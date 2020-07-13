От ЦСКА уплывает Лига чемпионов, болельщики довели Кикнадзе до срыва, Карпин «разнес» чемпионат

Занимающий вторую строчку «Локомотив» ведет отчаянную борьбу за сохранение наследия Юрия Семина , оставившего команду своему сменщику Марко Николичу на лигочемпионском месте. Хотя вчера железнодорожники немного постояли у края еврокубковой пропасти: и сами едва не проиграли, и конкурент в лице ЦСКА упустил победу только в самой концовке. Подходить к дерби с армейцами, которое состоится уже в следующем туре, имея всего плюс два очка форы, было чревато. Спас «Локо» в матче с «Уфой» (1:1) Джефферсон Фарфан , отличившийся после долгой паузы. Перуанец не выходил на поле на протяжении 14 месяцев.

Матч также был примечателен возвращением после очередной травмы Алана Дзагоева , который заменил Чалова. Однако в отведенные ему четверть часа экс-хавбек сборной России ничем особо не запомнился.

Однако победный счет хозяева не удержали, пропустив на 87-й минуте ответный гол с пенальти. 11-метровый был назначен только с помощью системы VAR, а сначала арбитр встречи Алексей Матюнин посчитал, что Хвича Кварацхелия симулировал нарушение, упав после того, как ворвался в штрафную хозяев. Но видеоповтор четко зафиксировал, что армеец Иван Обляков въехал в левую ногу соперника.

ЦСКА повел в счете после очередного гола Федора Чалова, который забивает в третьем туре подряд, а до этого молчал с ноября . Причем у гостей в этот момент сразу два футболиста оказались вне игры. Оливер Абильгор вынужденно отправился за медицинской помощью, а в ходе голевого эпизода лежал на газоне столкнувшийся с Николой Влашичем Пабло Сантос .

Команда бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого вчера отобрала очки у армейцев, сыграв вничью — 1:1 в гостевом матче 28-го тура чемпионата России. И это может стоить красно-синим места в Лиге чемпионов, на которое они по-прежнему претендуют, но уступают конкурентам из «Локомотива» и «Краснодара» четыре очка («быкам», правда, по потерянным, так как у них игра в запасе).

Набранное очко хоть как-то подсластило впечатление от матча для гендиректора железнодорожников Василия Кикнадзе, в адрес которого в очередной раз с трибун неслись нехорошие слова из-за некрасивого расставания клуба с Палычем. Фанаты уже по традиции ушли с домашнего матча после 20-й минуты, а Кикнадзе в какой-то момент не выдержал и показал трибунам неприличный жест, подняв средний палец.

После игры гендир «Локо» заявил, что не хочет бесконечно возвращаться к теме Семина. «Для меня Семин точно не враг. Диалог с ним состоялся на совете директоров и продлился четыре минуты. Юрию Палычу было озвучено предложение, и он от него отказался, - сообщил Кикнадзе то, что всем и так хорошо было известно. - Что касается моего жеста, то я погорячился. Признаю это. Но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах… У меня нет конфликта с болельщиками. У болельщиков есть конфликт со мной. Как решить проблему? Если результат покажет, что я был прав, думаю, разумные люди меня поймут и примут Марко Николича».

После этих слов понимаешь, насколько серьезно в «Локомотиве» относятся к сохранению второго места. Оно для руководителей клуба действительно вопрос жизни и смерти. Главный конкурент красно-зеленых - «Краснодар» вчера разгромил дома «Урал» - 3:0 и идет вровень с железнодорожниками.

«РОСТОВ» НЕ СМОГ ВЫИГРАТЬ В ОРЕНБУРГЕ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничейного результата своей команды (0:0) в Оренбурге подверг жесткой критике РПЛ.

«Вы все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть ног и свежесть мыслей. У нашей команды сейчас нет ни того ни другого… «Оренбург» и «Ростов» оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл, а кто не скрыл больных. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. Во всем мире об этом говорят», - заявил Карпин.

«Ростов», напомним, не смог выставить основной состав на первый тур после доигровки, отправив молодежную команду в Сочи, где гости в итоге проиграли 1:10. Что касается «Оренбурга», то из-за массовых случаев коронавируса команда отказалась от проведения игр с «Краснодаром» и «Уралом», за что получила два технических поражения и опустилась на последнее место в таблице чемпионата России.

КВЯТ НАБРАЛ ПЕРВЫЕ ОЧКИ В СЕЗОНЕ

Льюис Хэмилтон («Мерседес») выиграл Гран-при Штирии. Вторым стал его партнер по команде Валттери Ботас, а третьим - Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Российский пилот Даниил Квят («Альфа Таури») финишировал девятым и набрал первые очки в сезоне.

Напомним, что в первой гонке чемпионата в Австрии Хэмилтон не попал на подиум, зато отметился организацией акции против расизма. Шестикратный чемпион мира призывал своих коллег по Формуле-1 присоединиться к ней и перед началом гонки встать на одно колено в знак солидарности с борьбой против расовой дискриминации. Однако шесть гонщиков отказались вставать на колено. Среди них был и Квят.

Вчера Даниил также с частью пилотов остался коленонепреклоненным, а после гонки не скрывал положительных эмоций. «Я провел фантастическую гонку, - считает Квят. - Выполнил свою работу и заработал очко при меньшем количестве сходов по сравнению с прошлой неделей. Я просто счастлив!»

А вот Хэмилтон, несмотря на победу, был недоволен своими коллегами по Ф-1. Он заявил, что, по его мнению, другие команды делают слишком мало для борьбы с расизмом. Как говорится, у каждого своя война.