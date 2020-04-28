Карслен в матче с Непомнящим показал, почему он шахматный король

Завершился 6-й тур интернет-турнира, организованного Магнусом Карлсеном. Наше внимание было приковано к матчу между чемпионом мира и российским гроссмейстером Яном Непомнящим. В коротких партиях соперники обменялись победами, в армагеддоне сильнее был норвежец.

Специально для «Советского спорта» матч Карслен – Непомнящий прокомментировала гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

- В первой встрече Ян одержал победу черными в сицилианской защите. Магнус довольно странно разыграл дебют. И по итогам дебюта оказалось, что у Яна лишняя фигура. Российский гроссмейстер довел партию до победы.

Во второй партии черными Карлсен получил очень перспективную позицию, но упустил перевес. На экране было видно, что он очень недоволен своей игрой.

А вот в третьей партии Магнус доказал, почему именно он является шахматным королем. В такой сложной психологической ситуации Карлсен одержал важную победу. Магнус разыграл дебют слона, зная, что Ян любит играть черными защиту Грюнфельда. Он сделал все, чтобы избежать проторенных путей. Это ему удалось.

Четвертая партия получилось самой спокойной, поэтому все решилось в армагеддоне.

У Яна были черные фигуры, ему было достаточно ничьей. Магнус избежал острых вариантов, которые хорошо знает Непомнящий. Он пошел в лондонскую систему, ныне довольно популярную, и там одержал победу.

После этого поражения Ян потерял все шансы зацепиться за четвертое место, чтобы попасть в плей-офф.

Во второй встрече играл Аниш Гири, герой предыдущего тура – тогда он победил самого Карлсена. Однако на этот раз голландец уступил 16-летнему иранскому гроссмейстеру Алирезе Фируздже.

В последнем туре с иранцем будет встречаться Непомнящий. Интересно, как удастся Яну справиться с молодой звездой шахмат.

В турнире также участвуют - Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба - США), Дин Лижэнь (Китай) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Призовой фонд – 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.

Турнир стартовал 18 апреля. Каждый матч состоит из 4 партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получает 3 очка, проигравший – 0. При равном счете 2:2 играется армагеддон, по итогам которого победитель получает 2 очка, проигравший – 1. По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

После 6-ти туров. 1. Карлсен – 13 очков. 2. Накамура – 11. 3. Дин Лижень – 11. 4. Каруана – 10. 5. Непомнящий – 6. 6. Фирузджа – 6. 7. Вашье-Лаграв – 5. 8. Гири – 4.