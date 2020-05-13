РПЛ и КХЛ, когда не я буду содержать вас, а вы – меня, как бундеслига – немцев, а НХЛ – американцев - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 мая 2020 22:00Славин Виталий

РПЛ и КХЛ, когда не я буду содержать вас, а вы – меня, как бундеслига – немцев, а НХЛ – американцев

Спойлер: никогда…  

Любая экстремальная ситуация мгновенно сбрасывает маски - сразу становится ясно, кто есть кто и чего стоит. Пандемия нового вируса в России окончательно дала понять: все наши так называемые профессиональные спортсмены – банальные нахлебники, висящие на шее государства, то есть на моей и на вашей. А мы все молчим, как стадо баранов.

Как только в середине марта весь спорт в мире вирус поставил на паузу, едва ли не каждый день из стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки приходили новости о том, как та или иная лига намеревается возобновить сезон. Даже НХЛ и НБА, несмотря на ужасы инфекции в США, все еще не отказываются от планов перезапустить сезон. Там же где пик заболеваний пройден, названы даты рестарта сезона. Так, в Германии начнут гонять мяч в эту субботу.

Вот только в России я и близко подобного рвения не вижу. Хотя, кроме московского региона, положение с пандемией у нас куда более благоприятное, чем в большинстве европейских стран, не говоря уже о США.

КХЛ окончательно и бесповоротно прихлопнула сезон еще 25 марта. Хотя даже куда более бедная, но, заметьте, живущая на свои деньги Американская хоккейная лига выкинула белый флаг лишь в минувший понедельник. А ведь после отмены чемпионата мира ничто не мешало нашим клубам выйти в мае из карантина, провести короткий тренировочный лагерь и разыграть-таки Кубок Гагарина. Пусть и без «Йокерита» с «Барысом».

Еще дольше не мычала, не телилась РПЛ. Вроде бы 15 мая на исполкоме РФС готовятся принять хоть какое-то решение. Даже называют возможные даты возобновления футбольного чемпионата – 21 или 28 июня.

Почему такая разница в подходах? Ну да, потому что Волга впадает в Каспийское море.

Ответ всем, конечно, давным-давно известен. На кой ляд тебе работать, то есть в свободное от роскошного отдыха время пинать мяч или шайбу, если всю зарплату – ну или большую часть – все равно начислят даже в период пандемии?! До лампочки все это и государству. Более того, для всех нас лучше, чтоб весь этот эрзац-профиспорт враз сгинул как кошмарный сон, ибо от спортивного баловства кучки приближенных к корыту всей стране один убыток.

Вы только представьте, если бы сейчас всех наших так называемых профи с их многочисленной клубной челядью, легко ворочающей народными миллиардами, оформили как безработных или временно приостановивших деятельность и назначили месячное пособие в 12 тысяч 130 рублей! Ох, шума-то было. В конце концов, если вчера все стройки в Москве заново открыли, что мешает снять замки с футбольных баз – играть-то все равно будут без зрителей, а от контакта меж людьми и на любой стройке не обойтись по определению.

Смотрите, даже богатейшая НБА объявила, что с 15 мая 25 процентов гонорара игроков будут депонировать. Выплатят или нет, решат по финансовым итогам сезона.

Страшно предположить, какой эскроу в следующем регулярном чемпионате установят в НХЛ. Говорят, лига готова удерживать более 35 процентов зарплат игроков. Ну а как иначе, если по коллективному трудовому соглашению владельцы клубов и игроки делят доходы строго 50 на 50. Но если хоккеисты получили за нынешний сезон оклады полностью, то НХЛ лишилась главной дойной коровы – плей-офф. Разумеется, недоимку перенесут на 2021 год. Вот потому все игроки кровно и заинтересованы в том, чтобы, несмотря ни на что, добить эту регулярку и по полной программе провести Кубок Стэнли. Иначе им это больно ударит по карману в будущем.

Ну а что КХЛ и РПЛ? Хоккеистам российских клубов, как я понимаю, контракты за укороченный сезон выплатили до копеечки. Футболистам…

Впрочем, вот вам прекрасная иллюстрация о том, как живется в параллельной реальности. Там где деньги не зарабатывают своим трудом и талантом, а тихо осваивают, цинично грабя лохов, а именно - нас с вами.

В сети сегодня появились результаты опроса почти 100 футболистов всех 16 команд РПЛ. При этом уточняется, что 11 из 16 клубов против того, чтобы закончить сезон.

Еще бы! Это же не Германия, которая потеряла бы от отмены чемпионата, по разным оценкам, от 450 до 700 миллионов евро. При этом два дивизиона бундеслиги даже без зрителей на трибунах обеспечивают работой 56 тысяч человек. Потому и Ангела Меркель 6 мая легко дала добро, хотя за несколько дней до этого тотальное тестирование игроков и персонала немецких команд выявило 10 инфицированных. Ведь не государство башляет на хотелки футболеров миллионы евро из налогов законопослушных бюргеров. Наоборот, эти самые пинатели кожаной сферы через многочисленные налоги – отнюдь не 13% НДФЛ, как у нас – сытно кормят весь народ Германии. Равно как НХЛ через разнообразные таксы пополняет бюджет США более чем на миллиард долларов!

Так вот. Как думаете, сколько по сути госслужащих РПЛ хотят доиграть сезон, то есть исполнить свои прямые обязанности, за которые они получают баснословные деньги? Ну представьте, к примеру, что вашу частную парикмахерскую из-за пандемии закрыли, а потом задали подобный вопрос. Что бы вы ответили? Согласен, за такие вопросы можно и по лицу огрести. А в футболе не так.

Выпейте валидола, держитесь крепче за стул или стену: почти 40 процентов этих рублевых миллиардеров-бездельников против!

ПРОТИВ!

При этом 68 процентов считают, что играть нужно без зрителей. То есть треть ногомячистов РПЛ еще и малообразованные люди. Всем давно известно, что основная причина пандемии – массовые мероприятия. Они будут запрещены, пока мир не найдет вакцины. То есть в этом году никаких зрителей на трибунах точно не будет.

Ждем, в общем, исполкома РФС 15 мая. Но лично мне по барабану, что там решат. Все равно буду смотреть бундеслигу.

Мораль всего сказанного проста: пора объявить всем этим жирующим за наш с вами счет государственным профи бойкот. Может, тогда до верхов дойдет, что разбрасывать с вертолета миллиарды народных рублей на забавы горстки избалованных Митрофанушек не только аморально, но и преступно.

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