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Георгий Кичигин: Бикрев болтал про реванш и ушел под диван. Это чемпион?
19 сентября 04:53
автор: Владислав Усачев

Георгий Кичигин: Бикрев болтал про реванш и ушел под диван. Это чемпион?

Боец смешанных единоборств из Казахстана Георгий Кичигин рассказал о предстоящей встрече с российским полусредневесом Мамуром Хамдамовым в рамках турнира ACA 111, который состоится 19 сентября.

Также Кичигин рассказал про свою знаменитую семью, ответил на вызов Дмитрия Бикрева и выделил лучших бойцов в России и Казахстане.

– Сколько боев соперника посмотрели?
– Последние три боя. Выносливый и молодой парень. В основном борется. Пару ударов закидывает и идет в борьбу.

– С каким стилем соперники вам удобны?
– Честно, легче проводить бои с ударниками, но я – опытный спортсмен. Пройду Хамдамова.

– С конца прошлого года вы не выступали. Как оцените свою форму?
– Я должен был драться 14 июля с Магомедсайгидом Алибековым. Но у меня нашли антитела в крови и не допустили к бою. Когда сделал новый анализ, оказалось, что я здоров, но бой уже был отменен. Поэтому подготовка затянулась, но я подошел в форме.

– Сколько проблем доставил вам последний соперник Гловер Соуза?
– Проблем не было. Думаю, что последние десять соперников были даже сильнее нынешнего. Легко пройдем.

– Был интересный момент в том бою. Вы буквально оседлали бразильца, как всадник коня, когда он стоял у клетки. Насколько это сложный технический прием?
– Тяжело в том плане, что ноги затекают потому что ты находишься в статике. Когда раунд закончился, я ноги не мог растянуть, а так – нормально.

– У вас было поражение в One FC от Себастьяна Кадестама. Слышал, что вы сломали ребро. Насколько серьезно было?
– У меня есть старая травма – были сломаны два ребра. Во время броска я неправильно упал. На ребро. И не смог дышать. Сильная травма. Но бой я полностью вел.

– Да, поэтому удивило, что вы снялись.
– Вел в одну калитку. Проходил спокойно. Потом получил много нехороших сообщений: «Слился, отказался, сдал бой».

– Травму получили в первом раунде, а когда почувствовали – все, предел?
– В конце второго раунда понял, что не могу вдохнуть и выдохнуть.

– Удары локтями сказались?
– Нет. Соперник не попал.

– Вы часто меняете промоушены. Есть ли долгосрочный контракт с кем-то?
– Да. С АСА – четыре боя.

– Вы достаточно узнаваемая фигура в ММА, но ваш бой поставили в центр карда. Почему?
– Я должен был драться в соглавном бою летом. Здесь так подобрали пары так, что мое противостояние не такое интересное публике, как, например, поединки Артема Резникова или Асылжана Бакытжанулы. Не такой статус. Без разницы. Главное, выступить.

– Как оцените Артема и Асылжана в боях с Юсуфом Раисовым и Алексеем Буториным?
– Знаю парней лично. Мои друзья и спарринг-партнеры. В Асылжане я уверен на 100 процентов. Он пройдет своего соперника. В Артеме уверен тоже, но его соперник серьезнее. 50 на 50.

– Как вам стиль одежды Артема?
– Интересный. Всем понравился.

– Вы вышли в папахе. Что-то еще придумаете к своему стилю?
– Я не придумывал. Я – родословный казах.

– Как складываются карьеры ваших братьев и сестер? Кто планирует выступать?
– Никто не выступает, кроме младшего брата Виктора. Он сейчас служит в вооруженных силах РФ. Будет выступать за сухопутные войска по рукопашному бою и параллельно по ММА. Один-два боя. Служит он в военном городке в Чечне – Борзой.

– Ваша семья известна прежде всего вашей мамой. Почему ее нет с вами?
– У мамы дела. Она уехала к Вите в Борзой. Не смогла приехать. В Сочи она приезжала, потому что живет рядом – в Анапе. Но я там не подрался. Она старается ездить на все бои.

– Мне показалось, что ее не было и на вашем последнем поединке…
– Да. Не было. Но где поближе, она приезжает.

– Насколько для вас важно ее присутствие?
– Ко мне приехал старший брат – Григорий. Это главная поддержка. Гриша всегда был для меня примером. Он привел меня в спорт. Он – бывший профессиональный спортсмен.

У вас феноменальная статистика побед приемами. Где отточили такое мастерство?
– Не знаю. У меня длинные конечные, поэтому легко закрывать замки на шее.

– Ваш бой с Гаджимурадом Хирамагомедовым завершился раздельным решением. Насколько сильным соперником его можно назвать и согласным с тем, что бой получился близким?
– Честно, бой получился достаточно близкий. Судьи посчитали 48-48 и двое 48-47. Причем ничью поставил казахский судья, а мою победу увидели российские судьи. Гаджимурад – достойный и сильный соперник. Бойцы из Дагестана славятся этим. Они – одни из сильнейших в мире единоборств.

– Ваша карьера началась с четырех побед и четырех поражений. После этого была длительная победная серия. В том числе над Дмитрием Бикревым. Как вам удалось после такого трудного старта карьеры собраться?
– Я проигрывал из-за того, что часто выходил на замену и не следил за своей карьерой. Не было людей, которые меня вели. Потом за меня взялся брат. И я пришел в себя.

Вы сказали про Бикрева. Он сейчас – чемпион Fight Nights. Но я не считаю его чемпионом. С кем он дрался за пояс…

– Максим Буторин.
– Да, тоже не особо сильный парень. И его пояс…

– Сейчас Бикрев дерется с Шамилем Амировым.
– Соперник посложнее, но не особо. Вся тройка не заслуживает боя за пояс, а Бикрев... Я выиграл у него без проблем. Он везде говорил о желании провести реванш, а когда ему предложили, сразу слился. Сам болтает и сам под диван ушел.

– Лига АСА. Насколько она сильная в мире?
– Третья. Первые две – UFC и Bellator. Если сравнивать с другими российским лигами, осмотритесь и сами все увидите.

– Какую ставите цель? Можно за четыре боя подобраться к титулу?
– Думаю, нет. У меня контракт рассчитан на год, а полгода прошло. Хорошо если три боя проведу.

– Дальше где бы хотели выступать?
– Хочу в UFC или Rizin. В Японии хочу провести хотя бы один бой. Это моя мечта.

– Назовите лучших российских и казахстанских бойцов.
– Россияне: Хабиб Нурмагомедов, Вадим Немков, Петр Ян, Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Они на виду и могут быть конкуретны в зарубежных промоушенах. Минеев в UFC спокойно может драться с топ-5. Слабых мест у него нет. Он и борьбу подтянул.

Казахи: Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов, Артем Резников, Асылжан Бакытжанулы и я.

источник: «Советский спорт»
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