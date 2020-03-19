Лыжник ХХII века. Большунов - не однодневка, это надолго

Удивительно, но всего два с лишним года назад его никто толком не знал. А свою первую победу в КМ Большунов одержал только в марте 2018-го, уже будучи обладателем четырех олимпийских медалей.
Ворвавшись в мировую элиту, он еще долго потом гулял по вторым-третьим ступеням самых престижных пьедесталов. Пхенчхан-2018 – три серебра и бронза. ЧМ-2019 - еще четыре серебра. А затем и второй в общем зачете Кубка мира. Малый «глобус» в дистанционном зачете утешал не шибко: под конец прошлого сезона норвежцы открыто потешались над незадачливыми конкурентами из России. Мол все у них там не слава богу - то падения, то со смазкой напортачат, то с тактикой, просто живот надорвешь…
Осенью наступил новый сезон, и норвежцам стало не до смеха.
КАК УНИЖАЛИ НОРВЕГИЮ
Первую оплеуху заносчивым скандинавам Большунов влепил в начале декабря, раздолбав их в домашнем, лиллехаммерском скиатлоне. Они-то (впрочем, как и мы) полагали, что парень – явный «классик», но вот поди ж ты. Рванул так, что усидеть за ним сумели лишь двое, да и от тех на финише остались рожки да ножки. А действующий тогда еще владелец КМ Йоханнес Клэбо вообще целую минуту поймал! Ну и дела…
Пять норвежцев разной степени унылости прикатили один за другим на финиш вслед за Большуновым. И это было только начало: дальше так получалось не раз и не два.
Второй переломный момент – это «Тур де Ски». Знаменитая финальная «гонка в небо» - в жуткую гору, перед которой Большунов шел вторым, в секунде за Клэбо, но все надеялись не на него, а на Сергея Устюгова. Дескать, Саша - он же, как известно, не «горняк».
«Не горняк» поначалу осторожничал и сам. Но потом осмотрелся, вылез из-за спины Устюгова, пришел третьим и с запасом выиграл главную многодневку сезона. А после финиша – даже не упал там, где все валятся без сил, словно подкошенные. Уже через несколько минут радостно давал интервью: мол, сам не ожидал, что так получится, даже силы остались.
Чего? Силы? Спятил человек, не иначе.
НОКАУТ В ТУНДРЕ
Ну, и конечно, запомнился 34-километровый февральский масс-старт по норвежской тундре в рамках «Ски-тура», когда хозяева трассы, словно красные мухи, вились вокруг Большунова какими-то жуткими тучами. До тех пор, пока это мельтешение под ногами не надоело нашему лыжнику, после чего он плюнул – и пошел. Один, в чисто поле, нелюбимым якобы коньком - да так, что в глухой деревушке Меракер, где заканчивалась дистанция, пришлось больше 50 секунд ждать ближайшего преследователя. Можно было бы чайку попить или провести отдельное, персональное награждение.
После этого великолепного нокаута еще был единственный в сезоне ляп со смазкой, стоивший Большунову казалось бы гарантированной победы в «Ски-туре», но это все уже мелочи, поезд все равно ушел. 8 марта в Холменколлене, выиграв марафон на 50 км, Саша поставил эффектную точку - пусть тогда, до вирусной отмены шести последних гонок в Северной Америке, ни он, ни мы не знали, что это будет именно точка.
А теперь давайте-ка отойдем на несколько шагов и окинем его победу взглядом с широкого, панорамного ракурса.
ТЕПЕРЬ ОН УМЕЕТ ВСЕ
В предыдущем сезоне Большунов выиграл пять гонок, в том числе четыре – «классикой». В этом – девять, и здесь все пополам: три так, три – сяк, плюс два универсальных скиатлона (точнее, оба – больше просто не было) и еще более, предельно универсальный «Тур де Ски». Заодно с по-дурацки «недомазанным» «Ски-туром». Кстати, это единственная из пяти дистанций КМ-2019/20 длиннее 15 километров, которую выиграл не Большунов.
Стало быть, о классической специализации можно забыть. Да и со склонностью к марафонам все теперь тоже весьма условно. Она выражается скорее в том, что на большой дистанции у него соперников почти нет, а на средней или короткой все-таки есть. Хотя и там Большунов- бесспорно-постоянный претендент на медаль, вплоть до конькового спринта. Здесь для него любой невыход в финал – тоже неудача.
Взгляните на таблицу с победителями всех Кубков мира за последние 20 лет. Там преобладают ярко выраженные дистанционщики (затяжные гонки, как ни крути, в календаре встречаются чаще), большинство из которых на спринт откровенно плевали. А обратных примеров есть только два: Клэбо и ПеттерНортуг, чистые финишеры. При этом молодого норвежца пока не хватает на длинные гонки (в отличие от старого – тот-то умел терпеть сколько угодно), да и в «разделках» они оба - так себе. Особенно Нортуг в «классических» и Клэбо в коньковых.
У Большунова же пробелов не видно вообще. Если взять список из семи личных видов, чередующихся по стилям в олимпийской программе - два вида спринта, две «разделки», два марафона и скиатлон -он везде или фаворит №1, или «один из».
Спринтер? Безусловно.
«Горняк»? Теперь точно да.
Тактик? Резко прибавил. Норвежцы вместо прежнего смеха уважительно языками цокают.
Конькист? Мы поняли, что отменный.
«Классик»? Хе-хе, каких поискать!
Таких не было еще никогда. Это лыжник даже не 21-го века, а 22-го. Теперь понимаете? Одно слово: монстр.
КЛЭБО ТОЖЕ ПРИБАВЛЯЕТ
И ведь Большунову только 23. А раз уж он только за минувший сезон сумел так здорово подтянуть отстававшие виды, то что мы можем получить еще через год? Ей-богу, даже представить страшно.
Секрет (помимо бесспорного таланта) тут понятен, выдумывать нечего. Большунова все в один голос называют трудоголиком и невероятным фанатом лыж, тренироваться с ним на равных никому не под силу. А теперь – похоже, и бегать на соревнованиях. Хотя…
Знаете, даже после такого красивого сезона я не спешил бы сбрасывать со счетов Клэбо. Он тоже не лыком шит и тоже быстро прибавляет там, где у него есть «дыры». Коньковый спринт уже подмял целиком, вслед за классическим. В марафоне последнем тоже 40 километров из 50 в лидерах дотерпел. Растет, не сдается, нельзя не отдать должного.
Думаю, все ближайшие годы в лыжных гонках станут эпохой дуэли этих двоих. А значит, впереди еще много «серий», одна хлеще другой, что для нас с вами - редкая удача. Согласитесь, лыжные «Прост – Сенна» с непосредственно-российским участием – это поистине фантастический сюжет.
17 ПОДИУМОВ БОЛЬШУНОВА В КУБКЕ МИРА-2019/20
Дистанция
Было в КМ
Золото
Серебро
Бронза
Всего*
Спринт (К)
5
0
0
2
2
Спринт (С)
6
0
0
0
0 (5)
Индивидуальная гонка 15 км (К)
2
0
1
0
1
Индивидуальная гонка 15 км (С)
4
1
0
1
2
Гонка преследования 15 км (К)
3
2
1
0
3
Гонка преследования 15 км (С)
2
0
0
0
0 (5)
Гонка преследования 30 км (К)
1
0
0
0
0 (23)
Масс-старт 10 км в гору (С)**
1
0
0
1
1
Масс-старт 15 км (К)
1
0
0
1
1
Масс-старт 15 км (С)
2
1
0
1
2
Масс-старт 34 км (С)
1
1
0
0
1
Масс-старт 50 км (К)
1
1
0
0
1
Всего классическим стилем
13
3
2
3
8
Всего свободным стилем
16
3
0
3
6
Скиатлон 15+15 км
2
2
0
0
2
Стартовая многодневка
1
0
0
0
0 (5)
Тур де Ски
1
1
0
0
1
Ски-тур
1
0
0
0
0 (7)
Всего
34
9
2
6
17
К – классический стиль, С – свободный стиль. * В скобках – лучшее место на тех дистанциях, где медалей нет. ** Финальная гонка «Тур де Ски».
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА МУЖСКОГО КУБКА МИРА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ
Сезон
Очки
Отрыв
Дистанции*
Спринт**
2019/20
Александр Большунов (Россия)
2221
+495
1 (1293)
6 (330)
2018/19
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
1715
+98
9 (325)
1 (754)
2017/18
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
1409
+119
7 (457)
1 (740)
2016/17
Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
1626
+450
1 (1056)
38 (50)
2015/16
Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
2634
+1032
1 (1444)
13 (190)
2014/15
Дарио Колонья (Швейцария)
1103
+56
1 (821)
64 (18)
2013/14
Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
1538
+530
1 (652)
26 (86)
2012/13
Петтер Нортуг (Норвегия)
1561
+180
3 (632)
2 (329)
2011/12
Дарио Колонья (Швейцария)
2216
+750
1 (1052)
6 (404)
2010/11
Дарио Колонья (Швейцария)
1566
+330
1 (706)
12 (180)
2009/10
Петтер Нортуг (Норвегия)
1621
+600
1 (749)
2 (352)
2008/09
Дарио Колонья (Швейцария)
1346
+126
2 (541)
9 (205)
2007/08
Лукаш Бауэр (Чехия)
1462
+633
1 (986)
35 (76)
2006/07
Тобиас Ангерер (Германия)
1131
+551
1 (592)
13 (139)
2005/06
Тобиас Ангерер (Германия)
829
+252
1 (793)
44 (36)
2004/05
Аксель Тайхманн (Германия)
584
+68
1 (552)
36 (32)
2003/04
Рене Зоммерфельдт (Германия)
956
+350
1 (902)
31 (54)
2002/03
Матиас Фредрикссон (Швеция)
876
+287
-
30 (55)
2001/02
Пер Элофссон (Швеция)
780
+3
-
63 (10)
2000/01
Пер Элофссон (Швеция)
763
+160
-
68 (6)
* Место и количество очков в зачете дистанционных гонок (в сезонах-2000/01 - 2002/03 подсчет очков в этом зачете не проводился). **Место и количество очков в зачете спринтерских гонок.