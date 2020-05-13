Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина

1-е место

Артемий ПАНАРИН о детском хоккее:

Не понимаю, как может не быть коррупции в детском российском хоккее, когда она есть в стране в целом. Рыба гниет с головы.

Звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин, очевидно, не хочет играть за сборную. Или хочет, но за сборную такой страны, где в хоккее нет коррупции. У Артемия «плохой» бэкграунд, он уже не раз критиковал наши власти, а теперь добавил в свое досье новую «диссидентскую» страничку. Большие люди могут в конце концов и обидеться. Тем более что в очередном своем интервью, на этот раз в прямом эфире инстаграма, Панарин одной критикой хоккея не ограничился. Досталось от него и патриарху.

«В батюшек вообще не верю, что они какой-то коммуникационный канал с богом. Это бред, они такие же люди. Посмотрите на нашего главного, он Louis Vuitton не снимает. Мне весело, когда он рассказывает, как правильно жить».

Правильно, Артемий, жить, никого не осуждая. И патриарха тем более. Вы же не знаете, может, это подарок от дорогого человека. Не судите да не судимы будете.

А если тема веры вам близка, читайте почаще святых отцов и Евангелие. Там, кстати, написано, что трудно богатому войти в Царство небесное. А вы – богатый. Так что осторожнее.

Что до детского хоккея, то сомневаюсь, что Панарин сильно погружался в эту тему. О коррупции в нем кто только ни говорит все последние годы. Игорь Ларионов, если помните, обрушился на юношеский хоккей сразу после поражения от канадцев в январском финале МЧМ-2020, добавив еще, что и в ВХЛ у нас коррупция, а в КХЛ засилье ветеранов.

Лучше бы вы, уважаемые хоккейные звезды, рассказывали нам об этом с фактами, адресами и конкретными случаями. Люди вы ведь известные, к вам большое внимание. А так, все эти разговоры из той же оперы, что и в школах с детсадами сплошная коррупция. Плодят которую в первую очередь сами граждане. Подарками, конвертами, путевками развращая воспитателей и учителей.

Чем подачки за хорошие отметки отличаются от перевода в ведущее звено за денежное вознаграждение? Да ничем. Вы, наверное, правы, Артемий, по сути, говоря о всеобщей коррумпированности, но к кому конкретно ваш посыл о детях адресован? Не ровен час, пришьют вам распространение заведомо ложных сведений. Как вас тогда в национальную команду приглашать?

2-е место

Евгений САВИН о «Крыльях Советов»:

Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду. Позорище, которое вам навязали из Кремля. После того как получили подзатыльник аппарата.

Известный видеоблогер Евгений Савин в прошлом играл за многие клубы, в том числе за «Крылья». Его, очевидно, сильно задела история с нынешним голкипером «Советов» тезкой Фроловым, который некоторое время назад раскритиковал кого только можно и нельзя: российское правительство, чиновников, полицию, депутатов и даже президента за действия в условиях пандемии, а заодно назвал наше сегодняшнее житие-бытие крепостным правом и рабством. После этого «Крылья Советов» сообщили, что футболист будет оштрафован.

«После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека назвал плюс-минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал. Посмотрим, что будет завтра», - прояснил ситуацию Фролов.

Что будет, это теперь головная боль клуба. Хорошего выхода из ситуации вратарь «Крыльям», похоже, не оставил. Оштрафовать его – заклюют клуб в сети всем миром, ведь слова Фролова одобрило немало граждан. Спустить на тормозах – как потом просить денег на новый сезон, если миллиард (основные деньги) на содержание выделяет государство?

Остается пристроить куда-нибудь бунтаря. Хотя и это сейчас не так-то просто.

3-е место

Конор МАКГРЕГОР о Хабибе НУРМАГОМЕДОВЕ:

Хабиб, ты полное позорище. Снующая и прячущаяся крыса, в общем, как обычно.

Если Конор не перестанет каждую неделю нападать с оскорблениями на чемпиона UFC в легком весе, почему-то кажется, что в следующий раз Хабиб может и не послушать рефери, чтобы разжать свою мертвую хватку – задушит ирландца по-настоящему.

Нурмагомедов, напомним, должен был стать соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249, однако из-за пандемии и закрытия границ не смог принять участие в шоу, которое после переносов по срокам все-таки состоялось на прошлой неделе в Джексонвилле (штат Флорида). Хабиба в нем заменил американец Джастин Гэтжи, он и победил соотечественника Фергюсона, став обладателем временного титула в легком весе. Теперь Гэтжи получил право сразиться с Нурмагомедовым за чемпионский пояс.

Макгрегор, ранее проигравший в октагоне Хабибу, за всем этим действием наблюдает со стороны, оттого, вероятно, и исходит желчью. Хотя, сейчас мог бы и поумерить пыл, учитывая проблемы со здоровьем у отца и тренера Нурмагомедова - Абдулманапа Магомедовича, который находится в тяжелом состоянии в одном из московских госпиталей.

4-е место

Тони Фергюсон о Коноре Макгрегоре:

Конор, ты все еще моя сучка. Ты никогда не представлял меня. А даже если так, значит, ты работал на меня и оставил меня без денег. Возьми себя в руки и держись подальше от бутылки.

Теперь уже бывший временный чемпион UFC в легком весе Фергюсон ответил Макгрегору, заявившему, что он занимался продвижением Конора. Ирландец за словом в карман не полез: «Заткнись и поблагодари врачей за то, что они собрали твой череп. И научись боксировать. Перебираешь ногами, как шут».

За всей этой словесной перестрелкой как-то даже позабылось о Гэтжи, о котором, по идее, и должны сегодня говорить больше всех. От Фергюсона-то он оставил мокрое место.

5-е место

Василий Уткин об «Ахмате»:

Может, вы вообще распуститесь, если не хотите играть?

Большинство клубов РПЛ не хотят продолжать сезон, выступая за завершение чемпионата. Среди них почти все команды из подвала таблицы, которые настаивают на том, чтобы никто премьер-лигу в этом году не покидал. Желание «Ахмата» понятно – команда перед остановкой чемпионата находилась на последнем месте.

Василий при этом назвал грозненский клуб «Тереком», но сразу извинился, пояснив, что это вышло на автомате: «Я извиняюсь за «Терек», у меня просто до сих пор выскакивает на автомате. Я очень прошу прощения, и за автомат тоже, это можно по-разному трактовать. За все сразу извиняюсь перед футбольным клубом из Грозного, потому что рискованно говорить об этой команде».

Такое вот извинение-наезд в одном флаконе.

Василий вообще в последнее время развернул большую активность. Этому нашел объяснение бывший полузащитник сборной России Роман Широков:

«Уткин хайпует, все кого-то задевает. Ему нужно поднять свой канал, Уткина все забывают. По большому счету, аналитики там никогда глубокой не было, сказать острое слово, может, иногда интересно».

После 9 туров: Уткин – 19 очков (7 попаданий в рейтинг), Селюк – 12 (3), Соловьев – 8 (2), Радимов, Шалимов – по 6 (2).