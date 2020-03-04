Петерссон - злой гений «Спартака». «Динамо» ведет в серии плей-офф

МИНИМУМ ИЗМЕНЕНИЙ

Всего два изменения в составе сделал Владимир Крикунов по сравнению с первым матчем в серии. Дмитрий Моисеев появился во втором звене Игорем Полыгаловым и Теему Пулккиненом, а Владислав Ефремов заменил Андрея Алексеева. Даниил Тарасов в заявку не попал.

Александр Еременко снова занял место в воротах. Работы в первой игре у него было не так уж и много, однако точный бросок Анатолия Никонцева не позволил ветерану «Динамо» 15 раз в плей-офф КХЛ сыграть «на ноль» в отличие от «армейца» Ильи Сорокина, который по этому показателю вышел на первое место.

СПАРТАК: ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Защитник красно-белых Максим Гончаров получил четыре матча дисквалификации и это стало главной темой минувших суток. Болельщики «Спартака» вяло обсуждали судейство и их можно понять - учитывая итоговый счет первой встречи, шашками размахивать после 1:5 как-то не очень.

Изменения Олега Знарка, разумеется, носили куда более радикальный харакетер. В пару к Акиму Тришину добавился опытный Андрей Кутейкин, а вместо Евгения Кулика к Патрику Херсли был заявлен Иван Вишневский. Что касается атаки, то присел в запас Денис Кокарев, а появились Максим Цыплаков и Михаил Котляревский.

АТАКУЕТ ДИНАМО, А ЗАБИВАЕТ СПАРТАК

Хозяева начинают активно, однако на пятой минуте «Спартак» впервые в серии выходит вперед. Диагональ Мартиньша Карсумса находит Анселя Галимова и тот наносит точный кистевой бросок с приличного расстояния. Вопросы к Еременко? Пожалуй, что да.

И пошло-поехало! Дмитрий Яшкин страшенным броском со средней дистанции прошивает Юлиуса Гудачека - вратарь успевает коснуться шайбы и отвести угрозу. Александр Хохлачев дважды с разных флангов выходит на ворота Еременко, но забить не может, это же касается Артема Федорова.

«Динамо» в ответ проводит демоническое большинство, которое включает в себя град бросков со средней и дальней дистанций, а также опаснейший прострел Яшкина слева. В этот момент Гудачек не то чтобы не реагировал, он просто вертел головой в разные стороны со скоростью флюгера в штормовой ветер.

ЯШКИН УХОДИТ В ТЕНЬ

То, что «Спартак» сумел приспособиться к тему «Динамо» сомнений не вызывало. Но свои моменты еще надо использовать, а с этим у красно-белых возникали сложности. Цыплаков не использует выход один на один и тут же в ответной атаке Панкратов и Муранов не реализуют свой шанс.

Командный штраф и фол в атаке Хохлачева, когда нападающий зачем-то решил лишить головного убора Игумнова напомнили, что проблемы с дисциплиной у гостей никуда не делись. Эти четыре почти подряд минуты меньшинства при дальней лавке стали тяжелейшими, но «Спартак» пропустил лишь однажды. «Динамо» третий раз в серии забивает без ассистентов - это Вадим Шипачев отклеивается от левого борта и наносит идеальный кистевой бросок с дальнего пятака точно в левый нижний угол. Ничья!

ШВЕДСКАЯ ПУЛЯ

По следам удаления Кирилла Лямина случился второй гол «Спартака» в этом матче. Со второй попытки Патрик Херсли зарядил так, что едва не расколол шайбу и второй раз в матче вывел гостей вперед.

«Динамо» тут же в буквальном смысле навалилось на ворота «Спартака». Гудачек шайбу не видел, ее вообще никто не видел, кроме подкравшегося к воротам Полыгалова, но не сумевшего затолкнуть шайбу в цель.

Дальше - больше. Классная диагональ от правого борта, Херсли ничего не может поделать с Яшкиным, который подставлял клюшку, а Гудачек сумел «выбросить» щиток.

Цыплаков в нейтральной зоне фолит против Муранова, «Спартак» раскрывается в меньшинстве, Даугавиньш свой момент не использует, а вот Шипачева перед воротами действительно стоило сносить, ведь именно Вадим броском с острого угла находит микроскопическую щель между плечом Гудачека и штангой.

На концовку «Спартака» откровенно не хватает. Подкидка от Полыгалова и Пулккинен не сумел переиграть Гудачека, а вот никто и ничто не могли помешать Петерссону замахнуться до потолка и второй матч подряд влепить победную шайбу в ворота красно-белых. Цена за неудачную смену состава оказалась слишком высока.