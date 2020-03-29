РПЛ может вернуться в июле, в «Юве» отказались от зарплаты, Лукашенко - в финале - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 марта 2020 06:54Кузнецов Дмитрий

РПЛ может вернуться в июле, в «Юве» отказались от зарплаты, Лукашенко - в финале

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

СПАРТАКОВЕЦ КРАЛ СТАЛ НЕВЫЕЗДНЫМ

Москва все больше погружается в карантин. Народ, правда, пока не внял голосу разума и призывам оставаться дома. К уговорам не выходить в ближайшие дни на улицы подключились звезды спорта.

То, что ситуация серьезная, подтвердил вчера хавбек «Спартака» Алекс Крал, сообщив, что он подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, теоретически мы можем тренироваться, но в основном делаем это дома. И, конечно же, важно не заразиться. Мы также подписали документ, что не должны покидать Москву. Логично, что аналогичные бумаги подписывают все парни сборной Чехии, играющие в зарубежных клубах», - цитирует Крала чешская Gol.cz.

«ЮВЕНТУС» СЭКОНОМИТ 90 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

юве

Футболисты и тренеры «Ювентуса» отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Такая мера в условиях приостановки чемпионата Италии и еврокубков поможет туринскому клубу сэкономить 90 миллионов евро. Если сезон будет возобновлен, стороны начнут договариваться об увеличении выплат.

Сезон серии А был приостановлен после 26 туров. «Юве» лидирует, на одно очко опережая римский «Лацио».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ИЮЛЕ

чеферин

Глава УЕФА Александер Чеферин в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что если не получится возобновить соревнования в конце июня, то нынешний сезон, скорее всего, будет потерян. «У нас есть план A, план B и план C, – заявил Чеферин. – Провести рестарт в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не получится возобновить соревнования в эти сроки, сезон, вероятно, будет потерян».

Руководство Российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления чемпионата во второй половине июля. В этом случае турнир будет завершен в августе. При таком сценарии сезон-2020/21 начнется лишь в сентября, и командам тогда придется проводить по два матча в неделю.

Чемпионат России пока официально приостановлен до 10 апреля. Сыграно 22 тура.

В свою очередь президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что чемпионат страны не получиться завершить до 30 июня. «Наша цель состоит в том, чтобы возобновить сезон как можно быстрее, но без риска для здоровья болельщиков и футболистов. В любом случае, сейчас мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня не представляется возможным», - передает слова Ле Гре L'Equipe.

ТЕЛЕКОМПАНИИ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ 110 МИЛЛИОНОВ ЛИГИ 1

лига 1

L'Equipe также сообщает, что руководство французского Canal+ отказалось выплачивать Профессиональной футбольной лиги Франции очередной взнос в 110 миллионов евро за трансляции матчей лиги 1. Эти деньги должны были быть в последствии распределены между клубами.

Всего по контракту Canal+ обязан перечислить 558 миллионов евро за сезон (548 миллионов за матчи лиги 1 и 10 млн за матчи лиги 2). Еще 201 миллион платит другая телекомпания beIN Sports (189 и 12).

L'Equipe подчеркивает, что телекомпании могут отказаться платить всю сумму даже в случае возобновления соревнований, что станет серьезным финансовым ударом по клубам. Деньги от телетрансляций составляют значительный процент доходов команд лиги 1.

ТАБАРЕС ПОСТАДАЛ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

табарес

Удивительные новости пришли вчера из Уругвая. Футбольная ассоциация страны на своем официальном сайте объявила о разрыве контрактов со всеми сотрудниками из-за пандемии коронавируса. Под сокращение попали более 400 человек, включая главного тренера сборной Уругвая 73-летнего Оскара Табареса.

«В условиях мировых эпидемии и кризиса, которые привели к полной остановке нашей деятельности, мы вынуждены пойти на крайние меры. Все это направлено лишь на сохранение возможности дальнейшего существования нашей организации», – сказано в заявлении ассоциации.

Табарес возглавил национальную команду еще в 2006 году, причем во второй раз за свою долгую тренерскую карьеру.

НХЛ СПОРИТ, КАК ИГРАТЬ ПЛЕЙ-ОФФ

гретцки

В НХЛ вчера развернулась нешуточная дискуссия на тему как возобновлять сезон.

Легендарный Уэйн Гретцки выразил надежду, что сезон удастся завершить несмотря на пандемию каронавируса. «Сейчас семья должна быть на первом месте, – заявил Гретцки. – Нужно быть дома, что непросто для всех, в том числе и для спортсменов. Они словно находятся под домашним арестом, не имея возможности потренироваться с партнерами. Если ситуация с коронавирусом улучшится, хоккей можно вернуть. Я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно».

Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан прокомментировал вариант продолжения сезона, при котором участие в розыгрыше Кубка Стэнли примут все команды лиги. В таком случае регулярный чемпионат доигрываться не будет. «Плей-офф с участием 31 команды - мне нравится эта идея. У нас будет шанс сыграть в плей-офф».

А вот капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что регулярный чемпионат необходимо доиграть до конца. «Хотелось бы, чтобы все было честно. А честный сезон - это полный сезон. Если можно доиграть регулярный чемпионат, то надо это сделать. Не думаю, что надо сразу начинать плей-офф, чтобы игроки «Калгари» и «Эдмонтона» носились по площадке, убивая друг друга после двухмесячного перерыва».

Капитан «Калгари» Марк Джиордано полагает, что надо включать в розыгрыш Кубка Стэнли по 12 команд из каждой конференции. «Нельзя исключать команды из плей-офф, оценивая, какой процент от возможного количества очков они набрали. Надо допускать до розыгрыша по 12 команд из каждой конференции. Пусть их будет больше в этом году».

ЛУКАШЕНКО: ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ

И напоследок естественно о позитивном. Хоккейная команда Александра Лукашенко стала первым финалистом XIII республиканских соревнования среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БЕЛТА. В полуфинальном матче команда президента Республики Беларусь со счетом 12:3 обыграла гостей из Гродненской области.

В послематчевом интервью Лукашенко назвал ледовую площадку и спорт «лучшими антивирусными лекарствами».

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – ответил президент корреспонденту Анне Пыж. – Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство!»

Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Зарипова боготворят в Казани. Но нужен ли он Квартальнову? Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о продолжении карьеры капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым. 28.03.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Кови победил грипп. Но пострадал от кулаков Рассказ о спаренных дерби «Спартак» – ХК ЦСКА, состоявшихся в январе 2001 года, когда в команде Виктора Тихонова свирепствовал грипп. Главным героем этих матчей стал 17-летний Ковальчук. 25.03.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
07:21 Футбол Тер Штеген рассказал, чем занимается на карантине
06:41 Баскетбол У владельца «Нью-Йорка» обнаружен коронавирус
06:25 Футбол Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Турции Речбер заразился коронавирусом
06:10 Олимпиада Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года
01:53 Футбол Дженнаро Гаттузо: Призываю вас остаться дома
01:37 Хоккей Алексей Терещенко: Без «Йокерита» и «Барыса» это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина
01:18 Футбол Жоан Капдевила – о причинах провала ЦСКА в еврокубках: Мне кажется, все дело в финансовых средствах
01:00 Футбол Жоан Капдевила: В России очень страстные болельщики, как и в Испании
00:47 Бокс Оскар Де Ла Хойа пожертвовал 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом
00:31 Футбол Жоан Капдевила: Самое главное для Смолова - продолжать прогрессировать
00:16 Хоккей Артемий Панарин: Привет, фанаты «Рейнджерс», скучаю по вам, парни (видео)
23:54 Биатлон Мартен Фуркад: Быть тренером? Это не то, как я хотел бы выразить себя
23:51 Футбол Диего Годин: Мы продолжали играть, пока ситуация не вышла из под контроля
23:34 Футбол «Барселона» приобрела 30 тысяч масок для департамента здравоохранения Каталонии
23:33 Хоккей «Аризона» заинтересована в форварде Барабанове
23:16 Футбол Оливье Жиру: В январе я видел себя далеко от «Челси»
23:07 Футбол Клементе Родригес: У Черчесова не очень хороший характер, а Дзюбу не воспринимал как футболиста
23:00 Биатлон Анастасия Халиуллина: В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом
22:50 Футбол Владислав Радимов: Сидите дома, подумайте о бабушках и дедушках
22:42 Хоккей На следующей неделе Барабанов начнет переговоры с клубами НХЛ
В Хабаровске у семи человек первично диагностировали заболевание коронавирусом
В России уже 1 264 зараженных COVID-19, в Татарстане — три новых случая
Неделя в Удмуртии: хроники коронавируса, отказ в референдуме и «Весты» для чиновников
В Омске обнаружили первых зараженных коронавирусом
В школах Белгорода дистанционное обучение начнётся 6 апреля
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика