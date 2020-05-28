Чтобы не раскарантинило. Как поддерживать свое тело в домашних условиях?   - Советский спорт
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28 мая 2020 16:45Коновальцева Елена

Чтобы не раскарантинило. Как поддерживать свое тело в домашних условиях?  

Подавляющее большинство из нас, находясь на самоизоляции, в лучшем случае не похудело. Движений стало меньше, забеги к холодильнику – чаще. Но есть способ следить за собой и сейчас.

ХОЛОДИЛЬНИК – ТВОЙ ДРУГ, А НЕ ВРАГ!

Раскарантинило – новое словечко в нашем спортивном лексиконе. Означает человека, изрядно набравшего новых килограммов во время вынужденного сидения дома.

Кто-то может пользоваться советами выступившего неожиданно на эту тему в роли эксперта экс-футболиста и экс-кандидата в депутаты Дмитрия Булыкина, которые он сформулировал короткой и понятной фразой «Надо меньше жрать!» (здесь подробности). Но согласитесь, что намного приятней, когда у тебя под рукой есть не цепь на холодильнике, а умное приложение, которое подберёт для тебя идеальную программу тренировок для дома. Ну, и разумеется – план питания.

СЪЕШЬ ТОРТИК – СТАНЕШЬ ЛУЧШЕ!

И вот о питании стоит сказать особо. Потому что это – не суровая диета, а именно сбалансированное питание. Причем, не некий набор усреднённых советов для всех, а именно подобранный для тебя лично – с учётом твоих личных особенностей, задач, целей. Тут не кричат на тебя постоянно: не ходи, мол, к холодильнику – напротив, тут нет постоянного рассказа о необходимости ограничений или строго следования диетам. Полезное — вовсе не означает «невкусное». Тут есть план, эксперты, рецепты и даже тортики!

Некоторые часто жалуются на сложный режим, который точно не помогает эффективно похудеть. Не беда – есть приложение WELPS, которое и этот нюанс учтёт.

Подписавшись на приложение, вы получаете 7 дней бесплатного пользования. Это актуально для всех новых пользователей. Но и это ещё не всё! По истечении бесплатного периода по этой же ссылке будет действовать супервыгодное предложение – три месяца по цене одного, то есть всего за 599 рублей!

(фото тёлочки)

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

И вот теперь – о главном: это не просто приложение! По сути, это персональный гид по здоровому образу жизни. Умное приложение, которое подберёт для каждогоидеальную программу тренировок для дома и план питания, учитывая особенности, задачи, цели и режим, которая поможет быстро и эффективно похудеть.

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Подведём итог: помимо сбалансированного питания вы получаете два важных преимущества:

1) Адаптивные тренировки

Программа тренировок формируется под конкретные возможности и задачи. Хочешь стать стройнее, быстрее и сильнее? Или у тебя есть конкретная задача: подготовиться к пляжному сезону и влезть в любимый купальник? Сделаем!

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2) Эксперты и помощники всегда с тобой!

Идейный вдохновитель —Наташа Давыдова, главный тренер — Роман Кисельков и команда диетологов. Они на связи и готовы ответить на все вопросы. Если тебя интересует, как прессовать тело или как стать лучшей версией себя, тогда это к нам!

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Итак, установи приложение - и в путь!

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