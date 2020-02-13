Девушка дня. Скандальная жена украинского футболиста - Советский спорт
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13 февраля 2020 07:55

Девушка дня. Скандальная жена украинского футболиста

Жена украинского футболиста Николая Морозюка с недавних пор стала владельцем футбольной команды и Львова.

Ирина Морозюк стала первой женщиной-президентом футбольного клуба. Ее муж известен по выступлениям за киевское «Динамо» и донецкий «Металлург». Сейчас он выступает за турецкий «Ризеспор».

Ирина Морозюк часто становится объектом внимания украинских СМИ. Недавно она спела гимн Украины в трусах и водолазке цветов национального флага, чем вызвала бурный скандал в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей посчитали, что было за надругательство над государственным символом. В результате Морозюк удалила видео. Но известной она стала после того, как приняла участие в #matrixchallenge, который запустил Златан Ибрагимович и смогла повторить трюк шведского нападающего. Суть челленджа в том, чтобы принять мяч на грудь и завалиться назад в стиле Нео из фильма «Матрица».

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