«Краснодар» в Лиге чемпионов, ЦСКА в Лиге Европы, «Спартак» сделает предложение Кокорину

«Пока у нас есть 350 миллионов. Это минимальная сумма для заявки, плюс деньги от прав на телетрансляции. И как только стало ясно, что «Химки» будут играть в премьер-лиге, стали подтягиваться сторонние спонсоры», - сообщил Юран, подчеркнув при этом, что финалисты Кубка России-2020 в трансферной политике собираются сделать ставку на пополнение состава футболистами, принадлежащими «Спартаку».

Один матч 30 тура не был сыгран, так как «Сочи» снова не смог выставить состав на игру – на этот раз против «Крыльев Советов». Южанам будет засчитано второе подряд техническое поражение, а самарцы получат три очка, что не спасает их от вылета из премьер-лиги после решения «Химок» выступить в элитном дивизионе.

«Быки» на два очка опередили ЦСКА , который завершил непростой и неоднозначный для себя сезон домашней победой над «Тамбовом» - 2:0. Земляки армейцев – спартаковцы также финишировали на мажорной ноте, взяв три очка у неуступчивого «Рубина» на выезде. В кое-то веки красно-белые дважды отличились с 11-метровой отметки, пропустив при этом тоже с пенальти. Эта победа позволила команде Доменико Тедеско , который вчера игрой не руководил, завершая трехматчевую дисквалифицакию, подняться на седьмое место. Что, впрочем, для такого амбициозного и не бедного по российским меркам клуба все равно провальный результат. Даже два мяча в ворота команды Леонида Слуцкого не смогли спасти красно-белых от антирекорда по забитым голам . Их в сезоне-2019/20 у москвичей оказалось 35. Прежнее «достижение» - 36 – было установлено год назад.

Вчера завершился чемпионат России, стартовавший еще 12 июля 2019 года. Досрочно завоевавший золотые медали «Зенит» полуосновным составом вырвал в гостях волевую победу у «Ростова» - 2:1 благодаря голам Эмилиано Ригони и Сердара Азмуна . Питерцы набрали внушительные 72 очка, повторив результат «Спартака»-1999 и обогнав на рекордные 15 баллов вторую команду , которой также досрочно стал «Локомотив», получивший прямую путевку в групповой турнир лиги чемпионов. Третье место сумел удержать «Краснодар», разгромивший дома «Ахмат» - 4:0 и получивший право выступить в квалификационном раунде ЛЧ.

«Уже есть предварительный список игроков. Буду разговаривать с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. У них немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играют в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи», - отметил Юран.

БЛОГЕР САВИН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО «КРЫЛЬЯ» ПОКУПАЮТ МЕСТО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Впрочем, как утверждает бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин, «Крылья Советов» еще могут остаться в РПЛ, несмотря на решение «Химок» играть в элите. По его словам, «Тамбову» предложили от 300 до 500 миллионов рублей за отказ от выступления премьер-лиге. И если это случится, то клуб из Самары сохранит свою прописку в РПЛ.

На своей странице в инстаграм Савин написал: «Говорят, 300-500 миллионов рублей сейчас едут в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ, и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет. Утверждаю только одно — «Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? В команде, где 100% бюджетные деньги. Позорище».

ДЗЮБА И АЗМУН – САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун стали самыми результативными игроками РПЛ-2019/20. Это четвертый случай в истории, когда бомбардирскую гонку чемпионата России выиграли два футболиста.

В матче «Ростов» - «Зенит» (1:2) Азмун, выйдя на замену, забил победный мяч и догнал Дзюбу. У обоих зенитовцев - по 17 голов по итогам завершившегося чемпионата. Однако титул лучшего бомбардира достанется иранцу, так как у него меньше мячей с пенальти.

Ранее бомбардирскую гонку трижды выигрывали два футболиста. В 2002 году с результатом 15 мячей победили армейцы Ролан Гусев и Дмитрий Кириченко, в 2007-м с 14 голами всех конкурентов опередили Роман Павлюченко («Спартак») и Роман Адамов («Москва»), а в сезоне-2012/13 - Вандерсон («Краснодар») и Юра Мовсисян («Спартак»), отличившиеся по 13 раз.

«СПАРТАК» ХОЧЕТ ПОДПИСАТЬ КОКОРИНА

«Спартак» заинтересован в Александре Кокорине. Москвичи в ближайшее время сделают 29-летнему игроку выгодное контрактное предложение. Соглашение форварда с «Зенитом», за который он выступает с 2016-го года, истекает по окончании сезона. Напомним, что весенне-летнюю часть чемпионата, после выхода из тюрьмы и возвращения в футбол, Кокорин провел в аренде в «Сочи». В 10 матчах на его счету 7 голов и 3 результативные передачи.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил интерес своей команды к Кокорину, который стал свободным агентом. «Александр — классный игрок. Это всем понятно. Он усилит любую команду в РПЛ, да и не только. Если он окажется в «Спартаке», то это хорошо», - заявил Газизов. Сам игрок пока воздержался от комментариев.

КХЛ ДОПУСКАЕТ ПЕРЕНОС СТАРТА СЕЗОНА

КХЛ допускает вероятность переноса даты старта регулярного чемпионата только в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Пока начало сезона запланировано на 2 сентября. В лиге отметили, что совместно с клубами делают все возможное для того, чтобы не допустить переноса. Однако не могут не тревожить последние новости о массовых заболеваниях в клубах среди игроков и сотрудников.

Напомним, что во вторник о заражении коронавирусом рассказали «Авангард», где 20 больных, и ЦСКА (7). До этого сообщалось о случаях заражения в «Спартаке» и «Северстали».

Вчера руководство и тренерский штаб «Спартака» приняли решение завершить сбор в Новогорске. Команда возвращается в Москву связи с невозможностью проведения тренировочного процесса в оптимальном составе.