Почему Панарин заскучал на Бродвее? 

Форвард, набрав 3 (1+2) очка и полезность «плюс 4», провел лучший матч за его четыре сезона за океаном, а вратарь-новичок НХЛ, отразив 27 из 30 бросков сильнейшей атаки лиги, выиграл четвертый из пяти матчей в «Рейнджерс» и установил рекорд клуба для дебютантов. Ньюйоркцы взяли верх над прямым конкурентом, забив пятый гол в пустые ворота, и продолжают драку за плей-офф. Хотя до зоны уайлд-кард еще аж 9 очков.

ОДИН ГОЛ В ШЕСТИ ИГРАХ

Что-то нехорошее случилось с нашим Хлебушком в середине января. После грандиозного соло-представления в «Медисон Сквер Гарден» 13 января в дерби с «Айлендерс» (6:2), когда Панарин к дублю присовокупил три передачи и полезность «плюс 4», он уже в третий раз откатал на ноль. Причем во второй раз с отрицательной – пусть и минимальной «минус 1» - продуктивностью. Всего в шести встречах с 16 января по 5 февраля самый дорогой сезонный россиянин в истории наковырял жалкие для его уровня 1 гол и 3 передачи?!

Выходя на набережную Биаррица и вглядываясь вдаль вечно чем-то недовольного Атлантического океана, по другую сторону которого на расстоянии почти шести тысяч километров голландские первопроходцы основали Новый Амстердам, каждое утро размышляю, в чем же причина спада кумира российских болельщиков?

Нам же никто не скажет – вероятно, в полную силу уральцу банально не позволяет играть травма. Из-за этого засекреченного повреждения Артемий пропустил один матч регулярки и не поехал в Сент-Луис на звездный уикенд. Придумки и отмазки тут исключены. В отличие от завсегдатая подобных мероприятий Овечкина, Панарин никогда не участвовал в Матче звезд. Значит, что-то реально серьезное.

Но даже если это так, меня больше всего огорчает отсутствие страсти в действиях нападающего. Прежде для него любая игра, особенно на Манхэттене, была как легкая прогулка на веселый пикник с такими же бесшабашными друзьями и подругами. А тут, на поединок с «Торонто», душа компании из Коркино вышел словно закручивать гайки на конвейер Челябинского тракторного завода – если, конечно, он еще существует.

Нет, Артемий, так дело не пойдет. Я понимаю, сезон очень длинный. До конца только регулярки еще 30 туров. Ровно пройти такую дистанцию, наверное, невозможно. Хотя Великая восьмерка доказывает обратное 15-й год подряд. Без куража, драйва любое занятие спориться не будет. Тем более столь эксклюзивное, как хоккей. Бесконечно прав был Анатолий Тарасов: ты попал в число избранных, ты в хоккее – так соответствуй!

Я нисколько не лукавлю, говоря о большом разочаровании. Ведь наблюдать хоккей в исполнении элитного мастера – огромное эстетическое наслаждение. И какой же удар наносит любая неудачная роль любимого артиста!

Вы обратили внимание, что и «Медисон Сквер Гарден» буквально по первым минутам игры с «Мейпл Лифс» почувствовал то же самое? На трибунах самой раскрученной арены планеты воцарилась непривычная тишина. Зрители словно, как и я, оцепенели и не понимали, куда девались былая удаль, задор, искра их нового фаворита из далекой России. И этот вопрос на сегодня остается открытым.

«ИГОР! ИГОР! ИГОР!»

Но свято место, как положено, долго пустовать не может.

После букета суперсейвов во втором периоде Шестеркина болельщики принялись скандировать:

Игор! Игор! Игор!

Да, москвич выдал очередной блестящий матч. Пока «синие рубашки» входили в игру, озираясь друг на друга, будто вопрошая, что там с нашим Хлебушком, кто его заменит, Шестеркин героически держал команду на плаву. Хотя на 8-й минуте и он вынужден был капитулировать, когда Нюландер и Таварес попросту расстреляли вратаря хозяев, брошенного его партнерами на растерзание.

К счастью, ньюйоркцы не развалились – мы ведь все за них болеем? Уже к 18-й минуте они вели 3:1, причем вторую и третью шайбу забросили в течение шести секунд. Здорово сработало звено Крайдера, которое в полном составе вошло в три звезды игры. У американского центра, к слову, из-за травмы пропустившего предыдущий матч, гол, передача и «плюс 3». У Зибанежада – гол, передача и «плюс 2».

Хотя первой звездой НХЛ назвала Зибанежада, а Бучневича – третьей, я бы поменял их местами. Мало того, что у Павла статистика краше – «плюс 4» он вообще никогда не зарабатывал, а 3 очка до этого набирал аж 12 марта 2018 года - отличался череповчанин в ключевые моменты. Забил спустя 34 секунды после того, как Метьюз свел разрыв до минимума 3:2. А под занавес снял все вопросы, когда благодаря паре четких маневров вывел на пустые ворота Маккегга. Да и Крайдера, сделавшего счет 3:1, на рандеву с голкипером «Торонто» расчетливым пасом бросил тоже Бучневич.

Кстати, о голкипере «Торонто». Если коуч «рейнджеров» Дэвид Куинн уже второй месяц кружит вальс с Шестеркиным, Георгиевым и Лундквистом не в силах выбрать, кто же из них третий лишний, то у «листьев» с позицией номер один – просто беда. Основной вратарь Андерсен угодил в лазарет, а сменщик Хатчинсон откровенно не тянет: поражение в Нью-Йорке стало для канадца десятым в 14 поединках нынешнего чемпионата.

Возникли было слухи, что «Торонто» заинтересовано в Георгиеве. Однако, похоже, «Рейнджерс» держат паузу. Канадскому клубу же ждать некогда. Перед визитом на Бродвей было объявлено, что у «Лос-Анджелеса» на форварда Тревора Муна и пару драфтов выменяны вратарь Джек Кемпбелл и нападающий Кайл Клиффорд.

НЕИЗЛЕЧИМЫЙ ФЛЮС «ТОРОНТО»

Но, по мне, это как покойнику – припарки. Кого бы «Мейпл Лифс» не определили в рамку, толку будет мало. Как справедливо заметил после оплеухи от «Рейнджерс» тренер «Торонто» Шелдон Киф, защищаться надо всей командой. А этого у его подопечных не было – и не будет. У команды неизлечимый флюс: второе место в НХЛ после «Вашингтона» по заброшенным шайбам (194) и третье с конца – по пропущенным (181)!

Ну а как может быть иначе, если четыре форварда сожрали почти половину платежной ведомости клуба: Метьюз – 11,634 млн в год, Таварес – 11 млн, Марнер – 10,893 млн, Нюландер – 6,962 млн! На квартет толстосумов – 40 с половиной миллионов долларов из 81,5 разрешенных под потолком, когда в ростере команды 24 игрока. О каком балансе тут говорить?! Он исключен априори. Без хирургического вмешательства – читай, обменов - не обойтись. Но отдать кого-либо из этой четверки - все равно, что расписаться менеджменту «Торонто» в абсолютной профнепригодности.

Замкнутый круг.

Киф промолчал. Ему сказать это не положено по рангу. А мне рубить правду-матку ничто не мешает. Крутой американский талант Метьюз выстрелил очередным дуплетом и всего на один гол теперь отстает от Овечкина – 39 против 40. А что с полезностью? Минус 3! Как и у Марнера. Ну и какой прок команде от этих шайб, если при нахождении на льду главных светил «Торонто» пропускает больше, чем забивает?