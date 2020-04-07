Доступ к sovsport.ru теперь должен стать бесплатным!

Суть эксперимента заключается в том, что к социально значимым сайтам провайдеры будут предоставлять доступ бесплатно. Общий смысл изложен в приказе главы Минкомсвязи, который есть в распоряжении «Советского спорта»:
Как видно, эксперимент уже проводится начиная с середины минувшей недели.
В список бесплатного доступа к социально значимым сайтам вошел 391 сайт, в том числе сайт первого спортивного СМИ страны – sovsport.ru.
Помимо sovsport.ru, в перечень вошли некоторые другие СМИ, а также «Госуслуги», сайты Госдумы, правительства, портал стопкоронавирус.рф, сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ и «ТамТам».
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Скабелка покинул Нур-Султан. Чтобы выстрелить в Ярославле? «Барыс» сообщил, что тренер Андрей Скабелка не договорился с клубом из Нур-Султана о новом контракте. Одного из самых перспективных специалистов сватают в Ярославль. 06.04.2020 15:00 Хоккей Домрачев Владислав Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья Вслед за «Адмиралом» и «Лучом» от государственной халявы нужно оторвать весь профессиональный спорт Наконец-то хотя бы на Дальнем Востоке поняли, что бюджетные деньги и профессиональный спорт – понятия несовместимые. 01.04.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий «Скорее всего, Дибала не заражался повторно, а еще не перестал выделять вирус» Главный врач «Арсенала» Александр Резепов прокомментировал сообщения об аргентинце и его девушке, у которых якобы снова обнаружен коронавирус. 05.04.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай