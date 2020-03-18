Евро-2020 через год, РПЛ на паузе до 10 апреля, Кубок Стэнли в августе, «Уимблдон» по расписанию

Батька против всех

Вчера УЕФА наконец-то определился с «коронавирусным расписанием»: Евро-2020 был предсказуемо перенесен – турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. После этого появилось хоть какое-то понимание того, когда могут возобновиться и завершиться различные турниры.

Все внутренние и европейские клубные соревнования должны быть доиграны не позднее 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.

Предполагает, что финалы турниров УЕФА проведут в конце первого летнего месяца. На 24 июня с 27 мая будет перенесен финал Лиги Европы в Гданьске, а финал Лиги чемпионов в Стамбуле проведут не 30 мая, а 27 июня.

Что касается соревнований сборных, то тут расклады таковы:

1. Стыковые матчи Евро-2020, запланированные на март этого года, пройдут в июне, во время окна для международных матчей. Дата может измениться после оценки ситуации.

2. Третий и четвертый туры европейской квалификации ЧМ-2022, назначенные на июнь 2021 года, перенесены.

3. Финальные стадии Лиги наций УЕФА, молодежного и женского Евро, которые должны были состояться в июне-июле 2021 года, также будут проведены в другие даты.

Клубный чемпионат мира перенесен на неопределенный срок. Турнир 2021-го года был намечен на лето.

С 17 марта встал на паузу и российский футбол. Приостановлены Кубок России, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Президент РПЛ Сергей Прядкин, вчера переизбранный на новый пятилетний срок, призвал не сеять панику из-за эпидемии и рассказал о возможных сценариях завершения сезона, который в лучшем случае возобновится 10 апреля.

Практически весь европейский футбол отправился на карантин. Потому так чудно было читать вчера новости из Минска. Учитывая белорусскую практику принятия столь ответственных решений, понятно, что одобрено оно было на самом верху Александром Лукашенко.

Белорусская федерация футбола пока не намерена вводить меры против коронавируса. Чемпионат Белоруссии начнется по расписанию 19 марта, матчи будут играть со зрителями.

«Уимблдон» пока не переносят

На фоне многочисленных переносов спортивных турниров порадовал всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), сообщивший, что пока у организации нет планов менять сроки проведения «Уимблдона» из-за пандемии коронавируса. Турнир «Большого шлема» должен пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

А вот организаторы чемпионата Франции заявили, что в конце весны турнир не состоится. «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open.

Баскетбольная Евролига не планирует переносить «Финал четырех». Решающие матчи европейского сезона должны состояться в Кельне с 22 по 24 мая.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и чемпион мира по версиям WBA Super и WBS Franchise мексиканец Сауль Альварес договорились о проведении своего третьего поединка.

ЧМ по хоккею отменят

С хоккеем дела куда печальнее. Президент ИИХФ Рене Фазель вчера вечером подтвердил, что в ближайшее время чемпионат мира, скорее всего, будет отменен. «В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии, – заявил Фазель. – Мы понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира по срокам, как это сделал УЕФА с Евро-2020. Переносить чемпионат в другую страну тоже нет смысла, потому что проблема коронавируса есть везде».

В отличие от европейского хоккея НХЛ вовсю строит планы по возобновлению сезона. Как утверждает TSN, игроки хотят провести тренировочный лагерь в начале июля, а в конце месяца продолжить регулярный чемпионат. Розыгрыш Кубка Стэнли, таким образом, начать в августе, а закончить в сентябре. Период межсезонья, включающий в себя драфт и рынок свободных агентов, растянется на октябрь, старт нового сезона придется на ноябрь.

Как относиться к таким новостям сегодня – не совсем понятно. Ведь накануне TSN сообщала, что сезон планируют возобновить 15 мая и сразу с плей-офф. Возможно, календарь был скорректирован после заявления Дональда Трампа, который предположил, что эпидемия в США утихнет не раньше августа.

Экс-президент «Реала» в тяжелом состоянии

Коронавирус тем временем продолжил свое поганое шествие по миру спорта. Вчера стало известно, что COVID-19 был обнаружен:

- У защитника «Герты», после чего берлинская команда ушла на карантин.

- У четырех игроков «Бруклин Нетс», клуба НБА. У одного из них были симптомы заболевания, а у троих – нет. Клуб известил всех, кто контактировал с инфицированными игроками, включая недавних соперников «Нетс».

- У полузащитника «Ювентуса» Матюиди. Француз стал вторым игроком команды, у которого обнаружили вирус. С 11 марта он находился на добровольном домашнем карантине и чувствует себя хорошо.

- У бывшего президента «Реала» и экс-владельца «Малаги» 76-летнего Лоренсо Санса. Он в тяжелом состоянии, информирует ideal.es. По словам врачей, на 99 процентов это коронавирус, хотя результаты анализов еще не известны. Санс руководил Королевским клубом с 1995-го по 2000-й год.

- У Кирила Домусчиева, владельца болгарского «Лудогорца», разгромившего, напомним, в сентябре ЦСКА в Лиге Европы – 5:1.

- У 62-летнего вице-президента Олимпийского комитета Японии и главы Ассоциации футбола страны Козо Тасимы. У него небольшой жар, появились симптомы пневмонии, но в целом он чувствует себя хорошо.

И в конце, по традиции, все-таки о хорошем. О спорте, который пока еще жив. В Екатеринбурге вчера состоялся первый тур турнира претендентов. Две партии получились результативными. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными дожал в эндшпиле голландца Аниша Гири. Все подробности читайте тут.