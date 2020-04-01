Во Владивостоке угробили профессиональный хоккей. Что и ожидалось

Сколько на сегодняшний день заразившихся коронавирусом в Приморье? Одной пятерни хватит, чтобы пересчитать. Какова доля края в финансировании «Адмирала»? Четвертая часть. Причем эти деньги шли не на контракты игроков, а на содержание клуба и школы. Большую часть средств выделял порт Владивостока. Так было раньше. Что изменилось теперь?

Средства, которые выделялись на зарплаты хоккеистам, теперь пойдут в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Так говорится в заявлении властей Приморья. Предлог благовидный, не подкопаешься. Зарплаты, к слову, у «моряков» смешные, ниже «плинтуса».

Знающие люди На Дальнем Востоке утверждают, что к такой грустной развязке все покатилось, как только губернатором края назначили Олега Кожемяко. В бытность главой Сахалина он боролся на острове с профессиональным спортом и вышел победителем в этой неравной схватке.

Теперь настала очередь Владивостока. Главный образом хоккея. Черт с этим футбольным «Лучом», который лет пятнадцать назад выпихивали из РФПЛ. Но как можно было так поступить с полюбившимся «Адмиралом»?!

В самом клубе новость, спущенную сверху, сначала встретили с недоумением, а потом взяли под козырек. Хотелось бы узнать-услышать позицию КХЛ. Думается, это дело времени.

В этой ситуации жаль новых спортивного директора клуба Сергея Немчинова (он целых шесть лет искал работу после увольнения их ПХК ЦСКА) и главного тренера Леонида Тамбиева, который показал себя в ВХЛ и теперь готов был выстрелить на новом уровне.

Вернется ли «Адмирал» через год? В этом большие сомнения. Напомним, о рождении клуба сообщил 20 апреля 2013 года Вячеслав Фетисов на матче в честь своего 55-летнего юбилея. Президентом клуба стал Александр Могильный.

Однако в 2015-м он перебрался в «Амур». Клуб из Владивостока возглавили другие люди. Хотели переименовать «Фетисов Арену», но не стали. Из уважения к знаменитому хоккеисту. Форму «Адмирала» в разное время надевали Игорь Бобков и Иван Налимов, чемпион мира Дмитрий Воробьев, Антон Волченков, Михаилы Григорьев и Науменков, Илья Зубов, Рихард Гюнге, Алексей Бывальцев, его тезка Угаров, Олег Ли, братья Ушенины, Максим Мамин, Михаил Фисенко, Владимир Эдуардович Ткачев, Дамир Жафяров, Денис Алексеев…

Многие из перечисленных ныне в фаворе.