хватает руководителей, которые, сделав гораздо меньше Евгения Ленноровича, позволяют себе и не такое! Надо же понимать, что, называя судью коррупционером, ты бросаешь тень на команду соперника. Это удар по имиджу всей лиги.

– Будет ли РФС выкладывать в открытый доступ оценки судьям?

– Для каждого арбитра введут рейтинг, рассчитываемый при помощи специальной компьютерной программы. На основе этого рейтинга судьи будут назначаться на матчи на месяц вперед. Таким образом, субъективный фактор исчезнет.

– В марте судьи начнут работу с нулевым рейтингом? Или их работа в первой части сезона будет учтена?

– Это уже технические нюансы. Но, поверьте, разработанный алгоритм обеспечит объективность.

– Егоров сохранит свой пост до конца сезона?

– В начале января будет дана оценка его деятельности во главе ДСИ. А решение примем на следующем исполкоме, ориентировочно – в феврале.

– Будет ли Егоров через суд отстаивать свои честь и достоинство после того, как Гинер обвинил его в коррупции?

– Я ничего не слышал о желании Егорова обратиться в гражданский суд. Это его личное дело, РФС тут не при чем. Отмечу только, что если бы я начал подавать судебные иски на основании всего, что обо мне пишут, то у меня не осталось бы времени на работу. Пришлось бы не вылезать из судов.

«В РПЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАЗДНИК, КАК НА МАТЧАХ СБОРНОЙ»

– Недавно РФС на встрече с РПЛ и МВД обсуждал проблему взаимодействия с болельщиками. Как защитить людей от полицейского произвола?

– А где он был?

– До и после матча «Зенит» – «Спартак», например.

– Да, на этой резонансной игре произошли задержания. Но я не вправе давать оценок. Это прерогатива лиги и клубов, которые отвечают за организацию. Могу только высказать пожелание РФС – видеть в чемпионате России такую же праздничную атмосферу, как на матчах сборной России.

Пока мы можем констатировать рост посещаемости. Это, безусловно, позитивный момент. Но есть и отрицательные – как раз во взаимодействии клубов, правоохранительных органов и фанатских объединений. РФС готов помочь, но мы не можем подменить собой РПЛ. Там должны найти какой-то компромисс, сделать так, чтобы зрителям и игрокам во время матчей премьер-лиги было комфортно.

Что касается инцидентов в Санкт-Петербурге, то все задержания проводились на основании достоверных сведений о готовящейся драке. Просто МВД не спешило с комментариями – вот и возникло некоторое недопонимание. Но сведения-то действительно были. Я сам смотрел видео с автобусом, масками, перчатками…

– Где вы его смотрели?

– В офисе РФС. Сотрудники МВД предоставили все материалы. И они обязаны были реагировать. Это их работа. А если есть болельщики, которые не собирались драться, но пострадали, пусть пишут официальные обращения. Мы готовы отстаивать интересы каждого. Но пока таких обращений не поступало.

«УВАЖАЮ «ФРАТРИЮ», НО НАДО БЫЛО РАНЬШЕ ОБРАЩАТЬСЯ»

– А как насчет заводящего «Спартака»? Его оставили без футбола на полтора года…

– Формально у МВД был повод его задержать и наказать. Другое дело, что во время матча нецензурную брань позволяли себе и болельщики «Зенита», которых никто не трогал. Конечно, такая избирательность вызывает вопросы. Санкции должны применяться ко всем виновным.

Правоохранительные органы все это тоже понимают. Диалог получается конструктивным. Но проблем еще очень много. Мат, файеры, оскорбительные баннеры – все это надо убирать из нашего футбола. Иначе мы никогда не получим семейного болельщика. И в конечном итоге пострадают клубы, заинтересованные в увеличении аудитории.

По итогам первой встречи с МВД мы договорились создать межведомственную рабочую группу. Она приступит к своим обязанностям еще до Нового года.

– А представители болельщиков и СМИ на заседания группы будут допускаться?

– Главное – чтобы в ее работе активно участвовали клубы. Они выстраивают отношения с болельщиками. От них во многом зависит, насколько быстро мы преодолеем нынешние трудности. Лидеры фан-движений? Возможно и их участие. Только им придется как-то консолидироваться. Состав группы не резиновый. При слишком большом количестве участников эффективность пострадает.

– Что мешало МВД показать широкой общественности видеозаписи, с которыми ознакомились вы?

– Вопрос не по адресу. Могу только сказать, что задержанные граждане действительно приехали в Питер организовать драку. Это доказано. Что касается конфликта фанатов с Артемом Дзюбой, то РФС по этому поводу ничего не инициировал. Но мы отстаивали и продолжим отстаивать интересы любого игрока или тренера национальной команды. Атмосфера вражды на матчах сборной нам точно не нужна. Надеюсь, ничего подобного случившемуся в Сан-Марино в дальнейшем не произойдет.

– Читали заявление спартаковского объединения «Фратрия» о билетах на Евро-2020? В нем ставятся под сомнение механизмы распределения квоты, выделенной для РФС.

– С уважением отношусь к представителям «Фратрии». Они отлично поддерживают свою команду. Но в РФС их обращение поступило 9 декабря, а всю квоту мы разыграли еще 3-го. Не будем же мы проводить розыгрыш промокодов заново. Все было заранее согласовано с УЕФА… Впрочем, с учетом претензий, РФС попробует получить дополнительные билеты, чтобы наиболее активные болельщики, поддерживавшие сборную во время отборочного турнира Евро-2020, попали на матчи финальной стадии.

«КЛУБЫ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОПЧУТСЯ НА МЕСТЕ»

– РФС реформировал механизм солидарных выплат при трансферах между клубами РПЛ. Это как-то связано со скандалом вокруг перехода Алексея Сутормина, которого «Зенит», по документам, купил у «Рубина» за 50 тысяч рублей?

– Если эта история и повлияла, то косвенно. Целью было улучшить механизм солидарности, сделать его более справедливым. А в трансфере Сутормина ничего нарушено не было. Просто школа, воспитавшая игрока сборной, явно недополучила компенсацию. Тут возникает вопрос к предыдущим составам исполкома. Они недоработали вопрос. На мой взгляд, должен существовать гарантированный платеж не менее одного миллиона рублей. При этом 5-процентная норма пока сохранится. Зафиксируем ее до открытия зимнего трансферного окна.

– Провал российских клубов в еврокубках не говорит о необходимости возвращения РПЛ к системе «весна-осень»?

– Переход на «осень-весну» особых дивидендов не принес. Но и возврат к прежней системе не даст клубам преимуществ в сравнении с конкурентами. Надо не круги местами менять, а лучше играть, лучше тренировать, лучше работать с молодежью.

Не считаю, что РПЛ деградирует. По сути, мы стоим на месте, тогда как европейские лиги развиваются. Там растет интенсивность, число ускорений, передач. А наш клубный футбол – примерно там же, что и десять лет назад. Низкий блок обороны, пешком доходим до чужой штрафной, где нас давят прессингом…

Поэтому приветствую возвращение Леонид Слуцкого в премьер-лигу. Он принесет свежие тренерские идеи. И, конечно, нам надо реформировать чемпионат. Увеличивать число высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеж кроме голодовки.

«ПО РЕФОРМЕ ПФЛ ПОКА МНОГО ВОПРОСОВ»

– И Кубок России собираетесь реформировать? Действительно ли стадия 1/16 финала может преобразоваться в групповой турнир?

– Будем отталкиваться от решений РПЛ. Число матчей действительно можно увеличить как за счет премьер-лиги, так и за счет Кубка. И летом надо чаще играть, окна-то есть. Начало сезона реально перенести на конец июня.

– А возможную реформу ПФЛ как воспринимаете?

– Исполком РФС ее не принял. Предложение сократить число зон за счет «Востока» нуждается в доработке. Пока много вопросов осталось без ответа. Не все клубы готовы пойти на увеличение расходов.

– Как относитесь к идее создания пула спонсоров, которые оказывали бы клубам поддержку?

– Не вижу практической возможности для реализации этой идеи. Кто готов сброситься? Кто будет управлять этим резервным фондом?.. Мы же видим, что в большинстве клубов качество корпоративного управления хромает. Вот это нужно менять. Тогда и никакие пулы не понадобятся.