Девушка дня. Скандальная жена украинского футболиста

Ирина Морозюк стала первой женщиной-президентом футбольного клуба. Ее муж известен по выступлениям за киевское «Динамо» и донецкий «Металлург». Сейчас он выступает за турецкий «Ризеспор».

Ирина Морозюк часто становится объектом внимания украинских СМИ. Недавно она спела гимн Украины в трусах и водолазке цветов национального флага, чем вызвала бурный скандал в социальных сетях.

Пользователи социальных сетей посчитали, что было за надругательство над государственным символом. В результате Морозюк удалила видео. Но известной она стала после того, как приняла участие в #matrixchallenge, который запустил Златан Ибрагимович и смогла повторить трюк шведского нападающего. Суть челленджа в том, чтобы принять мяч на грудь и завалиться назад в стиле Нео из фильма «Матрица».





