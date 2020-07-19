Фигуристка Александровская погибла из-за депрессии, «Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии

В Канаде Александровская получила травму и была вынуждена приостановить выступления и вернуться в Россию. Попытки попробовать себя в телевизионных шоу оказались неудачными. Это и послужило одной из причин депрессии, с которой Екатерина, увы, не справилась.

Пара уверенно отобралась на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, однако на Играх не смогла попасть в число участников произвольной программы. После этого российско-австралийский дуэт, который до этого тренировался в Москве у Нины Мозер , Андрея Пашина и Андрея Хекало , решил переехать в Монреаль к канадскому специалисту Ришару Готье .

Пик карьеры Александровской пришелся на сезон-2016/17, когда она приняла предложение федерации фигурного катания Австралии и начала выступать за эту страну в паре с Харли Уиндзором . Их дуэт сенсационно выиграл золото на юниорском чемпионате мира в Тайбэе.

Погибшая становилась чемпионкой мира среди юниоров. В ее квартире, по сообщениям СМИ, была найдена записка с одним словом: «Люблю». Знакомые с Екатериной люди рассказывают в соцсетях, что последние полгода она находилась в депрессии. При этом возможной причиной ухода из жизни называются проблемы со здоровьем. По словам тренера спортсменки Андрея Хекало , с января Екатерина лечилась от эпилепсии.

20-летняя фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Тело девушки утром 18 июля было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года. Трагедия произошла в час ночи, и первоначально речь шла о несчастном случае.

«АРСЕНАЛ» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ КУБКА АНГЛИИ

В полуфинале Кубка Англии «Арсенала» неожиданно для многих выиграл у «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли», а оба гола забил Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся в каждом из таймов.

«Канониры» проиграли семь последних матчей «Ман Сити», который был фаворитом противостояния. «Арсенал» стал первым финалистом Кубка. Соперник лондонцев определится в другом полуфинале «Манчестер Юнайтед» – «Челси», который будет сыгран в воскресенье 19 июля.

«Канониры» в 21-й раз вышли в финал Кубка Англии, в котором побеждали 13 раз – чаще всех. В прошлом сезоне обладателем трофея был «Манчестер Сити».

«ЗЕНИТ» ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОРТУГАЛЬЦЕМ, А «ЛОКО» - УЗБЕКОМ

Две первые команды чемпионата России – «Зенит» и «Локомотив» вчера отметились трансферными новостями. O Jogo сообщает, что чемпион России-2020 может приобрести 25-летнего защитника Виллиана у «Портимоненсе». Руководство португальского клуба намеревается продать своего игрока за 20 миллионов евро, хотя портал Transfermarkt оценивает стоимость этого футболиста всего в 325 тысяч. В нынешнем сезоне Виллиан провел в примейре 14 матчей и забил два мяча.

«Локомотив» договорился о трансфере 18-летнего полузащитника «Бунедкора» Жасура Жалолиддинова. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, а сумма трансфера составит 350 тысяч евро. Отмечается, что «Бунедкор» также получал трансферный запрос от «Бешикташа», но сам игрок предпочел перейти в российский клуб. В нынешнем сезоне Жалолиддинов сыграл за «Бунедкор» 10 матчей, отметившись одним мячом и одной результативной передачей.

Представитель футболиста Юрий Белоус заявил, что его клиент играет сильнее, чем португальский хавбек «Локомотива» Жоау Мариу, чемпион Европы 2016 года. Однако бывший президент железнодорожников Илья Геркус сомневается, что это так.

«Он настолько же сильнее Жоау Мариу, насколько сборная Узбекистана сильнее сборной Португалии», – написал Геркус на своей странице в твиттере.

СОРОКИН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ УЕХАЛ В НХЛ

Лучший вратарь КХЛ Илья Сорокин в интервью «Советскому спорту» объяснил свое решение подписать контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Многие специалисты не одобрили такой выбор экс-голкипера ЦСКА, так как в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 наш легионер участия не примет, а долгое время без серьезной игровой практики – не лучшее времяпровождение для молодого хоккеиста.

Тем не менее Сорокин заключил контракт новичка с «островитянами» на остаток чемпионата-2020/21 и согласовал условия на следующий сезон. Президент и генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло после оформления сделки сообщил, что Илья присоединится к команде, как только будет готова его рабочая виза. В клубе надеются, что это произойдет в самое ближайшее время, чтобы россиянин смог принять участие в тренировочном лагере. Также «Айлендерс» планирует взять вратаря в Торонто на серию с «Рейнджерс», чтобы он смог тренироваться и адаптироваться в системе своего нового клуба.

«Я благодарен ЦСКА за теплое отношение ко мне. В трудный момент, когда была неопределенность, клуб протянул руку помощи, но я сделал выбор в пользу НХЛ, - подчеркнул Сорокин. - Продолжая карьеру в НХЛ, я бросаю себе новый вызов. Чувствую силы играть в сильнейшей лиге мира, прогрессировать, бороться за место в составе. Я готов к новым испытаниям».

ШВАРЦМАН ОДЕРЖАЛ ВТОРУЮ ПОБЕДУ В ФОРМУЛЕ-2 ЗА СЕМЬ ДНЕЙ

Пятая гонка «Формулы-2» закончилась первым в истории российским дублем. 20-летний гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман и 21-летний Никита Мазепин заняли два первых места на соревнованиях в Будапеште. Подобного успеха национальный автоспорт не знал. Компанию им на подиуме составил Мик Шумахер.

Причем оба россиянина неудачно провели квалификацию в дождливую погоду. Лидер чемпионата Шварцман из-за желтых и красных флагов не проехал ни одного чистого круга и расположился на 11-м месте, а Мазепин и вовсе на 16-м. Однако гонку оба пилота провели блестяще, выбрав верную тактику при старте с низких позиций.

Шварцман одержал вторую победу за семь дней и упрочил лидерство в общем зачете, опережая британца Каллума Айллота, финишировавшего в субботу восьмым, на 22 балла. Мазепин, заработав 20 очков (18 – за 2-е место, плюс 2 – за самый быстрый круг), вошел в топ-10. Чтобы получить суперлицензию ФИА, дающую право на участие в «Формуле-1», ему надо быть в первой семерке. таким образом, Никита сделал важный шаг к тому, чтобы попасть в высшую лигу вместе с Шварцманом. Возможно, это случится уже в будущем году.

Что же касается «Гран-при Венгрии» в Формуле-1, то наш Даниил Квят снова не справился с квалификацией, не вышел даже во второй сегмент и в воскресенье стартует 17-м. А выиграл ее шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Британский пилот «Мерседеса» опередил на 0,107 секунды напарник по команде Валттери Боттаса. Третьим в квалификации стал канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.