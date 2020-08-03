Премия «Спорт и Россия-2020»: подведение итогов

Своим мнением о влиянии пандемии на любительский спорт и необходимости его дальнейшего развития и поддержки поделилась Егорова Оксана Вячеславовна, генеральный директор Лиги женского хоккея: «Абсолютным приоритетом Лиги женского хоккея является возможность предоставления спортивной платформы для интенсивного развития любительского женского хоккея и популяризации здорового образа жизни. К сожалению, в столь непростые времена для нашей страны, любительские женские команды, лишенные этой платформы, остаются без надежды на дальнейшее развитие. Мы искренне надеемся, что оказавшись лауреатом столь престижной премии «Спорт и Россия» сможем обратить более пристальное внимание общества на проблемы финансирования любительского женского спорта».

Центральной темой форума стало «Влияние пандемии на спортивную индустрию». Организаторы крупных соревнований и представители беттинга обсудили потери и приобретения бизнеса, последствия отмены спортивных мероприятий и состояние спорта после пандемии. Игорь Столяров, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок», в своем выступлении сказал, что пандемия имеет не только негативные последствия, она показала нам слабые стороны спортивной индустрии и стала стимулом для быстрого развития в digital сфере. Завершая дискуссию, модератор Анатолий Волосов, преподаватель Российского международного олимпийского университета и руководитель проекта «Футбол.Хоккей», отметил, что все сферы спортивного бизнеса взаимосвязаны между собой и необходим поиск совместного решения выхода из кризиса.

В рамках форума состоялся круглый стол «Массовый спорт и решение WADA о санкциях в отношении России». Модератором выступил Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Николай вместе со спикерами Маргаритой Пахноцкой, заместителем генерального директора РУСADA, и Юрием Постригай, олимпийским чемпионом по гребле на байдарках, обсудили текущую ситуацию с решениями WADA в России, почему дело Лысенко существенно повлияло на восстановление российской легкой атлетики и какие последствия прецедент WADA будет иметь для российского спорта.

По традиции, мероприятие началось с деловой части программы – форума #БизнесСпортИнвестиции, который уже стал неотъемлемой частью Премии и важной площадкой для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества.

Премия «Спорт и Россия» - общественно-значимое событие, которое способствует развитию спортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта. Ежегодно Премия собирает ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России для признания их достижений и вручения независимой награды.

ЛАУРЕАТЫ

После окончания деловой части программы, лауреаты и гости Премии собрались на Церемонии вручения независимой награды. Стоит отметить, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в проведение премии «Спорт и Россия». В первую очередь это перенесение даты мероприятия, сокращение участников и гостей, соблюдение необходимых мер предосторожности и многое другое. Но главное осталось неизменным - собрались представители компаний, которые, несмотря на все трудности, продолжают заниматься важным делом – поддержкой спорта.

Вице-президент КХЛ Александр Гуськов

Лауреатами премии «Спорт и Россия -2020» стали такие компании, как БК «Леон», Гостиничный комплекс «Имеретинский», АГТ, NL International, Сеть фитнес-клубов X-Fit в России, Континентальная хоккейная лига, ПАО «Ростелеком», бренд G-Drive сети АЗС «Газпромнефть» с кейсом про вручение награды футболисту ФК «Зенит» Малкому, ALEX FITNESS, Детская школа плавания Океаника, БК Мелбет, БК Betcity, Школа плавания № 1, Performance food, БК «Лига Ставок», Курорт премиум класса в Крыму Mriya Resort & SPA, «Формула Теннис & Хоккей», Спортивный клуб #Эваучитплавать, школа йоги DO YOGA, Сквош-клуб City squash, Yota, Страховой Дом ВСК, фитнес-блогер Дмитрий Путылин и, конечно же, Издательский Дом «Советский спорт».

Представитель детской школы плавания «Океаника» с наградой

«Спорт занимает особое место в жизни нашей компании. Мы начали активно развивать это направление еще в 2017 году. И вот уже третий год подряд наша компания становится лауреатом премии «Спорт и Россия». На этот раз мы получаем награду в номинации «Лучший маркетинговый проект по поддержке регионального и федерального спорта в России» - за сотрудничество с ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Салават Юлаев»», - отметил Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ.

Еще одной компанией, которой третий год удается удерживать лидирующие позиции в своей сфере, является БК «Леон». «Мы очень рады в третий раз подряд получить столь престижную премию за вклад в развитие спорта в России. Наша компания постоянно развивается и стремится к совершенствованию во всех направлениях. Приятно, что спорту в стране на самом высоком уровне уделяется много внимания, а наша задача - активно способствовать его популяризации», - комментирует победу команда БК «Леон».

Отбор победителей проходил в 10 категориях, таких как: Профессионалы спорта и здорового образа жизни, Спортивные товары и услуги, Корпоративные социально-спортивные проекты, Спонсорские спортивные проекты, Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни и др.. Особое внимание в этом году уделили категории «Спортивные товары и услуги». Эксперты отмечают, что современные рынки спортивных товаров и услуг характеризуются быстрым развитием и обострением конкуренции. Напряженную борьбу за потребителей, зрителей, покупателей и пользователей интернета одновременно ведут десятки и сотни тысяч производителей. Внутри огромной массы компаний спортивной индустрии и смежных отраслей происходит непрерывное движение: одни предприятия улучшают свои позиции, другие напротив. В такой ситуации, центральной задачей менеджмента каждой компании является ее успешная работа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и сохранение на надлежащем уровне ее конкурентоспособности. Решить эту сложную задачу можно своевременно реагируя на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде компании, и внедряя инновации.

Лилиана Холодных, руководитель пресс-службы Лиги женского хоккея

«Для нас важно, что продукция, которую разрабатывает компания NL International не только помогает вести здоровый образ жизни, но и делать здоровое питание и спорт настоящим трендом. Особенно ценно, что наш продукт признан экспертами премии «Спорт и Россия» и стоит в ряду инновационных. Для всей команды NL получение статуса лауреата премии «Спорт и Россия» - это еще одна мотивация для дальнейшего развития. Мы действительно гордимся тем, что делаем» – комментирует генеральный директор NL International Баль Олеся Юрьевна.

Активно обсуждается тема продвижения инновационных идей и в сфере фитнес-услуг. «Идеология фитнеса схожа во всех компаниях, работающих в этой сфере, – движение должно быть обязательной частью жизни современного человека. А вот инновации – то, что делает фитнес-продукт действительно уникальным и актуальным. Благодаря созданной и запатентованной нашими экспертами системе тренировочных методик Smart Fitness фитнес X-Fit гармонизирует тело через обучение качественному движению. И это здорово – знать, что такие функциональные инструменты работы с организмом существуют и демонстрируют отличные результаты», – отмечает Ольга Чинёнова, PR-директор PR-директор сети фитнес-клубов X-Fit в России.

Ведущий премии Виктор Гусев, лауреат Ольга Чиненова и пресс-секретарь Москомспорта Мария Бутова.

Следующей тенденцией в сфере услуг в области спорта является создание продуктов спортивного питания. Такое питание полезно тем, что в нем содержатся элементы, которые нельзя восполнить полностью, тренируясь с полноценной нагрузкой. Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пика популярности он еще не достиг. «С каждым годом все больше людей выбирают здоровый образ жизни. Один из главнейших его факторов - правильное питание. Ежедневно, вот уже на протяжении пяти лет, сервис Performance Food доставляет десятки программ здорового питания своим клиентам - это и спортивное питание, и диетическое меню, а также индивидуальные программы. Благодаря работе высококвалифицированных диетологов и шеф-поваров мы можем с легкостью доказать, что правильное питание - это не только полезно, но еще и очень вкусно. Мы верим, что здоровый образ жизни, спорт и правильное питание станут еще популярнее в нашей стране, и искренне рады быть в числе победителей премии «Спорт и Россия», - комментирует Артур Зеленый, основатель бренда Performance Food.

Принять участие в премии «Спорт и Россия» может любая компания, деятельность которой направленна на развитие и поддержку спорта.

Церемонию вел известный российский комментатор, трёхкратный обладатель ТЭФИ Виктор Гусев. В качестве почетных гостей на мероприятие приехали звезды российского футбола – Дмитрий Сенников и Александр Филимонов.