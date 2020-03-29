РПЛ может вернуться в июле, в «Юве» отказались от зарплаты, Лукашенко - в финале

Москва все больше погружается в карантин. Народ, правда, пока не внял голосу разума и призывам оставаться дома. К уговорам не выходить в ближайшие дни на улицы подключились звезды спорта.
То, что ситуация серьезная, подтвердил вчера хавбек «Спартака» Алекс Крал, сообщив, что он подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.
«Думаю, теоретически мы можем тренироваться, но в основном делаем это дома. И, конечно же, важно не заразиться. Мы также подписали документ, что не должны покидать Москву. Логично, что аналогичные бумаги подписывают все парни сборной Чехии, играющие в зарубежных клубах», - цитирует Крала чешская Gol.cz.
Футболисты и тренеры «Ювентуса» отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Такая мера в условиях приостановки чемпионата Италии и еврокубков поможет туринскому клубу сэкономить 90 миллионов евро. Если сезон будет возобновлен, стороны начнут договариваться об увеличении выплат.
Сезон серии А был приостановлен после 26 туров. «Юве» лидирует, на одно очко опережая римский «Лацио».
Глава УЕФА Александер Чеферин в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что если не получится возобновить соревнования в конце июня, то нынешний сезон, скорее всего, будет потерян. «У нас есть план A, план B и план C, – заявил Чеферин. – Провести рестарт в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не получится возобновить соревнования в эти сроки, сезон, вероятно, будет потерян».
Руководство Российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления чемпионата во второй половине июля. В этом случае турнир будет завершен в августе. При таком сценарии сезон-2020/21 начнется лишь в сентября, и командам тогда придется проводить по два матча в неделю.
Чемпионат России пока официально приостановлен до 10 апреля. Сыграно 22 тура.
В свою очередь президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что чемпионат страны не получиться завершить до 30 июня. «Наша цель состоит в том, чтобы возобновить сезон как можно быстрее, но без риска для здоровья болельщиков и футболистов. В любом случае, сейчас мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня не представляется возможным», - передает слова Ле Гре L'Equipe.
L'Equipe также сообщает, что руководство французского Canal+ отказалось выплачивать Профессиональной футбольной лиги Франции очередной взнос в 110 миллионов евро за трансляции матчей лиги 1. Эти деньги должны были быть в последствии распределены между клубами.
Всего по контракту Canal+ обязан перечислить 558 миллионов евро за сезон (548 миллионов за матчи лиги 1 и 10 млн за матчи лиги 2). Еще 201 миллион платит другая телекомпания beIN Sports (189 и 12).
L'Equipe подчеркивает, что телекомпании могут отказаться платить всю сумму даже в случае возобновления соревнований, что станет серьезным финансовым ударом по клубам. Деньги от телетрансляций составляют значительный процент доходов команд лиги 1.
Удивительные новости пришли вчера из Уругвая. Футбольная ассоциация страны на своем официальном сайте объявила о разрыве контрактов со всеми сотрудниками из-за пандемии коронавируса. Под сокращение попали более 400 человек, включая главного тренера сборной Уругвая 73-летнего Оскара Табареса.
«В условиях мировых эпидемии и кризиса, которые привели к полной остановке нашей деятельности, мы вынуждены пойти на крайние меры. Все это направлено лишь на сохранение возможности дальнейшего существования нашей организации», – сказано в заявлении ассоциации.
Табарес возглавил национальную команду еще в 2006 году, причем во второй раз за свою долгую тренерскую карьеру.
В НХЛ вчера развернулась нешуточная дискуссия на тему как возобновлять сезон.
Легендарный Уэйн Гретцки выразил надежду, что сезон удастся завершить несмотря на пандемию каронавируса. «Сейчас семья должна быть на первом месте, – заявил Гретцки. – Нужно быть дома, что непросто для всех, в том числе и для спортсменов. Они словно находятся под домашним арестом, не имея возможности потренироваться с партнерами. Если ситуация с коронавирусом улучшится, хоккей можно вернуть. Я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно».
Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан прокомментировал вариант продолжения сезона, при котором участие в розыгрыше Кубка Стэнли примут все команды лиги. В таком случае регулярный чемпионат доигрываться не будет. «Плей-офф с участием 31 команды - мне нравится эта идея. У нас будет шанс сыграть в плей-офф».
А вот капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что регулярный чемпионат необходимо доиграть до конца. «Хотелось бы, чтобы все было честно. А честный сезон - это полный сезон. Если можно доиграть регулярный чемпионат, то надо это сделать. Не думаю, что надо сразу начинать плей-офф, чтобы игроки «Калгари» и «Эдмонтона» носились по площадке, убивая друг друга после двухмесячного перерыва».
Капитан «Калгари» Марк Джиордано полагает, что надо включать в розыгрыш Кубка Стэнли по 12 команд из каждой конференции. «Нельзя исключать команды из плей-офф, оценивая, какой процент от возможного количества очков они набрали. Надо допускать до розыгрыша по 12 команд из каждой конференции. Пусть их будет больше в этом году».
И напоследок естественно о позитивном. Хоккейная команда Александра Лукашенко стала первым финалистом XIII республиканских соревнования среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БЕЛТА. В полуфинальном матче команда президента Республики Беларусь со счетом 12:3 обыграла гостей из Гродненской области.
В послематчевом интервью Лукашенко назвал ледовую площадку и спорт «лучшими антивирусными лекарствами».
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – ответил президент корреспонденту Анне Пыж. – Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство!»