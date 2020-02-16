Логинова в юбке у нас, увы, нет. Россиянки - вне топ-10 в гонке преследования на ЧМ

Напомню, что в позавчерашнем спринте никому из наших биатлонисток не удалось пройти без промаха хотя бы один огневой рубеж, и сегодня они уходили на трассу не ближе третьего десятка. Юрлова с ее 21-м стартовым номером, как и ожидалось, поначалу пробивалась вперед весьма активно. С третьей стрельбы она уходила седьмой, в 25 секундах (то есть, в одном штрафном круге) от текущего третьего места, но… На заключительной «стойке» нестабильность Екатерины в стрельбе именно из этого положения все-таки сказалась: два раза мимо – и о попадании в число участников цветочной церемонии награждения можно было забыть.
Остальные три россиянки тоже заметно улучшили свои исходные позиции и приехали на финиш в интервале всего в девять секунд - и в весьма звездной компании, вместе с Кайсой Макарайнен и Тириль Экхофф, с которыми наши поделили итоговые места с 20-го по 24-е. Светлана Миронова, которая в спринте напортачила с выбором лыж и была худшей в команде по скорости, на сей раз показала свой привычный, настоящий «ход», превзойдя по этому показателю сегодняшнюю чемпионку Доротею Вирер и лишь четверть минуты уступив ногами бывшей профессиональной лыжнице Денизе Херрманн.
Последняя, кстати, была близка к тому, чтобы отобрать золото у Вирер: на четвертом рубеже, пока хозяйка трассы преодолевала штрафной круг, Херрманн закрыла четыре мишени и попади она в пятую, это была бы победа, но… Немка в решающий момент промазала, и первая медаль Германии на этом чемпионате получилась только серебряной. Вирер же упрочила свое лидерство в общем зачете Кубка мира, ее отрыв от Экхофф достиг 60 очков.
Что же до российской сборной, то при всех локальных удачах и неудачах, в целом наши девушки показывают примерно такие результаты, которых от них и ждали. То ли средненькие, то ли слабенькие – кому как больше нравится. «Логинова в юбке» у нас нет, в ближайшем будущем не предвидится и нам с вами это и так было прекрасно известно.
А посему предлагаю посмотреть на Логинова без юбки – совсем скоро, в 17.15 по московскому времени в Антхольце начнется мужская гонка преследования, где наш Александр после великолепной победы в субботнем спринте будет стартовать не двадцать-мохнатым, а первым.
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Гонка преследования км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Доротея Вирер (Италия)
7 (+39,0)
1 (0+0+0+1)
18 (+51,0)
29.22,0
2
Денизе Херрманн (Германия)
5 (+31,0)
3 (1+0+1+1)
3 (+15,2)
+9,5
3
Марте Улсбю (Норвегия)
1 (-7,0)
3 (1+0+0+2)
12 (+42,9)
+13,8
4
Ханна Оберг (Швеция)
18 (+57,0)
2 (0+0+2+0)
11 (+38,1)
+22,3
5
Ванесса Хинц (Германия)
14 (+50,0)
1 (0+1+0+0)
20 (+53,9)
+26,8
…12
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
21 (+1.04,0)
3 (0+1+0+2)
14 (+47,3)
+1.15,4
…20
Тириль Экхофф (Норвегия)
59 (+2.08,0)
3 (0+0+3+0)
2 (+3,8)
+1.42,6
…21
Светлана Миронова (Россия)
38 (+1.34,0)
3 (1+1+1+0)
7 (+31,7)
+1.42,9
…22
Кайса Макарайнен (Финляндия)
40 (+1.35,0)
4 (0+2+1+1)
1 (23.52,7)
+1.45,4
…23
Лариса Куклина (Россия)
48 (+1.50,0)
2 (0+0+1+1)
24 (+1.04,9)
+1.46,7
…24
Ирина Старых (Россия)
53 (+1.57,0)
2 (0+1+0+1)
10 (+36,8)
+1.51,9
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Юрлова-Перхт
11 (+38,9)
11 (+55,3)
7 (+1.03,4)
12 (+1.26,6)
Миронова
38 (+1.32,8)
39 (+1.52,2)
33 (+2.26,0)
24 (+2.04,9)
Куклина
34 (+1.25,8)
21 (+1.13,2)
19 (+1.44,6)
19 (+1.49,3)
Старых
45 (+1.42,5)
40 (+2.00,0)
30 (+2.07,5)
28 (+2.12,6)
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) - 605
2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 545
3. Ханна Оберг (Швеция) - 522
4. Денизе Херрманн (Германия) - 513
5. Марте Улсбю (Норвегия) - 489
…19. Светлана Миронова (Россия) - 251
…23. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 224
…27. Лариса Куклина (Россия) - 197