Коронавирус помогает Большунову, Собянин вводит запреты, Кокорин вспоминает Памелу Андерсон - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 марта 2020 08:00Кузнецов Дмитрий

Коронавирус помогает Большунову, Собянин вводит запреты, Кокорин вспоминает Памелу Андерсон

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Больше пяти тысяч не собираться

Пока вы спали, коронавирус, будь он неладен, даже не прилег вздремнуть - со вчерашнего вечера сделал еще пару уверенных шагов на пути к тому, чтобы погрузить привычный уклад жизни людей в хаос. В том числе и уклад спортивной жизни, которой грозит полный запрет на любые соревнования с массовым участием зрителей. А без зрителей кому эти соревнования нужны, особенно такие, как чемпионат Европы по футболу?

Вчера вечером едва «Советский спорт» успел опубликовать статью о серьезном риске переноса Евро с 2020-го на 2021 год (хотя УЕФА пока хорохорится и все еще надеется провести турнир со зрителями), как пришла новая сводка с коронавирусного фронта – мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения вируса введены до 10 апреля. Пока на месяц.

То есть билетов на спортивные соревнования в Москве будут продавать менее 5 тысяч, так как помимо болельщиков есть еще и участники.

Лига ACA вынуждена была ограничить количество мест на бой Емельяненко - Исмаилов и поднять цены на билеты. Под раздачу попадают пять футбольных игр, среди которых одна с приставкой супер – ЦСКА – «Зенит» (22 марта), а также матчи Кубка Гагарина, в котором бьются три столичных гранда ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» (в серии последних вперед вчера вышли бело-голубые 3-2).

Руководители РПЛ и РФС, естественно, сразу взяли под козырек – и сегодня будут ломать голову над тем, как это распоряжение мэра претворять в жизнь. Как и боссы КХЛ. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков постановление Сергея Семеновича тут же поприветствовал. Но нашлись у Собянина и оппоненты. Депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал решение мэра полумерами, заявив, что наполовину беременным быть нельзя и что надо либо проводить все мероприятия без зрителей, либо не касаться этой темы вовсе и заверить жителей Москвы, что в городе все спокойно.

Что будет завтра со зрителями на шестом матче серии «Спартака» и «Динамо», пока не ясно. Красно-белые к моменту появления указа мэра уже продали больше пяти тысяч билетов и сегодня в первой половине дня будут обсуждать сложившуюся ситуацию с КХЛ. Возможно, сделают исключение на этот матч и превысят лимит? Или же части болельщиков, которые уже купили билеты, вернут деньги? Или вернут всем и проведут игру без зрителей?

У Моуринью худшая серия в карьере

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В итальянском Бергамо, кстати, так и сделали. Болельщикам «Аталанты» вернули деньги за билеты на Лигу чемпионов, а те пожертвовали 60 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, передав их в одну из городских больниц.

Ответный матч «Валенсии» и «Аталанты» (3:4, первый матч 1:4) в итоге прошел при пустых трибунах и вошел в историю первым выездным покером в плей-офф ЛЧ, который на счету словенца Йосипа Иличича.

Тем временем знаменитый Жозе Моуринью в третий раз подряд вылетел из ЛЧ в 1/8 финала. Его «Тоттенхэм» был разгромлен впервые вышедшем в четвертьфинал турнира «РБ Лейпциг» 3:0 (4:0 по сумме двух встреч). Лондонцы не выигрывают уже 6 матчей, и это худшая серия в тренерской карьере португальца.

Большунов досрочно выиграл Кубок мира

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Печальная новость пришла из Германии, где остановили хоккейный чемпионат. Плей-офф из-за коронавируса отменен, титул разыгран не будет.

НХЛ пока держится. Сегодня ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата. У Малкина два плюс один в победной игре «Питтсбурга» с «Нью-Джерси» - 5:2. У Панарина и Бучневича по передаче в матче с «Далласом» - 4:2, а их «Рейнджерс» с Шестеркиным в воротах продолжает гонку за плей-офф.

А вот нашему лыжнику Александру Большунову коронавирус, так уж получилось, помог досрочно выиграть общий зачет Кубка мира. Случилось это вчера поздно вечером - после того как сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась выступить на заключительных этапах турнира, в США и Канаде. Как вы уже поняли, естественно, из-за китайской заразы.

Большунов победил бы своего преследователя норвежца Йоханнеса Клэбо и так, в спортивной борьбе. Отрыв был, по сути, не отыгрываемый – почти 500 очков. Вероятно, понимали это, конечно, и сами норвежцы, заодно подготовив себе «алиби». Теперь могут сослаться на то, что русские победили благодаря форс-мажору. Если им, конечно, от этого полегчает.

Кокорину заплатили все деньги за весну

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И напоследок о позитивном. Об Александре Кокорине. В его жизни, будем надеяться, теперь впереди большая белая полоса. Судя по интервью бывшего узника Бутырки ютуб-каналу «Красава», настроение у него должно быть шикарным, и никакой вирус ему жизнь не отравляет. Клуб уже заплатил ему все деньги за весну, о них он теперь, как говорит, и вовсе не думает. Играет в славном городе Сочи вместе со старым французским знакомым Рами, вспоминая с ностальгией о днях пребывания в Марселе и прекрасной подруге Амиля - Памеле Андерсон.

А еще Кокорин продал свои крутые тачки – «гелик», Porsche и Lamborghini. Говорит, что хочет очиститься.

Эх, Александр. Чтоб все мы так жили.

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