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Роналду догнал Иммобиле, но на «Золотой мяч» он не претендент, а «Химки» мечутся между лигами
21 июля 08:03
автор: Олег Чикирис

Роналду догнал Иммобиле, но на «Золотой мяч» он не претендент, а «Химки» мечутся между лигами

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ЮВЕНТУС» ПОБЕДИЛ «ЛАЦИО», А ИММОБИЛЕ И РОНАЛДУ СРАВНЯЛИСЬ В ГОНКЕ БОМБАРДИРОВ

Дубль Криштиану Роналду принес победу «Ювентусу» в матче с «Лацио» (2^1) в 34-м туре чемпионата Италии по футболу. Португалец дважды отличился в начале второго тайма, на что римляне ответили голом с пенальти Чиро Иммобиле в концовке встречи. Таким образом, за четыре тура до конца турнира серии А «Юве» опережает ближайшего преследователя, «Интер», на восемь очков. Ночная игра была интересна еще и спором бомбардиров. Роналду и Иммобиле сравнялись в гонке снайперов: теперь на счету обоих по 30 голов.

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ОСТАНЕТСЯ У МЕССИ

Сколько бы ни забивал Роналду, на «Золотой мяч» он претендовать в этом году не может. Дело в том, что редакция журнала France Football приняла решение не вручать в этом году «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту года. За всю историю существования награды с 1956 года такого не происходило никогда. Действительно: в футбол играют, а приз лучшему игроку не вручают, и заявляют об этом уже в июле. Где логика? Французы приводят целых семь доводов, пытаясь обосновать свое решение, однако убедительными их назвать нельзя. В заявлении France Football сказано: «обладателем «Золотого мяча» еще на один год остается Лионель Месси». Так что ни Роналду, ни наколотивший 51 гол в сезоне форвард «Баварии» Роберт Левандовски, ни другие могут не раскатывать губу на собственность Лео.

«ХИМКИ» ОТПРАВЛЯЮТ ТО В ФНЛ, ТО В РПЛ

В понедельник многие глубоко погруженные в реалии российского футбола журналисты делились инсайдами о том, что финалисту Кубка России «Химкам» так понравилось выступать в ФНЛ, что они решили задержаться во втором по значимости дивизионе еще на год, хотя заслужили право играть в премьер-лиге. Объяснение приводилось такое: у клуба нет денег на выступление в РПЛ, а найти спонсора не получилось. Получалось странно: выйти в финал Кубка страны, пройдя три клуба премьер-лиги, «Химки» могут, а играть в высшем дивизионе - нет. При том, что затраты на перелеты-переезды в ФНЛ больше.

Однако поздно вечером одно за другим стали появляться опровержения: гендиректор клуба Василий Иванов заявил, что «Химки» - команда РПЛ и он не понимает, в чем сыр-бор. Позже подключился и главный тренер Сергей Юран, заявивший, что общался с министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым и тему можно закрыть: «Химки» - в премьер-лиге.

ЮНИОРСКИЙ ГРАН-ПРИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НЕ СОСТОИТСЯ

Это досадное решение само по себе плохо еще и тем, что является последним шагом перед отменой Гран-при взрослого. После чего очередной сезон можно будет выбросить коту под хвост. Что касается юниорского Гран-при, то его отмена объясняется тем, что авиасообщение между странами нарушено и неизвестно когда будет полностью восстановлено, а, например, Япония, вообще практически прервала авиасвязи с другими странами. Понятно, что Япония не последняя страна в мире фигурного катания, однако, надо признать, что ISU излишне перестраховывается. В Международной федерации, правда, заявляют, что если кто-то захочет провести юниорский турнир, то ISU всячески поможет, в том числе деньгами.

источник: «Советский спорт»
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