Карпин против РПЛ, в «Локо» новый конфликт, Панарин в тройке финалистов на приз игроку сезона в НХЛ

С таким тылом Валерий Георгиевич может быть спокоен. Ему не страшны ни комитет по этике, ни Прядкин, ни соперники. Тем более что подносить боеприпасы в этом деле для тренера «Ростова» согласятся многие футбольные люди, которые сегодня наверняка задаются вопросом, почему высказывания Карпина репутацию РПЛ подрывают, а слова и поступки гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе нет. Хотя их дела также переданы в комитет по этике , но что-то они не привлекли внимание главы премьер-лиги.

Следом в мужские разборки включилась и прекрасная дама. Но она особа заинтересованная, так что ей простительно. Жена главного тренера ростовчан Дарья поддержала в соцсетях своего супруга. «Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду молча стоять за его спиной и тихо подавать ему патроны», — написала Карпина в инстаграме.

Карпин тут же отреагировал на эту новость в инстаграм, удивившись тому, что у РПЛ есть президент, которого заботит имидж российской премьер-лиги. А ФК «Ростов» запустил онлайн-голосование по вопросу «Кто же на самом деле нанес ущерб деловой репутации РПЛ? », предоставив выбрать между Карпиным и Прядкиным. Шансов у главы РПЛ изначально было немного, но продул опрос он в одну калитку, не набрав в свою пользу и пяти процентов.

Вчера президент премьер-лиги Сергей Прядкин отправил письмо в РФС с просьбой рассмотреть высказывания Карпина в комитете по этике, так как, по его мнению, они наносят «ущерб деловой репутации РПЛ и российской премьер-лиге как спортивному проекту». Заседание комитета назначено на 17 июля.

Новыми красками расцветает конфликт, возникший после жесткой критики РПЛ со стороны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина . Напомним, что 12 июля после матча в Оренбурге (0:0) наставник дончан назвал ненормальным наш чемпионат и призвал переименовать его в «Роспотребнадзор чемпионат России», намекая на то, что неоднозначные решения этого ведомства в отношении разных команд отразились на результатах «Ростова», а РПЛ своей непоследовательностью довела ситуацию до абсурда.

«ЛОКО» ОТКАЗАЛ СЕМЬЕ УМЕРШЕГО ФУТБОЛИСТА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

Мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба. По словам Татьяны Тереховой, клуб не проводит даже внутреннее расследование происшедшего.

«Никто никаких действий не ведет. На самом деле мы рассчитывали на более существенную помощь в данной ситуации. Практически сразу после случившегося я обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши. Они квартиру снимают, остались без единственного кормильца. Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет. Был разговор, что его жену Аню возьмут на работу в клуб с Кешиной зарплатой. А потом сказали, что так не получится», — рассказала Терехова бывшему футболисту, а ныне блогеру Евгению Савину.

По информации одного источника, вдова Самохвалова зарабатывает в «Локомотиве» 65 тысяч рублей, в то время как ее погибший супруг получал по контракту 150 тысяч в месяц. После трагедии клуб выплатил Анне два миллиона рублей, а еще миллион рублей семье заплатил агент.

Самохвалов умер во время пробежки 20 апреля 2020 года в возрасте 22 лет. В январе этого года Иннокентий проходил медицинское обследование и получил разрешение на участие в матчах.

ГАЙЧ ГОТОВ ПЕРЕЙТИ В ЦСКА

ЦСКА продолжает переговоры с «Сан-Лоренсо» по трансферу аргентинского нападающего Адольфа Гайча. «Мы пытаемся договориться. Я бы с удовольствием поехал в Россию. ЦСКА может стать моим трамплином для перехода в более сильную лигу. Я заверил президента «Сан-Лоренсо», что подпишу новый контракт, если трансфер не состоится», - заявил по этому поводу игрок. Хотя ранее появилась информация, что сделка сорвалась из-за позиции агентов.

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча ЦСКА за 8,5 млн евро. За эту сумму армейцам должны были достаться 80 процентов прав на форварда, которые принадлежат аргентинскому клубу.

ПАНАРИН В ТРОЙКЕ ФИНАЛИСТОВ НА «ТЕД ЛИНСДЕЙ ЭВОРД»

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) объявила имена трех финалистов премии «Тед Линсдей Эворд». Приз вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков. Претендентами на трофей стали нападающие Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Маккиннон второй раз пробивается в финал голосования, тогда как Панарин и Драйзайтль впервые стали финалистами премии. Что касается нашего легионера, то в 69 матчах регулярного чемпионата-2019/20 он набрал 95 (32+63) очков при показателе полезности «+36».

В предыдущем сезоне обладателем награды стал форвард Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Среди россиян приза удостаивались также капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (трижды) и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

«АК БАРС» ПОДПИСАЛ ДОУСА И ХАВАНОВА

«Ак Барс» серьезно усилил свою и без того мощную линию атаки. Главный клуб Татарстана подписал однолетний контракт с нападающим Найджелом Доусом. По словам генерального менеджера клуба Рафика Якубова, уроженец канадского Виннипега будет заявлен в новом сезоне по казахстанскому паспорту и не будет считаться легионером.

До переезда в Казань Доус в КХЛ выступал за «Барыс» и «Автомобилист», в общей сложности отыграв 9 сезонов и набрав 501 (267+234) очко по системе «гол плюс пас». 35-летний форвард - третий снайпер и пятый бомбардир в истории лиги.

«Найджел — очень опытный игрок и большой мастер, в каждом из шести последних сезонов он набирал больше 50 очков. Доус безусловно усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах», — прокомментировал трансферную сделку Якубов.

Сам Доус подчеркнул, что выбор для него был легким, так как «Ак Барс» — очень сильная команда. И признался, что счастлив перебраться в Казань.

«Ак Барс» также подписал двусторонний контракт с нападающим Александром Ховановым, который является воспитанником клуба, а в последнее время играл в юниорской лиге Квебека (QMJHL). Соглашение с 20-летним хоккеистом, серебряным призером МЧМ-2020 рассчитано до конца сезона-2020/21.

Прошлый сезон Хованов провел в команде «Монктон Вайлдкэтс»: 51 матч, 99 (32+67) очков и показатель полезности «+58».