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Как Россия обыграла Америку
29 августа 23:22
автор: Юрий Волохов

Как Россия обыграла Америку

Сборная России победила команду США в полуфинале онлайн-олимпиады ФИДЕ и вышла в финал.

Первый мини-матч россияне выиграли со счетом 3,5:2,5. Второй закончился вничью. Действующий чемпион России Евгений Томашевский поделился подробностями этих поединков.

«Наши аплодисменты Саше Костенюк»

– Я комментировал этот матч в прямом эфире, и могу сказать, что это был самый интересный поединок на Олимпиаде. Получился очень красивый, упорный и равный матч. Было напряжение, было и немало ошибок, но это особенности формата. В итоге чаша весов склонилась в пользу сборной России. Ребят поздравляю с победой, я подучил удовольствие.

Теперь подробности. Если кто-то скажет, что американцы проиграли из-за Сэмюэля Шенкленда, я с этим не соглашусь. Он тащил сборную США весь турнир, и был очень хорош.

Да, так получилось, что Шенкленд подвел американцев, но, повторю, он весь турнир тащил команду. Просто в решающий момент он дважды оступился. В первом случае в партии с Даниилом Дубовым не поставил мат в два хода. Во втором, в матче с Яном Непомнящим Шенкленд подставился в один ход – не той фигурой пробил пешку. В первом поединке этого хватило бы американцам для ничьей, во втором – для победы.

Если по персоналиям, то наши аплодисменты в первую очередь Саше Костенюк. Она первую партию выиграла очень быстро и уверенно, а во второй в решающий момент смогла собраться, и когда наша сборная проигрывала, сумела поставить последнюю ловушку и соперница в эту ловушку угодила.

«В финал нашу команду затащили Непомнящий и Костенюк»

Очень здорово у американцев играл Уэсли Со, это показало, что наличие такого лидера крайне важно для команды. Если Со убрать, американцы были значительно слабее. В отсутствие Хикару Накамуры и Фабиано Каруны Со взял на себя бремя лидерства. Без Со американцы вряд ли дошли бы до полуфинала.

У нас помимо Саши Крстенюк, следует еще отметить Яна Непомнящего. Остальных пока не будем хвалить.

Пока в финал нашу команду затащили Непомнящий и Костенюк.

Что касается финала Россия – Индия, мне кажется, здесь все решится в армагеддоне. По дистанции силы соперников были равны. Если же все закончится в основное время, то наши ребята должны победить.

источник: «Советский спорт»
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