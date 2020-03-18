«У гроссмейстеров измеряют температуру дважды в день»

Глава пресс-центра турнира претендентов в Екатеринбурге Этери Кублашвили рассказала «Советскому спорту», какие дополнительные меры принимают Оргкомитет и ФИДЕ, чтобы максимально защитить участников и организаторов от коронавируса.

– Всем участникам, а также всем лицам, имеющим отношение к турниру, измеряют температуру два раза в день, а также делают общий медицинский осмотр, – говорит Этери Кублашвили. – Кроме этого, охрана и волонтеры ходят в масках.

По приезде в Екатеринбург все сдали тесты на коронавирус. Через десять дней после первой проверки сдадим еще один тест. Зрители в зону проведения турнира не допускаются, пресса строго ограничена.

– Но в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg наверняка есть постояльцы.

– Есть, но они никак с шахматистами не пересекаются. Отель осуществляет все противоэпидемологические действия, предписанные Роспотребнадзором. Для проведения турнира выделена обособленная зона на втором этаже, куда не допускают посторонних лиц. Сами шахматисты и члены их команд тщательно соблюдают все необходимые меры безопасности. Поэтому стараются максимально ограничить любые контакты с внешним миром. Знаю, что многие заказывают еду в номер.

На турнире в местах появления людей установлены сертифицированные ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха закрытого типа, предоставленные Министерством здравоохранения. Их поставили в игровом зале, в пресс-центре и других важных зонах. На месте проведения турнира в свободном доступе есть маски, санитайзеры для рук и антибактериальные салфетки в неограниченном количестве.