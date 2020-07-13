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От ЦСКА уплывает Лига чемпионов, болельщики довели Кикнадзе до срыва, Карпин «разнес» чемпионат
13 июля 08:07
автор: Дмитрий Кузнецов

От ЦСКА уплывает Лига чемпионов, болельщики довели Кикнадзе до срыва, Карпин «разнес» чемпионат

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

СЛУЦКИЙ ОТОБРАЛ ОЧКИ У ЦСКА

Команда бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого вчера отобрала очки у армейцев, сыграв вничью — 1:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России. И это может стоить красно-синим места в Лиге чемпионов, на которое они по-прежнему претендуют, но уступают конкурентам из «Локомотива» и «Краснодара» четыре очка («быкам», правда, по потерянным, так как у них игра в запасе).

ЦСКА повел в счете после очередного гола Федора Чалова, который забивает в третьем туре подряд, а до этого молчал с ноября. Причем у гостей в этот момент сразу два футболиста оказались вне игры. Оливер Абильгор вынужденно отправился за медицинской помощью, а в ходе голевого эпизода лежал на газоне столкнувшийся с Николой Влашичем Пабло Сантос.

Однако победный счет хозяева не удержали, пропустив на 87-й минуте ответный гол с пенальти. 11-метровый был назначен только с помощью системы VAR, а сначала арбитр встречи Алексей Матюнин посчитал, что Хвича Кварацхелия симулировал нарушение, упав после того, как ворвался в штрафную хозяев. Но видеоповтор четко зафиксировал, что армеец Иван Обляков въехал в левую ногу соперника.

Матч также был примечателен возвращением после очередной травмы Алана Дзагоева, который заменил Чалова. Однако в отведенные ему четверть часа экс-хавбек сборной России ничем особо не запомнился.

ФАРФАН СПАС «ЛОКО» ОТ ПОРАЖЕНИЯ

Занимающий вторую строчку «Локомотив» ведет отчаянную борьбу за сохранение наследия Юрия Семина, оставившего команду своему сменщику Марко Николичу на лигочемпионском месте. Хотя вчера железнодорожники немного постояли у края еврокубковой пропасти: и сами едва не проиграли, и конкурент в лице ЦСКА упустил победу только в самой концовке. Подходить к дерби с армейцами, которое состоится уже в следующем туре, имея всего плюс два очка форы, было чревато. Спас «Локо» в матче с «Уфой» (1:1) Джефферсон Фарфан, отличившийся после долгой паузы. Перуанец не выходил на поле на протяжении 14 месяцев.

Набранное очко хоть как-то подсластило впечатление от матча для гендиректора железнодорожников Василия Кикнадзе, в адрес которого в очередной раз с трибун неслись нехорошие слова из-за некрасивого расставания клуба с Палычем. Фанаты уже по традиции ушли с домашнего матча после 20-й минуты, а Кикнадзе в какой-то момент не выдержал и показал трибунам неприличный жест, подняв средний палец.

После игры гендир «Локо» заявил, что не хочет бесконечно возвращаться к теме Семина. «Для меня Семин точно не враг. Диалог с ним состоялся на совете директоров и продлился четыре минуты. Юрию Палычу было озвучено предложение, и он от него отказался, - сообщил Кикнадзе то, что всем и так хорошо было известно. - Что касается моего жеста, то я погорячился. Признаю это. Но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах… У меня нет конфликта с болельщиками. У болельщиков есть конфликт со мной. Как решить проблему? Если результат покажет, что я был прав, думаю, разумные люди меня поймут и примут Марко Николича».

После этих слов понимаешь, насколько серьезно в «Локомотиве» относятся к сохранению второго места. Оно для руководителей клуба действительно вопрос жизни и смерти. Главный конкурент красно-зеленых - «Краснодар» вчера разгромил дома «Урал» - 3:0 и идет вровень с железнодорожниками.

«РОСТОВ» НЕ СМОГ ВЫИГРАТЬ В ОРЕНБУРГЕ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничейного результата своей команды (0:0) в Оренбурге подверг жесткой критике РПЛ.

«Вы все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть ног и свежесть мыслей. У нашей команды сейчас нет ни того ни другого… «Оренбург» и «Ростов» оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл, а кто не скрыл больных. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. Во всем мире об этом говорят», - заявил Карпин.

«Ростов», напомним, не смог выставить основной состав на первый тур после доигровки, отправив молодежную команду в Сочи, где гости в итоге проиграли 1:10. Что касается «Оренбурга», то из-за массовых случаев коронавируса команда отказалась от проведения игр с «Краснодаром» и «Уралом», за что получила два технических поражения и опустилась на последнее место в таблице чемпионата России.

КВЯТ НАБРАЛ ПЕРВЫЕ ОЧКИ В СЕЗОНЕ

Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Штирии. Вторым стал его партнер по команде Валттери Ботас, а третьим - Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Российский пилот Даниил Квят («Альфа Таури») финишировал девятым и набрал первые очки в сезоне.

Напомним, что в первой гонке чемпионата в Австрии Хэмилтон не попал на подиум, зато отметился организацией акции против расизма. Шестикратный чемпион мира призывал своих коллег по Формуле-1 присоединиться к ней и перед началом гонки встать на одно колено в знак солидарности с борьбой против расовой дискриминации. Однако шесть гонщиков отказались вставать на колено. Среди них был и Квят.

Вчера Даниил также с частью пилотов остался коленонепреклоненным, а после гонки не скрывал положительных эмоций. «Я провел фантастическую гонку, - считает Квят. - Выполнил свою работу и заработал очко при меньшем количестве сходов по сравнению с прошлой неделей. Я просто счастлив!»

А вот Хэмилтон, несмотря на победу, был недоволен своими коллегами по Ф-1. Он заявил, что, по его мнению, другие команды делают слишком мало для борьбы с расизмом. Как говорится, у каждого своя война.

источник: «Советский спорт»
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