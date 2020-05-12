Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию - Советский спорт
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12 мая 2020 18:00Чикирис Олег

Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию

Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам.

В распоряжении редакции «Советского спорта» оказалось это письмо, направленное одному из членов Совета СБР. В нем Владимир Драчев сообщает, что хоть и не возражает против проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, относится к этой идее как к «пиру во время чумы».

– Если же проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, – пишет Драчев, – считаю целесообразным заслушать отчет каждого члена Правления о проделанной работе, посещения/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложений по развитию СБР. Вынужден констатировать факт, что мне, как Председателю Правления, в рабочем порядке (без конференции), члены Правления эту информацию предоставлять отказываются, аргументируя своей не подотчетностью мне (дважды, один раз письменно, я просил об этом). По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР.

– Пока страна находится в режиме самоизоляции, (что делает крайне сложным детальный анализ деятельности тренерского штаба и Руководства СБР в целом) нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе тренерского штаба, – считает президент СБР.

– Мной был предложен новый для СБР, экспериментальный метод формирования команд, – продолжает Драчев, – с разделением на группы, равным финансированием, назначением ответственных тренеров и фактическим упразднением должности Главного тренера. Методика подготовки каждой группы должна разрабатываться и защищаться тренерами перед Правлением СБР. Данный метод был предложен мной на одном из онлайн заседаний Правления, но категорически отклонен большинством голосов. Помимо этого располагаю иным мнением и на предмет формирования аппарата СБР, но и данный факт не учитывается большинством голосов Правления.

– Высоко оцениваю профессиональные навыки тренеров предлагаемых большинством голосов Правления СБР, – сообщает президент СБР, – однако, учитывая сложную ситуацию, в которой находится СБР в глазах международного сообщества, постоянные провокации по отношению к нашей сборной, не считаю возможным привлечение кого-либо из них на должность Главного тренера. Работа данных специалистов может лишь усилить провокации по отношению к спортсменам, усложнить процесс восстановления СБР в правах. Убежден, что данный вопрос мало рассматривать лишь под призмой правовой плоскости («не пойман, не вор»), как пытаются преподнести члены Правления. В основе наших действий должно лежать моральное отношение СБР, Министерства спорта РФ, нашей страны даже к намекам на возможную причастность к допингу тех или иных функционеров, демонстрируя всему мировому сообществу желание искоренить это явление на корню. Но даже с учетом вышеизложенного, учитывая не очень глубокое понимание этих процессов отдельными функционерами СБР, я буду готов рассмотреть вопрос по предложению кандидатуры Польховского в Министерство спорта РФ на должность тренера одной из групп спортсменов, но лишь в том случае, если весь коллектив СБР, в частности, члены Совета СБР, посчитают такое назначение целесообразным.

В конце письма Владимир Драчев просит представителей регионов, сообщить свою позицию по этим вопросам.

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