Доступ к sovsport.ru теперь должен стать бесплатным! - Советский спорт
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07 апреля 2020 06:00Яременко Николай

Доступ к sovsport.ru теперь должен стать бесплатным!

Это следует из решения Минкомсвязи, утвердившего список социально значимых сайтов.

Суть эксперимента заключается в том, что к социально значимым сайтам провайдеры будут предоставлять доступ бесплатно. Общий смысл изложен в приказе главы Минкомсвязи, который есть в распоряжении «Советского спорта»:

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Как видно, эксперимент уже проводится начиная с середины минувшей недели.

В список бесплатного доступа к социально значимым сайтам вошел 391 сайт, в том числе сайт первого спортивного СМИ страны – sovsport.ru.

Помимо sovsport.ru, в перечень вошли некоторые другие СМИ, а также «Госуслуги», сайты Госдумы, правительства, портал стопкоронавирус.рф, сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ и «ТамТам».

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