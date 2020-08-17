ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дмитрий Селюк: Камано – не замена Миранчуку, но если за Лешу дают 15 миллионов, надо продавать
17 августа 15:56
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Камано – не замена Миранчуку, но если за Лешу дают 15 миллионов, надо продавать

Известный футбольный агент прокомментировал «Советскому спорту» последние трансферные новости и слухи, связанные с «Локомотивом».

«ЕСЛИ МИРАНЧУК СЯДЕТ НА ЛАВКУ В «АТАЛАНТЕ», ПРО ЕВРОПУ МОЖНО ЗАБЫТЬ»

- Сообщается, что «Аталанта» готова заплатить за Алексея Миранчука 15 миллионов евро. По-видимому, «Локо» оценивает своего лидера дороже. А на ваш взгляд, 15 млн - это много или мало?
- Абсолютно реальная цена. И не важно, кто столько готов заплатить. Если даже молдавский «Шериф» сейчас столько даст за Миранчука, нужно срочно заказывать чартер в Молдавию и заключать сделку. Что уж говорить про «Аталанту». Конечно, нужно продавать.
Насколько знаю, в предыдущем контракте Миранчука были прописаны отступные в размере 7 млн евро. У меня нет точной информации, сколько они составляют сейчас. Но 15 миллионов, повторюсь, это очень выгодные условия для клуба.

- Есть еще вопрос зарплаты. В «Аталанта» вроде бы не хотят платить Миранчуку больше 2 миллионов в год, а сам Алексей якобы настаивает на 3,2 млн. Что скажете?
- Миранчук переподписал контракт c «Локо», видимо, его зарплата увеличилась. Думаю, сейчас он получает не меньше 3 миллионов в год. Но в «Аталанте» ему больше 2 миллионов не положат ни при каких условиях.

- Получается, если он хочет Европу, нужно соглашаться на понижение зарплаты?
- Думаю, да. Пока на него в Европе есть спрос. Тем более, когда тебя приглашает «Аталанта». Эта команда играет в хороший футбол. Ее возглавляет очень хороший тренер Джанпьеро Гасперини, который умеет из не очень известных игроков делать мастеров. Миранчук у него точно многому научится. Если куда и переходить в Италии, только в «Аталанту». Ее футбол подходит Алексею.

- Но в «Аталанте» огромная конкуренция в полузащите. Сможет ли ее выдержать Миранчук?
- В «Локомотиве» Алексей лидер, на него играет вся команда. В «Аталанте» такого точно не будет, ему придется подстраиваться, уметь играть в подыгрыше. Там голы забивают все.
Говорите, Алексей не боец? Да, есть такое. Если он сядет на лавку в «Аталанте», у него будет только один путь – назад в Россию. О Европе можно будет забыть. Но попробовать-то все равно нужно. Сейчас идеальный момент.

Дмитрий Селюк

«БЕЗ БРАТА АНТОН МИРАНЧУК МОЖЕТ СКИСНУТЬ»

- «Локо» в случае отъезда Миранчука потеряет лидера, а сезон только начался. Реально ли найти на рынке достойную замену?
- Они купят сейчас какого-нибудь Пупкина за эти деньги, и он сядет на лавку. Этим все и закончится. А потом в «Локомотиве» скажут, мол, получился неудачный трансфер. Но кого бы они ни взяли, уход Алексея Миранчука – большая потеря.

- Ну, почему Пупкина? Только что «Локо» подписал контракт с Франсуа Камано из «Бордо».
- Я не очень следил за «Бордо», знаю, что в прошлом сезоне он там немало забивал. Но Камано вингер, это точно не замена Миранчуку. К тому же, насколько я помню, он играет на том же фланге, что и Дмитрий Рыбчинский. А этот парень сейчас очень хорошо выглядит. Получается, свой талант Рыбчинский теперь сядет на лавку?

- Антон Миранчук может заменить брата, стать новым лидером? Ведь раньше братья котировались почти на равных.
- Раньше, да – котировались. Сейчас Антона вытеснил из состава Рыбчинский. А ведь когда был Юрий Палыч Семин, он находил на поле место обоим. И Станислав Черчесов братьев в сборную приглашал. Когда Алексей на поле, то и Антон хорошо играет. Опасаюсь, что сейчас без брата Антон скиснет.

- Последний вопрос. Там в Барселоне рядом с вами Лионель Месси не ходит? Не видно его?
- Месси где-то ходит, но не рядом.

- Лео вроде бы заявил, что не собирается продлевать контракт с «Барселоной», который заканчивается летом 2021 года.
- Ерунда, об этом каждый раз говорят, когда контракт Месси подходит к концу. Но если даже Лео действительно решит уйти, «Ман Сити», «Интер» или «Милан» заплатят за него столько, сколько нужно. Можете не беспокоиться. Без работы он не останется.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии плей-офф Кубка СтэнлиПервые топ-матчи и укороченный уик-энд. Главное о 2-м туре РПЛТедеско рассказал о Кокорине, Урунове и друзьях-болельщиках «Спартака»Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуВсплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитром
Шамиль Газизов: Тедеско пока болеет, Кокорин уже в кондициях, Урунов вышел из «красной зоны»
Шамиль Газизов: Тедеско пока болеет, Кокорин уже в кондициях, Урунов вышел из «красной зоны»
Генеральный директор «Спартака» рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам и представил нового спонсора клуба.
17.08.2020 16:43
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Дмитрий Селюк: Камано – не замена Миранчуку, но если за Лешу дают 15 миллионов, надо продавать
Дмитрий Селюк: Камано – не замена Миранчуку, но если за Лешу дают 15 миллионов, надо продавать
Известный футбольный агент прокомментировал «Советскому спорту» последние трансферные новости и слухи, связанные с «Локомотивом».
17.08.2020 15:56
автор: Юрий Волохов
Руслан Нигматуллин: В Италии сейчас не топ-чемпионат. Миранчуку можно смело туда ехать
Руслан Нигматуллин: В Италии сейчас не топ-чемпионат. Миранчуку можно смело туда ехать
Бывший вратарь сборной России, «Локомотива» и «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о возможном трансфере Алексея Миранчука в итальяскую серию А, где он сам поиграл.
17.08.2020 11:47
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо, поработай! Джо, постарайся! Обзор плей-офф НХЛ (видео)
Джо Павелски делает первый кубковый хет-трик в истории «Далласа», Александр Радулов забивает в овертайме, а у «Сент-Луиса» прощупывается пульс, но отсутствует Владимир Тарасенко.
17.08.2020 11:01
Хоккей
автор: Александр Федоровский
В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»
В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»
Главная столичная онлайн-арена по компьютерным играм «Московский киберспорт» завершила первый сезон суперсерии турниров.
17.08.2020 10:00
Киберспорт
автор: Олег Апуренко
Егор Клюка: Волнительно писать историю «Зенита»
Егор Клюка: Волнительно писать историю «Зенита»
Новичок питерского «Зенита» – уникальный спортсмен. Во взрослом волейболе дебютировал в 15 лет, до того, как выиграть чемпионат Европы и две Лиги наций со сборной России, представлял на молодежном уровне родную Белоруссию.
17.08.2020 09:02
Волейбол
автор: Дмитрий Смирнов
Овечкин в шаге от провала, «Севилья» в шестом финале Лиги Европы, Куман может возглавить «Барсу»
Овечкин в шаге от провала, «Севилья» в шестом финале Лиги Европы, Куман может возглавить «Барсу»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
17.08.2020 07:35
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)
Варли отправляет Ови в отпуск? «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и третий матч серии (видео)
Гол Евгения Кузнецова не помог «Кэпс» переломить ход в матче и серии.
16.08.2020 23:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Дмитрий Рыбчинский: На месте Миранчука пошел бы в «Аталанту», а не «Ювентус»
Дмитрий Рыбчинский: На месте Миранчука пошел бы в «Аталанту», а не «Ювентус»
21-летний полузащитник «Локомотива» рассказал «Советскому спорту» об удачном для него и команды старте сезона, конкуренции с Антоном Миранчуком и тренировках Марко Николича.
16.08.2020 22:15
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сергей Герасимец: Дзюба для «Зенита» важнее, чем Роналду для «Ювентуса»
Сергей Герасимец: Дзюба для «Зенита» важнее, чем Роналду для «Ювентуса»
Обладатель Кубка России в составе «Зенита» отмечает роль Дзюбы, критикует Малкома и оценивает шансы воспитанников петербургского футбола заработать доверие Семака.
16.08.2020 22:00
Футбол
автор: Иван Медведев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика