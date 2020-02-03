Клубный рекорд Яшкина, реванш СКА, волевая победа «Магнитки». Яркие моменты понедельника

Чешский форвард побил клубное снайперское достижение за авторством шведа Матиаса Вейнхандля. СКА, как в матче с «Авангардом», хватило одного гола для победы над «Спартаком». Об этом и не только в обзоре игрового дня от «Советского спорта».

«АМУР» ВЫШЕЛ ИЗ БЕРЕГОВ

Не поздновато ли ощетинились «тигры»? Команда из Хабаровска одержала четвертую победу подряд. В понедельник – над географическими соседями из Владивостока (4:0). «Моряки», правда, проводили вторую встречу за два дня. В воскресенье они вырвали победу по буллитам над «Салаватом Юлаевым».

Жертвами «тигров» оказались и обладатели Кубка Гагарина московские армейцы, уступившие в прошлую пятницу в Хабаровске 3:4. Эту победу случайной не назовешь. Хозяева играли вдохновенно, забили быстрые голы и удержали преимущество. Не последнюю роль во взлете хабаровчан сыграл финансовый фактор – недавно команде выплатили долги по зарплате, тянувшиеся аж с сентября.

В распоряжении Александра Гулявцева три играющих звена, чем не могут похвастать иные лидеры-фавориты. Тем не менее такая глубина состава не гарантирует место в кубковой восьмерке. Помочь «Амуру» зайти в зону плей-офф может несчастье конкурентов – «Куньлуня» и «Адмирала».

Три года назад «Амур» едва не лишил места под солнцем симпатичный «Адмирал», обыграв «моряков» в последнем матче регулярного чемпионата. Вот и сейчас складывается аналогичная ситуация. Путь «тиграм» не удастся наверстать упущенное в первые четыре месяца сезона, но если они испортят обедню соседу – то завершат чемпионат с гордо поднятой мордой, то есть головой.

Команде Сергея Светлова модно лишь посочувствовать. Хотя с деньгами в клубе из Владивостока все в порядке. Зарплату, пусть и небольшую, дают в срок.

ОТВЕРЖЕННЫЙ ПАРШИН

Ведет борьбу за плей-офф и записной фаворит Востока «Металлург». Хотя летом перед ним ставились совсем другие задачи. Буквально за несколько часов до матча с «Авангардом» официальный сайт клуба из Магнитогорска сообщил о расставании с форвардом Денисом Паршиным, которого брали на лидирующие роли.

В прошлую субботу он отметил 34-й день рождения, к нему из Москвы приехала жена, и тут такой подарок. Меж тем в этом сезоне на счету Паршина 15 очков, 10 голов, и 210 в чемпионатах России. Причем забивает он изысканно. Как, например, в недавнем матче «Йокериту».

Бывает, что игрок не подходит под концепцию тренера. Наставника «Магнитки» Йозефа Яндача убрали после трех стартовых встреч. А его сменщику Илье Воробьеву не удается поднять богатую на звонкие имена команду в квартет сильнейших на Востоке. Много вопросов не только к Паршину, но и к Денису Локтионову, легионерам Брэндону Козуну и Эрику О’Деллу. Ушел в тень зажигавший еще недавно Николай Кулемин.

Трудно объяснить, зачем клуб пошел на «хирургическую операцию» на финишной прямой регулярки. Ведь можно было ограничить игровое время Паршину, такой исполнитель запросто может пригодиться в плей-офф. Особенно когда выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга второй бомбардир команды Деннис Рассмусен. Может, в «Магнитке» хотят этой показательной поркой подстегнуть других «жирных котов».

Признаться, порой диву даешься, глядя на атаку «сталеваров». Особенно в большинстве. Пятиминутка «5 на 4» в матче с «шутами» - полная хоккейная инфантильность.

В понедельник «Магниике» удалось одержать волевую победу в овертайме над «Авангардом». Шайбы забросили доморощенные Виктор Антипин и Кулемин. При этом защитник сыграл смело и красиво, обыграв один в один Вячеслава Войнова.

Нет сомнений, «Металлург» сохранит место в зоне плей-офф. Но впечатление игра команды Воробьева не производит. Ее капитан Сергей Мозякин смотрится белой вороной. Его волшебные передачи не находят адресам, а партнеры не желают (или не могут?) вывести капитана на бросок.

В «ПАРКЕ ЛЕГЕНД» ИГРАЛИ МАТЧ-РЕВАНШ…

Во вторник игроки сборной России заедут в Новогорск для краткосрочной подготовки к шведскому этапу Евротура. Накануне великолепная пятерка питерских армейцев вышла на матч-реванш против «Спартака». Почему реванш? Да потому что три предыдущих встречи соперников в этой регурярке завершились в пользу красно-белых.

Подопечные Алексея Кудашова демонстрируют отменную физику, особенно молодежная тройка Василий Подколзин – Иван Морозов – Кирилл Марченко. Именно она организовала первый гол. Подколзин успел протолкнуть шайбу Морозову, который вывел на бросок ринувшегося на дальнюю стойку защитника-ветерана Антона Белова.

Сразу после сирены на перерыв Подколзин получил от старшего тренера Валерия Брагина нагоняй. За потерю шайбы на последней минуте.

Наставник «Спартака» Олег Знарок возмущался, подзывал судью:

- Почему не удалил Кузьменко, который едва на снес клюшкой голову Федорову?

Пролилась спартаковская кровь, а свисток промолчал. Справедливости ради заметим: клюшка Андрея Кузьменко нашла лицо соперника случайно, армейца толкнул в спину Каспарс Даугавиньш, Кузьменко же в падении контролировать свое орудие труда не мог.

Армия Кудашова воевала на чужой территории, мы даже забыли про питерские ворота, которые защищал приглашенный в сборную Александр Самонов. Его красно-белые беспокоили в несколько раз реже, чем армейцы – Юлиуса Гудачека.

И все-таки даже на безрыбье хозяева имели 100-процентный момент. Федор Малыхин пасом из-за ворот нашел (не без рикошета от Самонова) на ближнем пятачке Александра Хохлачева, тот бросал в неприкрытый угол, однако на пути шайбы встал вратарский блин. Суперсэйв кандидата в сборную России!

Самонов засушил второй «сухарь» подряд и отправляется в Новогорск в отличном настроении. А команда Знарка, как и в дерби с «Динамо», не смогла подобрать ключи к воротам.

…А В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ РЕПЕТИРОВАЛИ ПЛЕЙ-ОФФ

Если б плей-офф стартовал завтра, то московское «Динамо» и «Локомотив» сразились бы в первом круге, а преимущество своей площадки получили бы бело-голубые.

Железнодорожники, как и магнитогорские «сталевары», рано поменяли наставника. Вставший к штурвалу Майк Пелино, никогда не работавший главным тренером, встряхнул команду.

У Ярославля вышел Григорий Денисенко, пропустивший несколько предыдущих матчей. Напомним, капитан нашей молодежной сборной - в списке сборной на Шведские игры. У «Динамо» в фокусе Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев, лидеры в снайперской и бомбардирской гонок.

В дерби со «Спартаком» чеха лишили первого из двух его голов, переписав шайбу на Микса Индрашиса. Причем по инициативе Шипачева. Болельщики потом шутили: мол, капитан тем самым притормозил своего преследователя. В понедельник Яшкин наверстал упущенное – забил-таки 27-й и установил клубный снайперский рекорд, принадлежавший шведу Маттиасу Вейнхандлю. Шайбу Дмитрий даже не бросил, а толкнул с бэкхенда. А вратарь Илья Коновалов пропустил ее под мышкой. Смех и грех!

А потом Яшкин пасом себе за спину вывел на бросок Шипачева, тот не промахнулся. Каждый из них обогатился на два очка.

Гости чаще гостили в чужой зоне, Пелино негодовал, звал к себе судей, те не подъехали. Рулевого ярославцев огорчила отмена гола Стефана Да Косты из-за офсайда при пересечении синей линии. Телевизионные повторы ответа на вопрос, было ли положение вне игры, не дают. Но у судей есть опция «помощь друга» из «военной комнаты». А там смотрят с других камер.

Но и шайбу динамовца Тему Пулккинена тоже ведь не засчитали – финская клюшка взметнулась выше перекладины.

Железнодорожники играли лучше, но разбились о стену Ивана Бочарова, почему-то не получившего приглашение в сборную.