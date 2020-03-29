РПЛ может вернуться в июле, в «Юве» отказались от зарплаты, Лукашенко - в финале

СПАРТАКОВЕЦ КРАЛ СТАЛ НЕВЫЕЗДНЫМ

Москва все больше погружается в карантин. Народ, правда, пока не внял голосу разума и призывам оставаться дома. К уговорам не выходить в ближайшие дни на улицы подключились звезды спорта.

То, что ситуация серьезная, подтвердил вчера хавбек «Спартака» Алекс Крал, сообщив, что он подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, теоретически мы можем тренироваться, но в основном делаем это дома. И, конечно же, важно не заразиться. Мы также подписали документ, что не должны покидать Москву. Логично, что аналогичные бумаги подписывают все парни сборной Чехии, играющие в зарубежных клубах», - цитирует Крала чешская Gol.cz.

«ЮВЕНТУС» СЭКОНОМИТ 90 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Футболисты и тренеры «Ювентуса» отказались от зарплаты за март, апрель, май и июнь. Такая мера в условиях приостановки чемпионата Италии и еврокубков поможет туринскому клубу сэкономить 90 миллионов евро. Если сезон будет возобновлен, стороны начнут договариваться об увеличении выплат.

Сезон серии А был приостановлен после 26 туров. «Юве» лидирует, на одно очко опережая римский «Лацио».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ИЮЛЕ

Глава УЕФА Александер Чеферин в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что если не получится возобновить соревнования в конце июня, то нынешний сезон, скорее всего, будет потерян. «У нас есть план A, план B и план C, – заявил Чеферин. – Провести рестарт в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не получится возобновить соревнования в эти сроки, сезон, вероятно, будет потерян».

Руководство Российской премьер-лиги рассматривает возможность возобновления чемпионата во второй половине июля. В этом случае турнир будет завершен в августе. При таком сценарии сезон-2020/21 начнется лишь в сентября, и командам тогда придется проводить по два матча в неделю.

Чемпионат России пока официально приостановлен до 10 апреля. Сыграно 22 тура.

В свою очередь президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что чемпионат страны не получиться завершить до 30 июня. «Наша цель состоит в том, чтобы возобновить сезон как можно быстрее, но без риска для здоровья болельщиков и футболистов. В любом случае, сейчас мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня не представляется возможным», - передает слова Ле Гре L'Equipe.

ТЕЛЕКОМПАНИИ НЕ ХОТЯТ ПЛАТИТЬ 110 МИЛЛИОНОВ ЛИГИ 1

L'Equipe также сообщает, что руководство французского Canal+ отказалось выплачивать Профессиональной футбольной лиги Франции очередной взнос в 110 миллионов евро за трансляции матчей лиги 1. Эти деньги должны были быть в последствии распределены между клубами.

Всего по контракту Canal+ обязан перечислить 558 миллионов евро за сезон (548 миллионов за матчи лиги 1 и 10 млн за матчи лиги 2). Еще 201 миллион платит другая телекомпания beIN Sports (189 и 12).

L'Equipe подчеркивает, что телекомпании могут отказаться платить всю сумму даже в случае возобновления соревнований, что станет серьезным финансовым ударом по клубам. Деньги от телетрансляций составляют значительный процент доходов команд лиги 1.

ТАБАРЕС ПОСТАДАЛ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Удивительные новости пришли вчера из Уругвая. Футбольная ассоциация страны на своем официальном сайте объявила о разрыве контрактов со всеми сотрудниками из-за пандемии коронавируса. Под сокращение попали более 400 человек, включая главного тренера сборной Уругвая 73-летнего Оскара Табареса.

«В условиях мировых эпидемии и кризиса, которые привели к полной остановке нашей деятельности, мы вынуждены пойти на крайние меры. Все это направлено лишь на сохранение возможности дальнейшего существования нашей организации», – сказано в заявлении ассоциации.

Табарес возглавил национальную команду еще в 2006 году, причем во второй раз за свою долгую тренерскую карьеру.

НХЛ СПОРИТ, КАК ИГРАТЬ ПЛЕЙ-ОФФ

В НХЛ вчера развернулась нешуточная дискуссия на тему как возобновлять сезон.

Легендарный Уэйн Гретцки выразил надежду, что сезон удастся завершить несмотря на пандемию каронавируса. «Сейчас семья должна быть на первом месте, – заявил Гретцки. – Нужно быть дома, что непросто для всех, в том числе и для спортсменов. Они словно находятся под домашним арестом, не имея возможности потренироваться с партнерами. Если ситуация с коронавирусом улучшится, хоккей можно вернуть. Я не против увидеть хоккей в июле и августе, это будет интересно».

Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан прокомментировал вариант продолжения сезона, при котором участие в розыгрыше Кубка Стэнли примут все команды лиги. В таком случае регулярный чемпионат доигрываться не будет. «Плей-офф с участием 31 команды - мне нравится эта идея. У нас будет шанс сыграть в плей-офф».

А вот капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что регулярный чемпионат необходимо доиграть до конца. «Хотелось бы, чтобы все было честно. А честный сезон - это полный сезон. Если можно доиграть регулярный чемпионат, то надо это сделать. Не думаю, что надо сразу начинать плей-офф, чтобы игроки «Калгари» и «Эдмонтона» носились по площадке, убивая друг друга после двухмесячного перерыва».

Капитан «Калгари» Марк Джиордано полагает, что надо включать в розыгрыш Кубка Стэнли по 12 команд из каждой конференции. «Нельзя исключать команды из плей-офф, оценивая, какой процент от возможного количества очков они набрали. Надо допускать до розыгрыша по 12 команд из каждой конференции. Пусть их будет больше в этом году».

ЛУКАШЕНКО: ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ

И напоследок естественно о позитивном. Хоккейная команда Александра Лукашенко стала первым финалистом XIII республиканских соревнования среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает БЕЛТА. В полуфинальном матче команда президента Республики Беларусь со счетом 12:3 обыграла гостей из Гродненской области.

В послематчевом интервью Лукашенко назвал ледовую площадку и спорт «лучшими антивирусными лекарствами».

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – ответил президент корреспонденту Анне Пыж. – Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье! Спорт и особенно лед – лучшее антивирусное лекарство!»