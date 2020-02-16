Логинова в юбке у нас, увы, нет. Россиянки - вне топ-10 в гонке преследования на ЧМ

Напомню, что в позавчерашнем спринте никому из наших биатлонисток не удалось пройти без промаха хотя бы один огневой рубеж, и сегодня они уходили на трассу не ближе третьего десятка. Юрлова с ее 21-м стартовым номером, как и ожидалось, поначалу пробивалась вперед весьма активно. С третьей стрельбы она уходила седьмой, в 25 секундах (то есть, в одном штрафном круге) от текущего третьего места, но… На заключительной «стойке» нестабильность Екатерины в стрельбе именно из этого положения все-таки сказалась: два раза мимо – и о попадании в число участников цветочной церемонии награждения можно было забыть.

Остальные три россиянки тоже заметно улучшили свои исходные позиции и приехали на финиш в интервале всего в девять секунд - и в весьма звездной компании, вместе с Кайсой Макарайнен и Тириль Экхофф, с которыми наши поделили итоговые места с 20-го по 24-е. Светлана Миронова, которая в спринте напортачила с выбором лыж и была худшей в команде по скорости, на сей раз показала свой привычный, настоящий «ход», превзойдя по этому показателю сегодняшнюю чемпионку Доротею Вирер и лишь четверть минуты уступив ногами бывшей профессиональной лыжнице Денизе Херрманн.

Последняя, кстати, была близка к тому, чтобы отобрать золото у Вирер: на четвертом рубеже, пока хозяйка трассы преодолевала штрафной круг, Херрманн закрыла четыре мишени и попади она в пятую, это была бы победа, но… Немка в решающий момент промазала, и первая медаль Германии на этом чемпионате получилась только серебряной. Вирер же упрочила свое лидерство в общем зачете Кубка мира, ее отрыв от Экхофф достиг 60 очков.

Что же до российской сборной, то при всех локальных удачах и неудачах, в целом наши девушки показывают примерно такие результаты, которых от них и ждали. То ли средненькие, то ли слабенькие – кому как больше нравится. «Логинова в юбке» у нас нет, в ближайшем будущем не предвидится и нам с вами это и так было прекрасно известно.

А посему предлагаю посмотреть на Логинова без юбки – совсем скоро, в 17.15 по московскому времени в Антхольце начнется мужская гонка преследования, где наш Александр после великолепной победы в субботнем спринте будет стартовать не двадцать-мохнатым, а первым.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Гонка преследования км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Доротея Вирер (Италия) 7 (+39,0) 1 (0+0+0+1) 18 (+51,0) 29.22,0 2 Денизе Херрманн (Германия) 5 (+31,0) 3 (1+0+1+1) 3 (+15,2) +9,5 3 Марте Улсбю (Норвегия) 1 (-7,0) 3 (1+0+0+2) 12 (+42,9) +13,8 4 Ханна Оберг (Швеция) 18 (+57,0) 2 (0+0+2+0) 11 (+38,1) +22,3 5 Ванесса Хинц (Германия) 14 (+50,0) 1 (0+1+0+0) 20 (+53,9) +26,8 …12 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 21 (+1.04,0) 3 (0+1+0+2) 14 (+47,3) +1.15,4 …20 Тириль Экхофф (Норвегия) 59 (+2.08,0) 3 (0+0+3+0) 2 (+3,8) +1.42,6 …21 Светлана Миронова (Россия) 38 (+1.34,0) 3 (1+1+1+0) 7 (+31,7) +1.42,9 …22 Кайса Макарайнен (Финляндия) 40 (+1.35,0) 4 (0+2+1+1) 1 (23.52,7) +1.45,4 …23 Лариса Куклина (Россия) 48 (+1.50,0) 2 (0+0+1+1) 24 (+1.04,9) +1.46,7 …24 Ирина Старых (Россия) 53 (+1.57,0) 2 (0+1+0+1) 10 (+36,8) +1.51,9



Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Юрлова-Перхт 11 (+38,9) 11 (+55,3) 7 (+1.03,4) 12 (+1.26,6) Миронова 38 (+1.32,8) 39 (+1.52,2) 33 (+2.26,0) 24 (+2.04,9) Куклина 34 (+1.25,8) 21 (+1.13,2) 19 (+1.44,6) 19 (+1.49,3) Старых 45 (+1.42,5) 40 (+2.00,0) 30 (+2.07,5) 28 (+2.12,6)



Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 605

2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 545

3. Ханна Оберг (Швеция) - 522

4. Денизе Херрманн (Германия) - 513

5. Марте Улсбю (Норвегия) - 489

…19. Светлана Миронова (Россия) - 251

…23. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 224

…27. Лариса Куклина (Россия) - 197