«Отсутствие неспортивного прошлого меня не смущает». Юрченко – о назначении президентом ВФЛА

Всероссийская федерация легкой атлетики избрала нового главу и членов президиума. В ближайшие полгода работать на посту президента будет 51-летний Евгений Юрченко.

Сейчас он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной компании. Ранее он занимал руководящие должности в различных крупных компаниях, в частности был гендиректором телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». После конференции новоиспеченный глава ВФЛА вышел к журналистам. Он рассказал, что будет делать, чтобы реабилитировать ВФЛА на мировой арене.

«Наша позиция в переговорах с World Athletics – выстраивание открытого диалога. Мы готовы признать наши проблемы, чего не делало предыдущее руководство. Президиум будет рассматривать список претензий, которые были предъявлены к федерации. В первую очередь это касается допинга. По делу Лысенко также будет заявление, мы сделаем его на следующей неделе, – отметил Юрченко. – Задача минимум – восстановить аккредитацию ВФЛА, провести некий ребрендинг, выстроить жесткую систему контроля за отклонениями от антидопинговых правил».

Также избранный президент прокомментировал свое неспортивное прошлое.

«На этот вопрос мне уже приходилось отвечать. Я в этом случае привожу примеры Пьера де Кубертена и Хуана Антонио Самаранча, которые не были профессиональными спортсменами, чемпионами мира, но тем не менее руководили крупными спортивными организациями. Эти деятели заканчивали бизнес-школы, получали юридическое, экономическое образование. Они выстраивали ту модель в спорте, которая позволяла развиваться в международном масштабе. Отсутствие спортивного прошлого дает мне возможность принимать нестандартные решения, – сказал новый глава ВФЛА. – Я давно наблюдаю за проблемами федерации изнутри, стал глубоко заниматься этой темой. То, что произошло в декабре прошлого года, сподвигло меня выдвинуть в конечном счете свою кандидатуру на пост руководителя организации».

Также он отметил, что в состав нового руководства вошли 11 человек. Первое заседание назначено на 17:00 текущего дня. В президиуме есть представители всех федеральных округов. Все они обладают, по словам Юрченко, хорошей репутацией и не были вовлечены в какие-либо допинг-скандалы.

В Минспорта в ближайшие время будет направлено обращение с просьбой восстановить приостановленную аккредитацию организации в России.