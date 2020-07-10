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Армейская магия, вдохновение Самары и никакого Дзюбы. Символическая сборная 27-го тура РПЛ
10 июля 09:32
автор: Иван Сергеев
автор фото: Денис Тырин/ПФК ЦСКА

Армейская магия, вдохновение Самары и никакого Дзюбы. Символическая сборная 27-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Юрий ДЮПИН («Рубин»)
«Краснодар» нанес по воротам казанцев 20 ударов, 7 из них в створ, однако 32-летний голкипер уверенно отвел все угрозы, оформив свой третий подряд «сухарь» и обеспечив команде важную победу. Дюпин не пропускает на протяжении 331 минуты, с того момента, как Алексей Миранчук реализовал пенальти в матче 24-го тура.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Филип УРЕМОВИЧ («Рубин»)
Хорватский защитник стал еще одним героем заключительного матча тура. В первом тайме он мог заработать пенальти, но судьи не углядели на видеповторе нарушение против него со стороны Юрия Газинского. А после перерыва именно подключение Уремовича в чужую штрафную привело к победному голу Дениса Макарова.

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Виталий ЛЫСЦОВ («Крылья Советов»)
Застолбивший при Андрее Талалаеве место в центре обороны самарцев воспитанник «Локомотива» выдал очередной качественный матч в Туле. Забил свой первый гол в РПЛ, мастерски подрезав головой в угол фланговую подачу Дениса Поповича. Мяч имел переломное значение: гости сравняли счет перед перерывом, а во втором тайме задавили «Арсенал».

Алексей НИКИТИН («Уфа»)
Столп самой организованной обороны РПЛ внес немалый вклад в гостевую победу над «Ростовом», позволившую уфимцам закрепиться на потенциально еврокубковом шестом месте. Доборолся в чужой штрафной и, лежа на газоне, отдал голевой пас Вячеславу Кротову, удар которого принес команде три очка.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

АЙРТОН («Спартак»)
Был самым активным у красно-белых в ходе дерби против «Локо». После его навеса Эсекиэль Понсе открыл счет.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

МАЛКОМ («Зенит»)
Один из немногих футболистов питерского клуба, кто провел матч против «Сочи» с полной выкладкой. После короткой стеночки с Артемом Дзюбой забил изумительный мяч в правую от Сослана Джанаева девятку. Пожалуй, это самый красивый гол 27-го тура.

Денис ПОПОВИЧ («Крылья Советов»)
Словенец выдал свой лучший матч за время выступлений в РПЛ, отметившись голом и двумя голевыми передачами. Поразил ворота «Арсенала» прямым ударом со штрафного, что в нашем чемпионате происходит нечасто.

Отман ЭЛЬ-КАБИР («Урал»)
Техничный голландец марокканского происхождения замучал на своей левой бровке оборону «Динамо» и вполне логично открыл счет эффектным крученым ударом в дальний угол после сольного рейда.

НАПАДАЮЩИЕ

Максим ГЛУШЕНКОВ («Крылья Советов»)
Третий представитель самарского клуба в нашей сборной продолжает свою удачную серию после карантина (три гола за пять туров). Глушенков проделывает огромный объем работы, отвлекая своими рывками защитников. В матче с «Арсеналом» он забил победный мяч с передачи такого же, как и он, воспитанника «Чертанова» Антона Зиньковского. Их связка сейчас одна из самых «горячих» в РПЛ.

Федор ЧАЛОВ (ЦСКА)
Прервав в предыдущем туре длившуюся с ноября голевую засуху, лучший бомбардир РПЛ-2018/19 забил снова - теперь в Оренбурге. Похоже, Чалова расшевелили слухи о возможной покупке армейцами аргентинского форварда Адольфо Гайча. Осталось удержать этот кураж до конца сезона, который еще может завершиться для ЦСКА выходом в Лигу чемпионов.

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
Безоговорочный лидер красно-синих в последних трех матчах, которые команда Виктора Гончаренко выиграла с общим счетом 10:0. «Оренбургу» Влашич выписал голевой пас Чалову и собственный гол после роскошной трехходовки.

Символическая сборная 27-го тура

Дюпин - Уремович, Лысцов, Никитин, Айртон - Малком, Попович, Эль-Кабир - Глушенков, Чалов, Влашич

Уткин и Дзюба в одной команде. Символическая сборная 26-го тура РПЛ

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