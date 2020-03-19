Лыжник ХХII века. Большунов - не однодневка, это надолго

Удивительно, но всего два с лишним года назад его никто толком не знал. А свою первую победу в КМ Большунов одержал только в марте 2018-го, уже будучи обладателем четырех олимпийских медалей.

Ворвавшись в мировую элиту, он еще долго потом гулял по вторым-третьим ступеням самых престижных пьедесталов. Пхенчхан-2018 – три серебра и бронза. ЧМ-2019 - еще четыре серебра. А затем и второй в общем зачете Кубка мира. Малый «глобус» в дистанционном зачете утешал не шибко: под конец прошлого сезона норвежцы открыто потешались над незадачливыми конкурентами из России. Мол все у них там не слава богу - то падения, то со смазкой напортачат, то с тактикой, просто живот надорвешь…

Осенью наступил новый сезон, и норвежцам стало не до смеха.

КАК УНИЖАЛИ НОРВЕГИЮ

Первую оплеуху заносчивым скандинавам Большунов влепил в начале декабря, раздолбав их в домашнем, лиллехаммерском скиатлоне. Они-то (впрочем, как и мы) полагали, что парень – явный «классик», но вот поди ж ты. Рванул так, что усидеть за ним сумели лишь двое, да и от тех на финише остались рожки да ножки. А действующий тогда еще владелец КМ Йоханнес Клэбо вообще целую минуту поймал! Ну и дела…

Пять норвежцев разной степени унылости прикатили один за другим на финиш вслед за Большуновым. И это было только начало: дальше так получалось не раз и не два.

Второй переломный момент – это «Тур де Ски». Знаменитая финальная «гонка в небо» - в жуткую гору, перед которой Большунов шел вторым, в секунде за Клэбо, но все надеялись не на него, а на Сергея Устюгова. Дескать, Саша - он же, как известно, не «горняк».

«Не горняк» поначалу осторожничал и сам. Но потом осмотрелся, вылез из-за спины Устюгова, пришел третьим и с запасом выиграл главную многодневку сезона. А после финиша – даже не упал там, где все валятся без сил, словно подкошенные. Уже через несколько минут радостно давал интервью: мол, сам не ожидал, что так получится, даже силы остались.

Чего? Силы? Спятил человек, не иначе.

НОКАУТ В ТУНДРЕ

Ну, и конечно, запомнился 34-километровый февральский масс-старт по норвежской тундре в рамках «Ски-тура», когда хозяева трассы, словно красные мухи, вились вокруг Большунова какими-то жуткими тучами. До тех пор, пока это мельтешение под ногами не надоело нашему лыжнику, после чего он плюнул – и пошел. Один, в чисто поле, нелюбимым якобы коньком - да так, что в глухой деревушке Меракер, где заканчивалась дистанция, пришлось больше 50 секунд ждать ближайшего преследователя. Можно было бы чайку попить или провести отдельное, персональное награждение.

После этого великолепного нокаута еще был единственный в сезоне ляп со смазкой, стоивший Большунову казалось бы гарантированной победы в «Ски-туре», но это все уже мелочи, поезд все равно ушел. 8 марта в Холменколлене, выиграв марафон на 50 км, Саша поставил эффектную точку - пусть тогда, до вирусной отмены шести последних гонок в Северной Америке, ни он, ни мы не знали, что это будет именно точка.

А теперь давайте-ка отойдем на несколько шагов и окинем его победу взглядом с широкого, панорамного ракурса.

ТЕПЕРЬ ОН УМЕЕТ ВСЕ

В предыдущем сезоне Большунов выиграл пять гонок, в том числе четыре – «классикой». В этом – девять, и здесь все пополам: три так, три – сяк, плюс два универсальных скиатлона (точнее, оба – больше просто не было) и еще более, предельно универсальный «Тур де Ски». Заодно с по-дурацки «недомазанным» «Ски-туром». Кстати, это единственная из пяти дистанций КМ-2019/20 длиннее 15 километров, которую выиграл не Большунов.

Стало быть, о классической специализации можно забыть. Да и со склонностью к марафонам все теперь тоже весьма условно. Она выражается скорее в том, что на большой дистанции у него соперников почти нет, а на средней или короткой все-таки есть. Хотя и там Большунов- бесспорно-постоянный претендент на медаль, вплоть до конькового спринта. Здесь для него любой невыход в финал – тоже неудача.

Взгляните на таблицу с победителями всех Кубков мира за последние 20 лет. Там преобладают ярко выраженные дистанционщики (затяжные гонки, как ни крути, в календаре встречаются чаще), большинство из которых на спринт откровенно плевали. А обратных примеров есть только два: Клэбо и ПеттерНортуг, чистые финишеры. При этом молодого норвежца пока не хватает на длинные гонки (в отличие от старого – тот-то умел терпеть сколько угодно), да и в «разделках» они оба - так себе. Особенно Нортуг в «классических» и Клэбо в коньковых.

У Большунова же пробелов не видно вообще. Если взять список из семи личных видов, чередующихся по стилям в олимпийской программе - два вида спринта, две «разделки», два марафона и скиатлон -он везде или фаворит №1, или «один из».

Спринтер? Безусловно.

«Горняк»? Теперь точно да.

Тактик? Резко прибавил. Норвежцы вместо прежнего смеха уважительно языками цокают.

Конькист? Мы поняли, что отменный.

«Классик»? Хе-хе, каких поискать!

Таких не было еще никогда. Это лыжник даже не 21-го века, а 22-го. Теперь понимаете? Одно слово: монстр.

КЛЭБО ТОЖЕ ПРИБАВЛЯЕТ

И ведь Большунову только 23. А раз уж он только за минувший сезон сумел так здорово подтянуть отстававшие виды, то что мы можем получить еще через год? Ей-богу, даже представить страшно.

Секрет (помимо бесспорного таланта) тут понятен, выдумывать нечего. Большунова все в один голос называют трудоголиком и невероятным фанатом лыж, тренироваться с ним на равных никому не под силу. А теперь – похоже, и бегать на соревнованиях. Хотя…

Знаете, даже после такого красивого сезона я не спешил бы сбрасывать со счетов Клэбо. Он тоже не лыком шит и тоже быстро прибавляет там, где у него есть «дыры». Коньковый спринт уже подмял целиком, вслед за классическим. В марафоне последнем тоже 40 километров из 50 в лидерах дотерпел. Растет, не сдается, нельзя не отдать должного.

Думаю, все ближайшие годы в лыжных гонках станут эпохой дуэли этих двоих. А значит, впереди еще много «серий», одна хлеще другой, что для нас с вами - редкая удача. Согласитесь, лыжные «Прост – Сенна» с непосредственно-российским участием – это поистине фантастический сюжет.

Ждем продолжения.

17 ПОДИУМОВ БОЛЬШУНОВА В КУБКЕ МИРА-2019/20

Дистанция Было в КМ Золото Серебро Бронза Всего* Спринт (К) 5 0 0 2 2 Спринт (С) 6 0 0 0 0 (5) Индивидуальная гонка 15 км (К) 2 0 1 0 1 Индивидуальная гонка 15 км (С) 4 1 0 1 2 Гонка преследования 15 км (К) 3 2 1 0 3 Гонка преследования 15 км (С) 2 0 0 0 0 (5) Гонка преследования 30 км (К) 1 0 0 0 0 (23) Масс-старт 10 км в гору (С)** 1 0 0 1 1 Масс-старт 15 км (К) 1 0 0 1 1 Масс-старт 15 км (С) 2 1 0 1 2 Масс-старт 34 км (С) 1 1 0 0 1 Масс-старт 50 км (К) 1 1 0 0 1 Всего классическим стилем 13 3 2 3 8 Всего свободным стилем 16 3 0 3 6 Скиатлон 15+15 км 2 2 0 0 2 Стартовая многодневка 1 0 0 0 0 (5) Тур де Ски 1 1 0 0 1 Ски-тур 1 0 0 0 0 (7) Всего 34 9 2 6 17

К – классический стиль, С – свободный стиль. * В скобках – лучшее место на тех дистанциях, где медалей нет. ** Финальная гонка «Тур де Ски».

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА МУЖСКОГО КУБКА МИРА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

Сезон Очки Отрыв Дистанции* Спринт** 2019/20 Александр Большунов (Россия) 2221 +495 1 (1293) 6 (330) 2018/19 Йоханнес Клэбо (Норвегия) 1715 +98 9 (325) 1 (754) 2017/18 Йоханнес Клэбо (Норвегия) 1409 +119 7 (457) 1 (740) 2016/17 Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 1626 +450 1 (1056) 38 (50) 2015/16 Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 2634 +1032 1 (1444) 13 (190) 2014/15 Дарио Колонья (Швейцария) 1103 +56 1 (821) 64 (18) 2013/14 Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 1538 +530 1 (652) 26 (86) 2012/13 Петтер Нортуг (Норвегия) 1561 +180 3 (632) 2 (329) 2011/12 Дарио Колонья (Швейцария) 2216 +750 1 (1052) 6 (404) 2010/11 Дарио Колонья (Швейцария) 1566 +330 1 (706) 12 (180) 2009/10 Петтер Нортуг (Норвегия) 1621 +600 1 (749) 2 (352) 2008/09 Дарио Колонья (Швейцария) 1346 +126 2 (541) 9 (205) 2007/08 Лукаш Бауэр (Чехия) 1462 +633 1 (986) 35 (76) 2006/07 Тобиас Ангерер (Германия) 1131 +551 1 (592) 13 (139) 2005/06 Тобиас Ангерер (Германия) 829 +252 1 (793) 44 (36) 2004/05 Аксель Тайхманн (Германия) 584 +68 1 (552) 36 (32) 2003/04 Рене Зоммерфельдт (Германия) 956 +350 1 (902) 31 (54) 2002/03 Матиас Фредрикссон (Швеция) 876 +287 - 30 (55) 2001/02 Пер Элофссон (Швеция) 780 +3 - 63 (10) 2000/01 Пер Элофссон (Швеция) 763 +160 - 68 (6)

* Место и количество очков в зачете дистанционных гонок (в сезонах-2000/01 - 2002/03 подсчет очков в этом зачете не проводился). **Место и количество очков в зачете спринтерских гонок.