Коронавирус добрался до «Ювентуса», у фигуристов отняли ЧМ, Кокорин убежал из опасной зоны - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 08:00Кузнецов Дмитрий

Коронавирус добрался до «Ювентуса», у фигуристов отняли ЧМ, Кокорин убежал из опасной зоны

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Роналду улетел из Италии

Коронавирусом заразился игрок «Ювентуса» - 25-летний защитник Даниэле Ругани сдал положительный тест на COVID-19. Проверку будут должны пройти все, кто контактировал с ним. Одноклубник Ругани Криштиану Роналду накануне улетел из Турина в родную Португалию, несмотря на запрет на перелеты между странами. У сестры День рождения. Криш получил специальное разрешение и сегодня должен по идеи вернуться. Но вряд ли это случится. В футбол в Италии в ближайшее время играть не будут. В свете последних новостей, похоже, что и не только там.

После того как «Юве» объявил о заражении коронавирусом их игрока, «Интер» опубликовал на официальном сайте заявление, в котором сообщил о приостановке всех спортивных действий. Матчи Лиги чемпионов вчера еще состоялись. Но что-то подсказывает, что следующего раунда может и не быть. Если так, то жаль - интрига в ЛЧ закрутилась бы нешуточная.

Прошлогодний победитель «Ливерпуль» выбыл из дальнейшей борьбы после проигрыша «Атлетико» - 2:3 (первый матч остался также за испанцами 1:0). Клопп на эмоциях раскритиковал футбол, в который играет команда Симеоне, и посетовал на то, что в дополнительное время его ребята устали. Все подробности читайте тут.

В другом матче ЛЧ при гнетущей атмосфере парижского стадиона - полном отсутствии зрителей - юные звезды «Боруссии» не смогли проявить себя, уступив «ПСЖ» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Количество отмененных футбольных матчей в Европе вчера росло с каждым часом. В Англии встречу «МанСити» с «Арсеналом» перенесли из-за того, что ранее гости играли с «Олимпиакосом», а владелец греческой команды заболел коронавирусом. Все матчи в АПЛ теперь пройдут без болельщиков. «Хетафе» отказался лететь в Италию, а «Севилья» – играть с «Ромой». Заранее перенес ли и товарищеский матч «Зенит» - «Шальке-04». Игра должны была состояться 29 марта.

Власти Квебека сказали нет ЧМ по фигурному катанию

фигурка 2

Другие новости с коронавирусного фронта также неутешительны. Правительство Квебека запретило проведение чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнования должны были пройти в Монреале с 16 по 22 марта, и еще накануне все были заряжены сдержанным оптимизмом. В турнире должны были выступить спортсмены из 50 стран, ноу многих возникли проблемы с приездом в Канаду.

Хотя, возможно, дело вовсе не в трудностях с перелетами, а во всеобщей панике, охватившей весь мир. В такой ситуации, когда боишься пожать руку сопернику, столкнуться со зрителями или сходить в кафе, действительно становится не до соревнований.

Впрочем, у Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой остается шанс побороться за титул еще в нынешнем году. Не исключено, что ЧМ перенесут на октябрь. Как это вчера уже сделали в случае с чемпионатом мира по хоккею с мячом.

Регулярный чемпионат НБА также прерван из-за коронавируса. Заболевание обнаружено у одного из баскетболистов «Юты».

Кокорин снова забил

кокорин

К счастью, в России спорт пока еще жив. Накануне мы рассказывали, что в жизни Александра Кокорина началась светлая полоса. Все у него после тюремной истории стало постепенно налаживаться, и даже всю зарплату новичок ФК «Сочи» за весну уже получил. Осталось только отрабатывать выданные авансы, чем бывший форвард «Зенита» и занялся без промедления. Вчера вечером аутсайдер РПЛ принимал на своем поле в перенесенном матче 18-го тура «Оренбург». Гости были разгромлены 5:1, а на счету Кокорина голевой дубль.

Этого, собственно, - спасения утопающего - и ждали клубные боссы от Кокорина, когда всеми средствами добивались его переезда на Черное море, насильно отрывая от «Зенита». «Сочи» после этой победы ушел с последнего места и покинул зону вылета.

ЦСКА ждет соперника

салават

Тем временем в розыгрыше Кубка Гагарина определились пары ¼ финала на «Востоке». Амбициозный «Авангард» проиграл в Уфе шестой матч и серию (2-4) «Салавату Юлаеву», который весь сезон не мог обрести игровую стабильность, а в играх на вылет преобразился. Назвать это суперсенсацией вряд ли уместно. Подопечные Боба Хартли на бумаге выглядели одним из фаворитов плей-офф по осени, но чем ближе была весна, тем больше сомнений в общем успехе клуба из Балашихи появлялось. «Авангард» смазал концовку регулярки тремя поражениями, что и вывело его в первом раунде не на разобранную «Магнитку», а на непредсказуемый «Салават». И вот итог.

Бывший тренер Ковальчука свое будущее уже застраховал, продлив контракт с «ястребами» еще по ходу гладкого чемпионата. А вот другой канадский тренер Майк Пелино свое в Ярославле, похоже, отработал. «Локомотив» выглядел главным разочарованием на старте плей-офф, когда уступал «Йокериту» после трех встреч 1:14. И хотя потом двумя победами немного картину поправил, вчера снова провалился на своем льду – 2-4 в серии.

Финнов в следующем раунде на «Западе» уже дожидался СКА. ЦСКА может узнать своего соперника сегодня: «Спартак» принимает в Москве «Динамо», уступая землякам в серии 2-3. В полуфинале «Востока» предстоит зеленое дерби «Ак Барса» и «Салавата». В другой паре «Барыс» сыграет с «Сибирью». С одной, конечно, оговоркой: если к тому времени коронавирус не убьет весь спорт окончательно.

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