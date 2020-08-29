Как Россия обыграла Америку

Первый мини-матч россияне выиграли со счетом 3,5:2,5. Второй закончился вничью. Действующий чемпион России Евгений Томашевский поделился подробностями этих поединков.

«Наши аплодисменты Саше Костенюк»

– Я комментировал этот матч в прямом эфире, и могу сказать, что это был самый интересный поединок на Олимпиаде. Получился очень красивый, упорный и равный матч. Было напряжение, было и немало ошибок, но это особенности формата. В итоге чаша весов склонилась в пользу сборной России. Ребят поздравляю с победой, я подучил удовольствие.

Теперь подробности. Если кто-то скажет, что американцы проиграли из-за Сэмюэля Шенкленда, я с этим не соглашусь. Он тащил сборную США весь турнир, и был очень хорош.

Да, так получилось, что Шенкленд подвел американцев, но, повторю, он весь турнир тащил команду. Просто в решающий момент он дважды оступился. В первом случае в партии с Даниилом Дубовым не поставил мат в два хода. Во втором, в матче с Яном Непомнящим Шенкленд подставился в один ход – не той фигурой пробил пешку. В первом поединке этого хватило бы американцам для ничьей, во втором – для победы.