Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме сделал заявление, которого все поклонники так не хотели: его бой против американца Тони Фергюсона, запланированный на 18 апреля, все же отменяется. Поединок должен был пройти в Нью-Йорке, но в штате отменили все спортивные мероприятия из-за коронавируса.
Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что футбольных матчей в стране не будет до лета из-за пандемии коронавируса. В чемпионате России команды успели сыграть 22 тура из 30.
- Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей, - сказал Сергей Прядкин в интервью ТАСС.
В то же время российскому футболу надо уложиться с чемпионатом до 3 августа. Именно к этой дате УЕФА рекомендовал завершить внутренние турниры.
Однако не все согласны с тем, что клубам РПЛ нужно доигрывать этот чемпионат. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о том, что футболу нужно пойти по пути КХЛ и Единой лиги ВТБ и завершить сезон досрочно.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) решил не организовывать «Уимблдон» в 2020 году. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля.
- Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с пандемией COVID-19. 134-й «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года, - отмечается в заявлении AELTC.
Уже купившие билеты на мероприятие зрители смогут получить свои деньги обратно. Либо им предоставят билеты на те же дни и корты в 2021 году.
«Уимблдон» не проводили только дважды в истории - во время Мировых войн – с 1915 по 1918 годы и с 1940-го по 1945-й.
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников назвал отмену первенства «логичным решением».
Президент СБР Владимир Драчев не собирается уходить со своего поста по собственному желанию. Его попросили освободить должность ветераны биатлона и тренеры, обратившись с открытым письмом.
- Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет! Во-первых, у меня огромные планы на развитие биатлона. Я же не собираюсь на полпути останавливаться, надо до конца доводить работу, намеченную на четырехлетие. И мы ее делаем! В любом случае, прислушиваться ко всем словам критиков надо, - отметил Драчев в интервью «РИА Новости».
Телеканал Sky Sports сообщает, что «Барселона» планирует обменять Антуана Гризманна на Неймара, который ушел в «Пари Сен-Жермен» 2017 году. Каталонцы полагают, что парижский клуб оценит Неймара в 155 миллионов евро. В обмен на нападающего «Барселона» отдаст Гризманна и доплатит необходимую сумму сверху.
Если команду из Парижа это предложение придется не по вкусу, «Барса» попытается продать Гризманна в другой клуб, чтобы заработать деньги на покупку Неймара.
Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу сообщения о его возможном уходе из клуба и завершении карьеры.
Итальянские СМИ ранее сообщали, что 38-летний нападающий намеревается покинуть итальянскую команду летом 2020 года или даже завершить карьеру футболиста. Он не согласен с политикой исполнительного директора красно-черных Ивана Газидиса.
- Я сам не знаю, что хочу делать дальше. Посмотрим. Каждый день происходит что-то новое. Например, кто мог предвидеть коронавирус? Нам просто нужно жить и радоваться жизни, не нужно слишком много беспокоиться. У меня есть семья, о которой нужно заботиться. Они в порядке, я тоже, - сказал Златан Ибрагимович в интервью Svenska Dagbladet.