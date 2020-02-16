Логинова в юбке у нас, увы, нет. Россиянки - вне топ-10 в гонке преследования на ЧМ - Советский спорт
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16 февраля 2020 16:27Тигай Лев

Логинова в юбке у нас, увы, нет. Россиянки - вне топ-10 в гонке преследования на ЧМ

На чемпионате мира в итальянском Антхольце гонку преследования выиграла Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 12-й.

Напомню, что в позавчерашнем спринте никому из наших биатлонисток не удалось пройти без промаха хотя бы один огневой рубеж, и сегодня они уходили на трассу не ближе третьего десятка. Юрлова с ее 21-м стартовым номером, как и ожидалось, поначалу пробивалась вперед весьма активно. С третьей стрельбы она уходила седьмой, в 25 секундах (то есть, в одном штрафном круге) от текущего третьего места, но… На заключительной «стойке» нестабильность Екатерины в стрельбе именно из этого положения все-таки сказалась: два раза мимо – и о попадании в число участников цветочной церемонии награждения можно было забыть.

Остальные три россиянки тоже заметно улучшили свои исходные позиции и приехали на финиш в интервале всего в девять секунд - и в весьма звездной компании, вместе с Кайсой Макарайнен и Тириль Экхофф, с которыми наши поделили итоговые места с 20-го по 24-е. Светлана Миронова, которая в спринте напортачила с выбором лыж и была худшей в команде по скорости, на сей раз показала свой привычный, настоящий «ход», превзойдя по этому показателю сегодняшнюю чемпионку Доротею Вирер и лишь четверть минуты уступив ногами бывшей профессиональной лыжнице Денизе Херрманн.

Последняя, кстати, была близка к тому, чтобы отобрать золото у Вирер: на четвертом рубеже, пока хозяйка трассы преодолевала штрафной круг, Херрманн закрыла четыре мишени и попади она в пятую, это была бы победа, но… Немка в решающий момент промазала, и первая медаль Германии на этом чемпионате получилась только серебряной. Вирер же упрочила свое лидерство в общем зачете Кубка мира, ее отрыв от Экхофф достиг 60 очков.

Что же до российской сборной, то при всех локальных удачах и неудачах, в целом наши девушки показывают примерно такие результаты, которых от них и ждали. То ли средненькие, то ли слабенькие – кому как больше нравится. «Логинова в юбке» у нас нет, в ближайшем будущем не предвидится и нам с вами это и так было прекрасно известно.

А посему предлагаю посмотреть на Логинова без юбки – совсем скоро, в 17.15 по московскому времени в Антхольце начнется мужская гонка преследования, где наш Александр после великолепной победы в субботнем спринте будет стартовать не двадцать-мохнатым, а первым.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Гонка преследования км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Доротея Вирер (Италия)

7 (+39,0)

1 (0+0+0+1)

18 (+51,0)

29.22,0

2

Денизе Херрманн (Германия)

5 (+31,0)

3 (1+0+1+1)

3 (+15,2)

+9,5

3

Марте Улсбю (Норвегия)

1 (-7,0)

3 (1+0+0+2)

12 (+42,9)

+13,8

4

Ханна Оберг (Швеция)

18 (+57,0)

2 (0+0+2+0)

11 (+38,1)

+22,3

5

Ванесса Хинц (Германия)

14 (+50,0)

1 (0+1+0+0)

20 (+53,9)

+26,8

12

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

21 (+1.04,0)

3 (0+1+0+2)

14 (+47,3)

+1.15,4

…20

Тириль Экхофф (Норвегия)

59 (+2.08,0)

3 (0+0+3+0)

2 (+3,8)

+1.42,6

21

Светлана Миронова (Россия)

38 (+1.34,0)

3 (1+1+1+0)

7 (+31,7)

+1.42,9

…22

Кайса Макарайнен (Финляндия)

40 (+1.35,0)

4 (0+2+1+1)

1 (23.52,7)

+1.45,4

23

Лариса Куклина (Россия)

48 (+1.50,0)

2 (0+0+1+1)

24 (+1.04,9)

+1.46,7

24

Ирина Старых (Россия)

53 (+1.57,0)

2 (0+1+0+1)

10 (+36,8)

+1.51,9


Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Юрлова-Перхт

11 (+38,9)

11 (+55,3)

7 (+1.03,4)

12 (+1.26,6)

Миронова

38 (+1.32,8)

39 (+1.52,2)

33 (+2.26,0)

24 (+2.04,9)

Куклина

34 (+1.25,8)

21 (+1.13,2)

19 (+1.44,6)

19 (+1.49,3)

Старых

45 (+1.42,5)

40 (+2.00,0)

30 (+2.07,5)

28 (+2.12,6)


Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 605

2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 545

3. Ханна Оберг (Швеция) - 522

4. Денизе Херрманн (Германия) - 513

5. Марте Улсбю (Норвегия) - 489

…19. Светлана Миронова (Россия) - 251

…23. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 224

…27. Лариса Куклина (Россия) - 197

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