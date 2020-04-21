Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2020 13:30Иванов Сергей

Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»

22-23 апреля Фонд Росконгресс и «Телеспорт Медиа» проведут «Домашнюю суперлигу» – онлайн-турнир по берпи с участием звезд российского спорта, которые выйдут в эфир из места самоизоляции.

Берпи – универсальное упражнение, сочетающие прыжок, планку и отжимание. Это упражнение включает в работу все группы мышц и быстро поднимает пульс до зоны жиросжигания, поэтому является одним из самых рекомендуемых для тренировок в режиме самоизоляции. Победителем «Домашней суперлиги» станет спортсмен, которые сделает наибольшее количество повторений за одну минуту.

В мужском дивизионе «Cила» за победу развернется настоящая битва титулов с участием победителя Олимпиады-2016 по дзюдо Арсена Галстяна, призера Олимпиады-2018 по скелетону Никиты Трегубова, двукратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова, двукратного чемпиона мира по сноуборду Дмитрия Логинова, чемпиона мира по греко-римской борьбе Степана Маряняна, двукратного чемпиона мира по пляжному футболу Антона Шкарина и бойц ММА Мурада Нухкадиева.

1

Не менее именитым будет и женский дивизион «Красота», в котором будут соревноваться призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Наталья Непряева, призер Олимпиады-2016 по вольной борьбе Валерия Коблова, четырехкратный чемпион мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, призер чемпионата мира-2019 по сноуборду Наталья Соболева, четырехкратная чемпионка мира по натурбану Екатерина Лаврентьева, призер Кубка мира по волейболу Дарья Пилипенко, призер этапа Кубка мира по скелетону Юлия Канакина, победитель Кубка ЕГФ по гандболу Галина Габисова, призер чемпионата России по баскетболу Екатерина Кейру и участница Юношеской Олимпиады-2020 лыжница Дарья Непряева.

Качество выполнения берпи проконтролирует главный судья «Домашней суперлиги» – врач сборной России по футболу, вице-президент Федерации легкой атлетики России Эдуард Безуглов.

1

– Быть спортивным в последние годы стало по-настоящему модным. Запрос на занятия спортом сохранился и в режиме самоизоляции, следствием чего стало масштабное появление в соцсетях контента спортивных тренировок и челленджей. Но спорт – это всегда соревновательность, которая сегодня возможна только онлайн. Так появилась идея «Домашней суперлиги», объединившая представителей 15 видов спорта, – рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Смотреть онлайн-трансляцию «Домашней суперлиги» можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.

«Локомотив» преследует какой-то рок. Вторая смерть молодого футболиста за два года 20 апреля стало известно о смерти 22-летнего Иннокентия Самохвалова. И сразу вспомнилось, как в 2018 году преждевременно скончался другой игрок системы столичного клуба – Алексей Ломакин. Ему было 18. 20.04.2020 19:53 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Вадим Евсеев: Самохвалов не мыслил себя без футбола и мечтал играть в премьер-лиге Артем Ребров: Призываю всех вас не сидеть на попе ровно Гендиректор «Газпром Арены»: Надеемся, что до конца апреля УЕФА компенсирует расходы
РПЛ вернется в июне-июле, «Наполи» хочет Азмуна, Италия теряет на спорте 60 миллиардов В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 20.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Насри пропал в ОАЭ. Это не первое загадочное исчезновение звезд спорта Вспоминаем случаи, когда со спортсменами терялась связь. Часто это заканчивалось трагедией. 20.04.2020 13:03 Футбол Сергеев Иван
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада Продолжаем оценивать кадровые изменения в клубах КХЛ. Сегодня речь о середняках Западной конференции, готовых замахнуться на лидерство, – «Спартаке» и «Локомотиве». 16.04.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
В Европе снова обнаружили футбольную биологическую бомбу. На очереди – Россия Британские ученые считают, что распространению коронавируса мог способствовать матч «Ливерпуль» – «Атлетико». 21.04.2020 11:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
13:41 Футбол Шакири летом покинет «Ливерпуль»
13:25 Футбол Бэйл останется в «Реале» до конца контракта
13:00 Хоккей Яри Курри: Вполне возможно, что Лехтонен продолжит свою карьеру в НХЛ
12:48 Велошоссе Александра Гончарова: С решением РУСАДА я не согласна
12:32 Футбол Вадим Евсеев: Самохвалов не мыслил себя без футбола и мечтал играть в премьер-лиге
12:17 Футбол Зидан хочет видеть защитника «Баварии» Алабу в «Реале»
12:00 Хроника Велогонщица Гончарова дисквалифицирована по решению РУСАДА на четыре года
11:40 Хроника 13 лабораторий WADA ограничили свою работу
11:21 Футбол «Манчестер Юнайтед» хочет купить Жоау Фелиша
11:16 Футбол Футболист Самохвалов исполнил невероятный баскетбольный трюк за день до смерти (видео)
11:04 Футбол Артем Ребров: Призываю всех вас не сидеть на попе ровно
10:57 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 21 апреля
10:40 Футбол Самир Насри: Каждый день общаюсь с главным врачом «Андерлехта» и Компани
10:24 Футбол Гендиректор «Газпром Арены»: Надеемся, что до конца апреля УЕФА компенсирует расходы
10:02 Футбол «Челси» и «ПСЖ» поборются за голкипера «Милана»
09:46 Футбол Сергей Бабурин: Максименко еще в 2015 году интересовались клубы АПЛ
09:27 Футбол Сергей Бабурин: Хочется, чтобы «Локомотив» и Семин нашли компромисс
09:05 Хоккей Уэйн Гретцки: Знал, что в один прекрасный день Овечкин поднимет над головой Кубок
08:46 Футбол «Интер» предложил Мертенсу контракт с зарплатой в шесть миллионов евро за сезон
08:36 Футбол Месси оказался пятым в рейтинге самых техничных футболистов в истории, Роналду не попал в Топ-10
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
26 новых больных коронавирусом выявили за сутки в Удмуртии
В Хабаровске подтвердили коронавирус у 215-ти человек
Оперштаб: в России 5 642 новых случая заражения COVID-19, в Приморье — всё ещё 104
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика