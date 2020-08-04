Хет-трик Свечникова поставил Панарина на грань вылета, у Мамаева новый приговор, а у ЦСКА – спонсор

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча с «Вашингтоном» (3:2 Б) в круговом турнире для определения номера посева в Кубке Стэнли. У нашего легионера гол в основное время и победная шайба в серии буллитов. Внес большой вклад в победу «Молний» голкипер Андрей Василевский, отразивший выход один на один в третьем периоде и два из трех бросков в серии буллитов. Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин нанес 3 броска и провел 6 силовых приемов, но очков не набрал. Вторую шайбу у «столичных» забросил Евгений Кузнецов с передачи Дмитрия Орлова. А их партнер Илья Ковальчук завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Питтсбург» выиграл у «Монреаля» - 3:1 и сравнял счет в серии 1-1. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин очков за результативность не набрал, а его партнер по команде Сидни Кросби снова отличился, забросив вторую шайбу в двух матчах плей-офф.

Для «Харрикейнз» это первый кубковый хет-трик в истории франшизы. Трижды нашему легионеру ассистировал финн Себастьян Ахо. У проигравших единственный гол забил Артемий Панарин, сравнявший счет в первом периоде. 20-летний Свечников стал восьмым игроком в истории Кубка Стэнли, кому удавалось отличиться три раза за матч в возрасте до 21 года.

В НХЛ продолжаются квалификационные серии плей-офф за выход в 1/8 финала Кубка Стэнли (до трех побед). «Каролина» выиграла и второй матч у «Рейнджерс» - 4:1 и повела в противостоянии 2-0. Главным героем встречи стал форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, оформивший хет-трик в ворота Хенрика Лундквиста. Знаменитый шведский ветеран снова заменял на последнем рубеже нашего Игоря Шестеркина, пропустившего вторую игру из-за повреждения.

КОКОРИНУ НЕ СТАЛИ СМЯГЧАТЬ ПРИГОВОР

Мосгорсуд смягчил приговор трем фигурантам дела с участием экс-футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, что осенью 2018 года Мамаев, Кокорин с младшим братом Кириллом, а также Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболистов судили за хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью. Кокорин получил 1,5 года колонии, Мамаев - 1 год и 5 месяцев. Друзья просидели 8 месяцев в СИЗО, затем еще по три месяца в колонии и вышли по УДО. Тем не менее, их адвокаты продолжают борьбу за пересмотр дела.

В итоге оно было отправлено в первую судебную инстанцию на новое рассмотрение. Наказание для Александра Кокорина суд сохранил без изменений. А всем остальным — смягчил, оправдав по части 1 статьи 213 (хулиганство), по которой было назначено лишение свободы в колонии общего режима. Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены каждый к одному году исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. И теперь вправе настаивать на компенсации морального ущерба. Потому что возникает резонный вопрос, за что тогда сидели?

ЦСКА ПОЛУЧИТ МИЛЛИАРД

ПФК ЦСКА объявил о смене генерального спонсора. Новым партнером клуба стала IT-компания «ИКС Холдинг», соглашение с которой рассчитано на два года. По информации одного из источников, сделка принесет армейцам более миллиарда рублей.

«Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV»,— отмечается в заявлении на официальном сайте «ИКС Холдинга». Компания сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков клуба и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

«Это важная сделка для ПФК ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться,— заявил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Отметим также, что «ИКС Холдингом» владеет олигарх Алишер Усманов, который не первый год сотрудничает с армейцами.

У КОСТОРНОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕХОДОМ

Проблемы возникли с переходом фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе к другому тренеру - Евгению Плющенко. Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, в организации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко. «Но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», - подчеркнул Коган.

Вопрос перехода Косторной будет рассмотрен на ближайшем исполкоме ФФККР в сентябре. Федерация не может запретить переходы от тренера к тренеру, однако они не могут осуществляться в закрытое трансферное окно.

Напомним, что 31 июля Косторная объявила об уходе из группы Тутберидзе, с которой она сотрудничала с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).