Масленица в ресторанах «Ёрш»

С 24 февраля по 1 марта в ресторанах «Ёрш» – Блинная неделя. Во всех ресторанах пекут тонкие, румяные русские блины и подают с начинками на выбор: сметаной, медом, сгущенным молоком, а также вареньем из малины, вишни или черной смородины. Чем не повод заглянуть в «Ёрш» всей семьей, чтобы отпраздновать Масленицу!
Как всегда, в меню – домашние закуски, рыба из собственной коптильни, мясо и птица с мангала по рецептам бренд-шефа Алексея Разбоева.
Каждую субботу в ресторане на Липецкой – бесплатные мастер-классы для детей. Юные гости расписывают футболки, маски или рамки для фотографий, а также учатся готовить пиццу под руководством шеф-поваров и аниматоров.
Узнать подробности и забронировать столик можно на сайте или по телефону +7 (495) 223-2-223.
Адреса ресторанов:
• Варшавское ш., д. 86;
• ул. Перерва, д. 58;
• Боровское ш., д. 31;
• ул. Липецкая, д. 2/8;
• ул. Космонавтов, д. 15;
• ул. Пришвина, д. 9;
• ул. Народного ополчения, д. 22, к.2.
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