ЧМ-2018 за взятку, Федор Смолов-Бузов, каминг-аут Дзюбы

Минюст США обвинил Россию и Катар, что их представители подкупили членов ФИФА, чтобы получить право проведения ЧМ-2018 и 2022.

Не было ни мата, ни крепких словечек. Но сам факт обвинений тянет на безоговорочное первенство в нашем рейтинге.

Специально на Россию в Штатах никто, допускаю, не наезжал. Дело в том, что руководителей крупнейших американских СМИ обвиняют в преступных схемах с ФИФА, чиновники которой подозреваются в получении взяток при выборах России и Катара в качестве стран-хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Из многостраничного отчета, опубликованного Министерством юстиции США, много чего следует, в том числе и то, что бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру и члену исполкома Рафаэлю Сальгеро предлагались взятки в размере 5 и 1 млн долларов за их голоса при выборах хозяев ЧМ-2018.

Гватемальца при этом подкупить якобы не удалось, а вот счета тринидадца, судя по банковским выпискам, действительно пополнились на пять миллионов. Однако прямых доказательств «российского следа» в схемах снова не предъявлено.

На 9 апреля в Бруклине назначен суд над коррупционерами, возможно, всплывут и новые факты. Тогда, очевидно, поймем, в Россию целило американское правосудие или же нас просто задело по касательной во время войны с футбольной мафией. Так или иначе, но шум уже во всем мире поднялся приличный.

Реагировать на обвинения вынужден был даже Дмитрий Песков.

«Мы читали в СМИ и не понимаем, о чем может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

С последним точно никто в мире не поспорит – классное было время.

2. Футбольный агент Дмитрий Селюк о Федоре Смолове: Лопыревым он уже был, может, Бузовым хочет стать

Селюк выразил мнение, что Смолов сбежал в Россию из Испании в обход запрета от Ла Лиги, чтобы попасть на день рождения Марии Юмашевой, внучки Бориса Ельцина. 14 апреля возлюбленная футболиста должна отпраздновать совершеннолетие.

«Не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. В СМИ пишут, что он прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина. Не удивлюсь, если все семейство Ельциных в итоге окажется в Коммунарке».

После этого форвард «Локомотива», находившийся в аренде в «Сельте», попытался высмеять агента.

«Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», — написал Смолов в твиттере, прикрепив фотографию Селюка.

«Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все», - парировал Селюк. И на этом не успокоился, посоветовав Федору завести романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой.

«Вся эта история с чартером и прочим ничего, кроме отторжения, не вызвала у всех. Его и так недолюбливали болельщики многих команд, а тут еще это наложило свой отпечаток. Думаю, как футболист он закончился. Сейчас его интересует больше разгульная жизнь. Сватается к Юмашевой, как поговаривают, подыскивает себе девушку с большим кошельком. Я бы ему посоветовал Бузову. Лопыревым он уже был, может, Бузовым хочет стать».

Не уверен, что Смолов закончился как футболист. А вот то, что Селюк перестал для него существовать как агент, – это к бабке не ходи.

Некий фанат Хабиба Нурмагомедова о Тине Канделаки: чуть попутала, дворняжка, это тебя должны за ухо к нам привести

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила о поступивших ей угрозах от фанатов бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.

По ее словам,они стали приходить после того, как она публично поддержала журналиста телеканала Александра Лютикова, который в одном из сюжетов задал провокационные вопросы по поводу отмены боя Хабиба с американцем Тони Фергюсоном. Говорилось, что российский боец при желании мог вылететь в США на поединок, но отказался это сделать. После этого один из фанатов Нурмагомедова пообещал журналисту «сделать больно».

Канделаки вступилась за Лютикова, оставив комментарий, что «настоящий Кавказ, прежде всего, про уважение». После чего угрозы стали присылать уже ей самой.И привела ряд сообщений: «чуть попутала, дворняжка», «это тебя должны за ухо к нам привести», «тебе рот надо закрыть», «я считаю, что она — расходный материал». Тина в ответ назвала их автора «существом», которое позорит Кавказ, а также раскритиковала самого Нурмагомедова, что он «стал ширмой для экстремистов и радикалов», хотел он того или нет.

«Ну что, дорогие друзья, я вновь попала в историю. На дворе вроде бы не 39-й год, живу я не в Германии, а полный набор «арийских» оскорблений прилетел ко мне с родного Кавказа.К оскорблениям от тех, кто считает себя причастными к миру спорта, я за последние пять лет уже привыкла, но не могу не отметить, что этот персонаж превзошел всех остальных моих «почитателей», - написала Тина в своем Telegram-канале.

Скандал идет не первый день. До этого Тину Гивиевну поливал на чем свет стоит Василий Уткин. Удивляет то, куда попрятались настоящие мужики. Кто-то встанет наконец на защиту ЖЕНЩИНЫ, возглавляющей главный телеканал страны о спорте?

Василий Уткин о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе: Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола

Хорошими делами, статьями и добрыми новостями, как известно, прославиться нельзя. Тележурналист Василий Уткин не сбавляет темпов, продолжая поливать коллег из спортивного мира.

«Дзюба сообщил, что хотел бы побыть Дженнифер Энистон. Всего лишь на один день. И Дженнифер Энистон была бы хороша, потому что она, оказывается, встречалась с Брэдом Питтом. Согласитесь, что побыть Дженнифер Энистон один день, и чтобы именно этот день в ее жизни был без секса, было бы несправедливо. И Брэд Питт здесь очень кстати. Дзюба ведь, кстати, продолжал свою мысль. Он говорил, что неплохо было бы также побыть «нашей Екатериной». Видимо, государыней Екатериной II. А ведь она чем была славна? Любовниками. Там, конечно, Гришки Распутина еще не было, но там был Потемкин, был Платон Зубов, были все братья Орловы… Там какой день ни возьми, все было очень наполнено событиями.Короче говоря, Артем Дзюба, мне кажется, совершил первый каминг-аут в истории российского футбола», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

В этот раз лидер первого рейтинга наездов в тройку призеров не вошел. Потерял баллы за креативность (опять Дзюба) и неприличными словами не выражался. Война с капитаном сборной идет второй год. Где новые герои, Василий?

Неизвестные игроки «Локо» о гендиректоре Василии Кикнадзе: гендир приходит к команде только с плохими новостями, а все остальное время его не слышно и не видно

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