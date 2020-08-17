Дмитрий Селюк: Камано – не замена Миранчуку, но если за Лешу дают 15 миллионов, надо продавать

«ЕСЛИ МИРАНЧУК СЯДЕТ НА ЛАВКУ В «АТАЛАНТЕ», ПРО ЕВРОПУ МОЖНО ЗАБЫТЬ»

- Сообщается, что «Аталанта» готова заплатить за Алексея Миранчука 15 миллионов евро. По-видимому, «Локо» оценивает своего лидера дороже. А на ваш взгляд, 15 млн - это много или мало?

- Абсолютно реальная цена. И не важно, кто столько готов заплатить. Если даже молдавский «Шериф» сейчас столько даст за Миранчука, нужно срочно заказывать чартер в Молдавию и заключать сделку. Что уж говорить про «Аталанту». Конечно, нужно продавать.

Насколько знаю, в предыдущем контракте Миранчука были прописаны отступные в размере 7 млн евро. У меня нет точной информации, сколько они составляют сейчас. Но 15 миллионов, повторюсь, это очень выгодные условия для клуба.

- Есть еще вопрос зарплаты. В «Аталанта» вроде бы не хотят платить Миранчуку больше 2 миллионов в год, а сам Алексей якобы настаивает на 3,2 млн. Что скажете?

- Миранчук переподписал контракт c «Локо», видимо, его зарплата увеличилась. Думаю, сейчас он получает не меньше 3 миллионов в год. Но в «Аталанте» ему больше 2 миллионов не положат ни при каких условиях.

- Получается, если он хочет Европу, нужно соглашаться на понижение зарплаты?

- Думаю, да. Пока на него в Европе есть спрос. Тем более, когда тебя приглашает «Аталанта». Эта команда играет в хороший футбол. Ее возглавляет очень хороший тренер Джанпьеро Гасперини, который умеет из не очень известных игроков делать мастеров. Миранчук у него точно многому научится. Если куда и переходить в Италии, только в «Аталанту». Ее футбол подходит Алексею.

- Но в «Аталанте» огромная конкуренция в полузащите. Сможет ли ее выдержать Миранчук?

- В «Локомотиве» Алексей лидер, на него играет вся команда. В «Аталанте» такого точно не будет, ему придется подстраиваться, уметь играть в подыгрыше. Там голы забивают все.

Говорите, Алексей не боец? Да, есть такое. Если он сядет на лавку в «Аталанте», у него будет только один путь – назад в Россию. О Европе можно будет забыть. Но попробовать-то все равно нужно. Сейчас идеальный момент.

«БЕЗ БРАТА АНТОН МИРАНЧУК МОЖЕТ СКИСНУТЬ»

- «Локо» в случае отъезда Миранчука потеряет лидера, а сезон только начался. Реально ли найти на рынке достойную замену?

- Они купят сейчас какого-нибудь Пупкина за эти деньги, и он сядет на лавку. Этим все и закончится. А потом в «Локомотиве» скажут, мол, получился неудачный трансфер. Но кого бы они ни взяли, уход Алексея Миранчука – большая потеря.

- Ну, почему Пупкина? Только что «Локо» подписал контракт с Франсуа Камано из «Бордо».

- Я не очень следил за «Бордо», знаю, что в прошлом сезоне он там немало забивал. Но Камано вингер, это точно не замена Миранчуку. К тому же, насколько я помню, он играет на том же фланге, что и Дмитрий Рыбчинский. А этот парень сейчас очень хорошо выглядит. Получается, свой талант Рыбчинский теперь сядет на лавку?

- Антон Миранчук может заменить брата, стать новым лидером? Ведь раньше братья котировались почти на равных.

- Раньше, да – котировались. Сейчас Антона вытеснил из состава Рыбчинский. А ведь когда был Юрий Палыч Семин, он находил на поле место обоим. И Станислав Черчесов братьев в сборную приглашал. Когда Алексей на поле, то и Антон хорошо играет. Опасаюсь, что сейчас без брата Антон скиснет.

- Последний вопрос. Там в Барселоне рядом с вами Лионель Месси не ходит? Не видно его?

- Месси где-то ходит, но не рядом.

- Лео вроде бы заявил, что не собирается продлевать контракт с «Барселоной», который заканчивается летом 2021 года.

- Ерунда, об этом каждый раз говорят, когда контракт Месси подходит к концу. Но если даже Лео действительно решит уйти, «Ман Сити», «Интер» или «Милан» заплатят за него столько, сколько нужно. Можете не беспокоиться. Без работы он не останется.