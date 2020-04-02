Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры

Хабиб подтвердил отмену его поединка против Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграме сделал заявление, которого все поклонники так не хотели: его бой против американца Тони Фергюсона, запланированный на 18 апреля, все же отменяется. Поединок должен был пройти в Нью-Йорке, но в штате отменили все спортивные мероприятия из-за коронавируса.

РФС продлил паузу в чемпионате до 31 мая

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что футбольных матчей в стране не будет до лета из-за пандемии коронавируса. В чемпионате России команды успели сыграть 22 тура из 30.

- Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей, - сказал Сергей Прядкин в интервью ТАСС.

В то же время российскому футболу надо уложиться с чемпионатом до 3 августа. Именно к этой дате УЕФА рекомендовал завершить внутренние турниры.

Однако не все согласны с тем, что клубам РПЛ нужно доигрывать этот чемпионат. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил о том, что футболу нужно пойти по пути КХЛ и Единой лиги ВТБ и завершить сезон досрочно.

«Уимблдон» официально отменен из-за коронавируса



Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) решил не организовывать «Уимблдон» в 2020 году. Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля.

- Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с пандемией COVID-19. 134-й «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года, - отмечается в заявлении AELTC.

Уже купившие билеты на мероприятие зрители смогут получить свои деньги обратно. Либо им предоставят билеты на те же дни и корты в 2021 году.

«Уимблдон» не проводили только дважды в истории - во время Мировых войн – с 1915 по 1918 годы и с 1940-го по 1945-й.

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников назвал отмену первенства «логичным решением».

Драчев самовольно не уйдет

Президент СБР Владимир Драчев не собирается уходить со своего поста по собственному желанию. Его попросили освободить должность ветераны биатлона и тренеры, обратившись с открытым письмом.

- Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно, нет! Во-первых, у меня огромные планы на развитие биатлона. Я же не собираюсь на полпути останавливаться, надо до конца доводить работу, намеченную на четырехлетие. И мы ее делаем! В любом случае, прислушиваться ко всем словам критиков надо, - отметил Драчев в интервью «РИА Новости».





«Барселона» хочет обменять Гризманна на Неймара

Телеканал Sky Sports сообщает, что «Барселона» планирует обменять Антуана Гризманна на Неймара, который ушел в «Пари Сен-Жермен» 2017 году. Каталонцы полагают, что парижский клуб оценит Неймара в 155 миллионов евро. В обмен на нападающего «Барселона» отдаст Гризманна и доплатит необходимую сумму сверху.

Если команду из Парижа это предложение придется не по вкусу, «Барса» попытается продать Гризманна в другой клуб, чтобы заработать деньги на покупку Неймара.

Златан Ибрагимович задумался о завершении карьеры

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу сообщения о его возможном уходе из клуба и завершении карьеры.

Итальянские СМИ ранее сообщали, что 38-летний нападающий намеревается покинуть итальянскую команду летом 2020 года или даже завершить карьеру футболиста. Он не согласен с политикой исполнительного директора красно-черных Ивана Газидиса.

- Я сам не знаю, что хочу делать дальше. Посмотрим. Каждый день происходит что-то новое. Например, кто мог предвидеть коронавирус? Нам просто нужно жить и радоваться жизни, не нужно слишком много беспокоиться. У меня есть семья, о которой нужно заботиться. Они в порядке, я тоже, - сказал Златан Ибрагимович в интервью Svenska Dagbladet.











