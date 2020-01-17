Новый АЕВИТ: витаминная косметика для красоты и здоровья кожи - Советский спорт
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17 января 2020 16:42

Новый АЕВИТ: витаминная косметика для красоты и здоровья кожи

Новый бренд косметики АЕВИТ недавно появился на полках российских магазинов, но уже успел привлечь внимание женщин витаминной формулой, обогащенной антиоксидантами А и Е.

Именно А и Е считаются основными витаминами красоты, полезными для кожи. От них зависит гладкость, увлажненность и сияние — то, чего мы пытаемся достичь, употребляя фрукты, овощи и биоактивные добавки к пище.

Но получает ли эти витамины в той же форме наша кожа? Научно доказано, что необходим небольшой избыток, чтобы витамины, потребляемые с пищей, могли в полной мере послужить внешней красоте. Поэтому для молодости и здоровья кожи следует дополнять рацион биодобавками, правильно питаться и использовать витаминную косметику.

Биодоступность – ключевая особенность формулы

Принцип насыщения кожи витаминами стал основополагающим при разработке бренда АЕВИТ. В составе продуктов содержатся витамины А и Е в особой биодоступной форме, которые быстро и легко усваиваются кожей.

Витаминная формула усилена растительными экстрактами, которые смягчают, питают кожу и приумножают действие полезных веществ. В синергии компоненты избавляют от шелушения, ощущения стянутости, коже возвращается естественная гладкость и сияние.

Aevit_Cold_150_2_Mate

Воздействие извне – защита изнутри

Витамины А и Е обладают антиоксидантными свойствами — защищают кожу от неблагоприятных факторов внешней среды, усиливают её естественные барьерные функции, а также помогают бороться с возрастными изменениями.

Девушек и женщин, следящих за своей внешностью, ждут тонизирующий и матирующий гели, мицеллярная вода, кремы для разного типа кожи.

Бренд не обошел стороной и универсальные продукты, которые представлены в больших упаковках. Среди них AEVIT SOFT увлажняющий крем с бетаином, AEVIT SOS-крем восстанавливающий c маслом карите и универсальный питательный AEVIT с ланолином и маслом карите — «семейный крем», который подходит взрослым и детям.

Узнать подробнее и купить красно-белый АЕВИТ можно на официальном сайте https://aevitcosmetics.com

Aevit_SOS_Mate

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