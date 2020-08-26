Пироговка, аквабайк, жара. Уик-энд на воде в Подмосковье

За два дня чемпионата на воду вышел 81 спортсмен из 15 регионов страны. Посмотреть было на что. Ведь для большинства болельщиков и сочувствующих аквабайк – это скорее не про технику, а в первую очередь про эмоции. И этого было в избытке. Погружения и выпрыгивания из воды, сальто и прочие трюки, особенно на фоне заходящего над водной гладью солнца — завораживающе красиво. Неслучайно придуман аквабайк был банкиром, который стремился побороть хронический стресс. А если бы он увидел еще и соревнования по гидрофлайту… Абсолютно кинематографичный вид спорта: спортсмены, зависающие между небом и водой. Да и названия трюков чего стоят: «супермен», «дельфин»!

- Обычно водно-моторный сезон в России начинается в конце весны. В этом году из-за пандемии мы проводим всего лишь вторые соревнования из официального календаря, утверждённого Минспортом. Первые состоялись в Екатеринбурге и имели статус всероссийских. Поэтому для всех участников — спортсменов, тренеров, механиков, болельщиков - чемпионат России по аквабайку стал большим событием. «Русский Малибу» оправдал своё название: солнечная, не хуже, чем в Калифорнии погода, широкая акватория, слабый ветер — идеальные условия для рейсинга и фристайла, — так прокомментировалдолгожданное для многих событие первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов.

Из-за коронавируса даты чемпионата постоянно приходилось сдвигать, и уже появлялись опасения, что лето-2020 просто пройдёт мимо.

Жара и аквабайк — тренд минувших выходных. Все, кто провёл уик-энд на Пироговском водохранилище, на базе загородного клуба Malibu, в этом уверены.Несмотря на все перипетии, которые привнесла с собой буквально во все виды спорта пандемия, Федерация водно-моторного спорта России смогла организовать масштабные, а главное – зрелищные соревнования.

ГИДРОФЛАЙТУ БЫТЬ!

Кстати, стоит отметить, что чемпионат России по водно-моторному спорту-2020 запомнится ещё и потому, что именно этим летом, именно в нашей стране впервые в мире прошли официальные соревнования в классе «гидрофлайт». Как рассказал «Советскому спорту» президент федерации, главный тренер сборной России по фристайл-аквабайку и действующий спортсмен Михаил Ершов, представители российского водно-моторного спорта два года вели работу по признанию нового класса — гидрофлайта. И усилия федерации увенчались успехом: Россия стала первой страной в мире (и это среди 58-ми участников Международного водно-моторного союза – UMI), которая провела национальный чемпионат в этой дисциплине:

- Убеждён, эта инициатива окажет влияние не только на популяризацию этого вида спорта, но и даст импульс для развития и официального признания других новейших дисциплин, а значит, и здорового образа жизни,– подчеркнул Ершов.

ФВМС России

И если вы пока ничего не слышали про гидрофлайт, то не поленитесь и погуглите – эстетическое удовольствие вам точно гарантировано.

Самое время озвучить имена первопроходцев-медалистов в этом по-хорошему сумасшедшем виде спорта. Первым в истории чемпионом России по гидрофлайту стал Антон Попов из Санкт-Петербурга. Серебро досталось Андрею Смирнову из Москвы. Бронза уехала вместе с Александром Малых в Свердловскую область. Всего в соревнованиях по гидрофлайту приняло участие 9 спортсменов.

ФВМС России

НЕ ЗАБЫВАЯ О КЛАССИКЕ

Что касается «классики», то в аквабайке соревнования прошли в трёх дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл. Самая ожесточённая борьба развернулась между фристайлистами. За звание чемпиона боролись 11 сильнейших атлетов России, и по итогам финального раунда с большим отрывом от конкурентов победу одержал Сергей Чемезов.

- Своим выступлением я доволен, откатал всю задуманную программу. Надеюсь, сезон-2020 будет все-таки насыщенным: в сентябре планирую принять участие в Кубке России, а в декабре, если позволит эпидемиологическая ситуация – на Кубке мира в Таиланде, — поделился планами спортсмен.

Второе место во фристайле занял один из самых опытных наших спортсменов, президент федерации водно-моторного спорта Михаил Ершов. Бронзовую медаль вручили Арсению Матанцеву, двукратному чемпиону России.

Не забыли на этом чемпионате и про самых юных спортсменов: где как не в условиях настоящей взрослой конкурентной борьбы набираться необходимого опыта и повышать свой уровень? По традиции, провели соревнования среди детей в дисциплине «фристайл», где также были определены свои маленькие, но «золотые», «серебряные» и «бронзовые» чемпионы.

ПОДСВЕЧИВАЯ НЕБО

Завершился чемпионат России 2020 просто ярко и роскошно — уникальным фейерверком и фристайл-театром на воде, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены в гидрофлайте. Они рассекали в ночном небе на своих подсвеченных флайбордах. Уже только ради одного этого стоит и в следующем году не пропустить эти соревнования.

ФВМС России

А продолжится водно-моторный сезон состязаниями на Кубок России, который пройдёт с 10 по 13 сентября в Тверской области. Соревнования пройдут при поддержке губернатора региона Игоря Рудени.