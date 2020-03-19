Лыжник ХХII века. Большунов - не однодневка, это надолго - Советский спорт
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19 марта 2020 21:30Тигай Лев

Лыжник ХХII века. Большунов - не однодневка, это надолго

Разбираем феномен Александра Большунова, который первым в истории выиграл мужской Кубок мира под российским флагом.

Удивительно, но всего два с лишним года назад его никто толком не знал. А свою первую победу в КМ Большунов одержал только в марте 2018-го, уже будучи обладателем четырех олимпийских медалей.

Ворвавшись в мировую элиту, он еще долго потом гулял по вторым-третьим ступеням самых престижных пьедесталов. Пхенчхан-2018 – три серебра и бронза. ЧМ-2019 - еще четыре серебра. А затем и второй в общем зачете Кубка мира. Малый «глобус» в дистанционном зачете утешал не шибко: под конец прошлого сезона норвежцы открыто потешались над незадачливыми конкурентами из России. Мол все у них там не слава богу - то падения, то со смазкой напортачат, то с тактикой, просто живот надорвешь…

Осенью наступил новый сезон, и норвежцам стало не до смеха.

КАК УНИЖАЛИ НОРВЕГИЮ

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Первую оплеуху заносчивым скандинавам Большунов влепил в начале декабря, раздолбав их в домашнем, лиллехаммерском скиатлоне. Они-то (впрочем, как и мы) полагали, что парень – явный «классик», но вот поди ж ты. Рванул так, что усидеть за ним сумели лишь двое, да и от тех на финише остались рожки да ножки. А действующий тогда еще владелец КМ Йоханнес Клэбо вообще целую минуту поймал! Ну и дела…

Пять норвежцев разной степени унылости прикатили один за другим на финиш вслед за Большуновым. И это было только начало: дальше так получалось не раз и не два.

Второй переломный момент – это «Тур де Ски». Знаменитая финальная «гонка в небо» - в жуткую гору, перед которой Большунов шел вторым, в секунде за Клэбо, но все надеялись не на него, а на Сергея Устюгова. Дескать, Саша - он же, как известно, не «горняк».

«Не горняк» поначалу осторожничал и сам. Но потом осмотрелся, вылез из-за спины Устюгова, пришел третьим и с запасом выиграл главную многодневку сезона. А после финиша – даже не упал там, где все валятся без сил, словно подкошенные. Уже через несколько минут радостно давал интервью: мол, сам не ожидал, что так получится, даже силы остались.

Чего? Силы? Спятил человек, не иначе.

НОКАУТ В ТУНДРЕ

Ну, и конечно, запомнился 34-километровый февральский масс-старт по норвежской тундре в рамках «Ски-тура», когда хозяева трассы, словно красные мухи, вились вокруг Большунова какими-то жуткими тучами. До тех пор, пока это мельтешение под ногами не надоело нашему лыжнику, после чего он плюнул – и пошел. Один, в чисто поле, нелюбимым якобы коньком - да так, что в глухой деревушке Меракер, где заканчивалась дистанция, пришлось больше 50 секунд ждать ближайшего преследователя. Можно было бы чайку попить или провести отдельное, персональное награждение.

После этого великолепного нокаута еще был единственный в сезоне ляп со смазкой, стоивший Большунову казалось бы гарантированной победы в «Ски-туре», но это все уже мелочи, поезд все равно ушел. 8 марта в Холменколлене, выиграв марафон на 50 км, Саша поставил эффектную точку - пусть тогда, до вирусной отмены шести последних гонок в Северной Америке, ни он, ни мы не знали, что это будет именно точка.

А теперь давайте-ка отойдем на несколько шагов и окинем его победу взглядом с широкого, панорамного ракурса.

ТЕПЕРЬ ОН УМЕЕТ ВСЕ

В предыдущем сезоне Большунов выиграл пять гонок, в том числе четыре – «классикой». В этом – девять, и здесь все пополам: три так, три – сяк, плюс два универсальных скиатлона (точнее, оба – больше просто не было) и еще более, предельно универсальный «Тур де Ски». Заодно с по-дурацки «недомазанным» «Ски-туром». Кстати, это единственная из пяти дистанций КМ-2019/20 длиннее 15 километров, которую выиграл не Большунов.

Стало быть, о классической специализации можно забыть. Да и со склонностью к марафонам все теперь тоже весьма условно. Она выражается скорее в том, что на большой дистанции у него соперников почти нет, а на средней или короткой все-таки есть. Хотя и там Большунов- бесспорно-постоянный претендент на медаль, вплоть до конькового спринта. Здесь для него любой невыход в финал – тоже неудача.

Взгляните на таблицу с победителями всех Кубков мира за последние 20 лет. Там преобладают ярко выраженные дистанционщики (затяжные гонки, как ни крути, в календаре встречаются чаще), большинство из которых на спринт откровенно плевали. А обратных примеров есть только два: Клэбо и ПеттерНортуг, чистые финишеры. При этом молодого норвежца пока не хватает на длинные гонки (в отличие от старого – тот-то умел терпеть сколько угодно), да и в «разделках» они оба - так себе. Особенно Нортуг в «классических» и Клэбо в коньковых.

У Большунова же пробелов не видно вообще. Если взять список из семи личных видов, чередующихся по стилям в олимпийской программе - два вида спринта, две «разделки», два марафона и скиатлон -он везде или фаворит №1, или «один из».

Спринтер? Безусловно.

«Горняк»? Теперь точно да.

Тактик? Резко прибавил. Норвежцы вместо прежнего смеха уважительно языками цокают.

Конькист? Мы поняли, что отменный.

«Классик»? Хе-хе, каких поискать!

Таких не было еще никогда. Это лыжник даже не 21-го века, а 22-го. Теперь понимаете? Одно слово: монстр.

КЛЭБО ТОЖЕ ПРИБАВЛЯЕТ

И ведь Большунову только 23. А раз уж он только за минувший сезон сумел так здорово подтянуть отстававшие виды, то что мы можем получить еще через год? Ей-богу, даже представить страшно.

Секрет (помимо бесспорного таланта) тут понятен, выдумывать нечего. Большунова все в один голос называют трудоголиком и невероятным фанатом лыж, тренироваться с ним на равных никому не под силу. А теперь – похоже, и бегать на соревнованиях. Хотя…

Знаете, даже после такого красивого сезона я не спешил бы сбрасывать со счетов Клэбо. Он тоже не лыком шит и тоже быстро прибавляет там, где у него есть «дыры». Коньковый спринт уже подмял целиком, вслед за классическим. В марафоне последнем тоже 40 километров из 50 в лидерах дотерпел. Растет, не сдается, нельзя не отдать должного.

Думаю, все ближайшие годы в лыжных гонках станут эпохой дуэли этих двоих. А значит, впереди еще много «серий», одна хлеще другой, что для нас с вами - редкая удача. Согласитесь, лыжные «Прост – Сенна» с непосредственно-российским участием – это поистине фантастический сюжет.

Ждем продолжения.

17 ПОДИУМОВ БОЛЬШУНОВА В КУБКЕ МИРА-2019/20

Дистанция

Было в КМ

Золото

Серебро

Бронза

Всего*

Спринт (К)

5

0

0

2

2

Спринт (С)

6

0

0

0

0 (5)

Индивидуальная гонка 15 км (К)

2

0

1

0

1

Индивидуальная гонка 15 км (С)

4

1

0

1

2

Гонка преследования 15 км (К)

3

2

1

0

3

Гонка преследования 15 км (С)

2

0

0

0

0 (5)

Гонка преследования 30 км (К)

1

0

0

0

0 (23)

Масс-старт 10 км в гору (С)**

1

0

0

1

1

Масс-старт 15 км (К)

1

0

0

1

1

Масс-старт 15 км (С)

2

1

0

1

2

Масс-старт 34 км (С)

1

1

0

0

1

Масс-старт 50 км (К)

1

1

0

0

1

Всего классическим стилем

13

3

2

3

8

Всего свободным стилем

16

3

0

3

6

Скиатлон 15+15 км

2

2

0

0

2

Стартовая многодневка

1

0

0

0

0 (5)

Тур де Ски

1

1

0

0

1

Ски-тур

1

0

0

0

0 (7)

Всего

34

9

2

6

17

К – классический стиль, С – свободный стиль. * В скобках – лучшее место на тех дистанциях, где медалей нет. ** Финальная гонка «Тур де Ски».

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА МУЖСКОГО КУБКА МИРА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

Сезон

Очки

Отрыв

Дистанции*

Спринт**

2019/20

Александр Большунов (Россия)

2221

+495

1 (1293)

6 (330)

2018/19

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

1715

+98

9 (325)

1 (754)

2017/18

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

1409

+119

7 (457)

1 (740)

2016/17

Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

1626

+450

1 (1056)

38 (50)

2015/16

Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2634

+1032

1 (1444)

13 (190)

2014/15

Дарио Колонья (Швейцария)

1103

+56

1 (821)

64 (18)

2013/14

Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

1538

+530

1 (652)

26 (86)

2012/13

Петтер Нортуг (Норвегия)

1561

+180

3 (632)

2 (329)

2011/12

Дарио Колонья (Швейцария)

2216

+750

1 (1052)

6 (404)

2010/11

Дарио Колонья (Швейцария)

1566

+330

1 (706)

12 (180)

2009/10

Петтер Нортуг (Норвегия)

1621

+600

1 (749)

2 (352)

2008/09

Дарио Колонья (Швейцария)

1346

+126

2 (541)

9 (205)

2007/08

Лукаш Бауэр (Чехия)

1462

+633

1 (986)

35 (76)

2006/07

Тобиас Ангерер (Германия)

1131

+551

1 (592)

13 (139)

2005/06

Тобиас Ангерер (Германия)

829

+252

1 (793)

44 (36)

2004/05

Аксель Тайхманн (Германия)

584

+68

1 (552)

36 (32)

2003/04

Рене Зоммерфельдт (Германия)

956

+350

1 (902)

31 (54)

2002/03

Матиас Фредрикссон (Швеция)

876

+287

-

30 (55)

2001/02

Пер Элофссон (Швеция)

780

+3

-

63 (10)

2000/01

Пер Элофссон (Швеция)

763

+160

-

68 (6)

* Место и количество очков в зачете дистанционных гонок (в сезонах-2000/01 - 2002/03 подсчет очков в этом зачете не проводился). **Место и количество очков в зачете спринтерских гонок.

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