Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»

Берпи – универсальное упражнение, сочетающие прыжок, планку и отжимание. Это упражнение включает в работу все группы мышц и быстро поднимает пульс до зоны жиросжигания, поэтому является одним из самых рекомендуемых для тренировок в режиме самоизоляции. Победителем «Домашней суперлиги» станет спортсмен, которые сделает наибольшее количество повторений за одну минуту.

В мужском дивизионе «Cила» за победу развернется настоящая битва титулов с участием победителя Олимпиады-2016 по дзюдо Арсена Галстяна, призера Олимпиады-2018 по скелетону Никиты Трегубова, двукратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова, двукратного чемпиона мира по сноуборду Дмитрия Логинова, чемпиона мира по греко-римской борьбе Степана Маряняна, двукратного чемпиона мира по пляжному футболу Антона Шкарина и бойц ММА Мурада Нухкадиева.

Не менее именитым будет и женский дивизион «Красота», в котором будут соревноваться призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Наталья Непряева, призер Олимпиады-2016 по вольной борьбе Валерия Коблова, четырехкратный чемпион мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, призер чемпионата мира-2019 по сноуборду Наталья Соболева, четырехкратная чемпионка мира по натурбану Екатерина Лаврентьева, призер Кубка мира по волейболу Дарья Пилипенко, призер этапа Кубка мира по скелетону Юлия Канакина, победитель Кубка ЕГФ по гандболу Галина Габисова, призер чемпионата России по баскетболу Екатерина Кейру и участница Юношеской Олимпиады-2020 лыжница Дарья Непряева.

Качество выполнения берпи проконтролирует главный судья «Домашней суперлиги» – врач сборной России по футболу, вице-президент Федерации легкой атлетики России Эдуард Безуглов.

– Быть спортивным в последние годы стало по-настоящему модным. Запрос на занятия спортом сохранился и в режиме самоизоляции, следствием чего стало масштабное появление в соцсетях контента спортивных тренировок и челленджей. Но спорт – это всегда соревновательность, которая сегодня возможна только онлайн. Так появилась идея «Домашней суперлиги», объединившая представителей 15 видов спорта, – рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Смотреть онлайн-трансляцию «Домашней суперлиги» можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.