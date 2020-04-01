Прямой эфир с главным редактором «Советского спорта» Николаем Яременко. LIVE

Сегодня в 19:00 главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко снова выйдет в прямой эфир на нашем YouTube-канале, чтобы обсудить последние новости и ответить на ваши вопросы.

Эфир от 31 марта

Эфир от 30 марта