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Валерий Непомнящий: Надеюсь, у «Краснодара» после «Химок» остались патроны на ПАОК
21 сентября 10:17
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Андрей Шрамко

Валерий Непомнящий: Надеюсь, у «Краснодара» после «Химок» остались патроны на ПАОК

Известный тренер поделился с «Советским спортом» ожиданиями от выступления российских клубов в Лиге чемпионов. «Краснодару» 22 сентября предстоит первый матч решающего отборочного раунда.

«У СЕМАКА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОДИТЬ РОТАЦИЮ»

- Россия очередной раз имеет шанс получить тройное представительство в основной стадии главного еврокубка. Все предыдущие попытки оказались неудачными. Сейчас получится?
- Если говорить о всех трех российских клубах, то ни «Зениту», ни «Локомотиву», ни «Краснодару» не удалось усилиться на трансферном рынке. До закрытия окна время есть. И его нужно обязательно использовать. Смотрел в субботу игру «Зенита» в Екатеринбурге. Бросалось в глаза, что запаса прочности у питерцев нет. После активного начала пыл постепенно угас – и ничья выглядела справедливым исходом.

Что касается «Краснодара», то наблюдая за тем, как команда отгружает семь мячей в ворота «Химок», я ловил себя на мысли: не расстреляли бы ребята все патроны. Надо же что-то и на ПАОК было оставить. Понятно, что против греков будет гораздо сложнее. Они не предоставят столько свободы нападающим краснодарцев. Так что этого противостояния я жду с опаской. Очень хотелось бы впервые увидеть три наших клуба в группах Лиги чемпионов, но получится ли – вопрос.

- Вас не удивляет, что «Зенит» до сих пор не сделал ни одной громкой покупки, если не считать Деяна Ловрена, который заменил уехавшего в Англию Бранислава Ивановича?
- Уверен, что Сергей Семак ждет усиления. Вроде бы, по меркам РПЛ, команда укомплектована хорошо, но представьте себе, если травму получит Артем Дзюба или Сердар Азмун – сразу возникнут проблемы. Сейчас вот выбыл Ярослав Ракицкий – и в центр обороны вынужденно сместился Дуглас Сантос. Он хороший игрок, но это не его позиция. А о плановой ротации в такой ситуации говорить вообще не приходится. Однако без нее сезон не выдержать. Посмотрите на европейские топ-клубы. Там тренеры активно меняют состав от матча к матчу.

Валерий Непомнящий

«ДВА ХИМКИНСКИХ ГОЛА – ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК»

- Год назад »Краснодар» не смог присоединиться в групповом турнире ЛЧ к «Зениту» и «Локо», уступив по всем статьям «Олимпиакосу». Можно ли говорить о том, что греческие клубы для нас неудобны?
- Конкретно для «Краснодара» - пожалуй. В предыдущем отборочном раунде ПАОК прошел «Бенфику», которая считалась фаворитом. Греки плотно обороняются и проводят резкие контратаки. А защиту краснодарцев сверхнадежной не назовешь. Те же «Химки» забили дважды, сделав счет 2:2. Это тревожный звонок. Если ПАОК сделает то же самое, то потом еще пять, в отличие от химчан, не пропустит. Так что «Краснодару» нельзя ни на секунду терять концентрацию.

- Но все же команда Мурада Мусаева набрала приличный ход, согласны?
- Группа нападения «Краснодара» выглядит мощно. Игроки отлично взаимодействуют, восстановил кондиции после травмы Виктор Классон. Однако ты всегда играешь так, как тебе позволяет соперник. ПАОК – это не «Химки». Он позволит гораздо меньше. Придется терпеть. Переоценивать эти 7:2 ни в коем случае нельзя. Как и недооценивать соперника. Чем это заканчивается, наглядно показал пример «Динамо», проигравшего тбилисскому «Локомотиву».

«ПРЕДРЕКАТЬ ФИАСКО «ЛОКО» НЕ БУДУ»

- А что скажете о московском «Локо»? Многие заранее предрекают команде Марко Николича провал в Лиге чемпионов.
- Ситуация действительно сложная. Команда одновременно потеряла Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. Гжегож Крыховяк играет после травмы. Поэтому побеждать на классе уже не получается. И это в РПЛ. А Лига чемпионов – совсем другой уровень. Миранчуку, который тащил команду летом, требуется равноценная замена. Пока ее не видно.

- То есть, «Локо» ждет еврокубковое фиаско?
- Не хочу бросаться такими громкими заявлениями. Во-первых, еще можно усилиться. Во-вторых, это футбол. Бывает, команда ловит кураж и начинает громить всех подряд. Но для этого нужна какая-то отправная точка.

Турнирная таблица РПЛ

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Валерий Непомнящий: Надеюсь, у «Краснодара» после «Химок» остались патроны на ПАОК
Валерий Непомнящий: Надеюсь, у «Краснодара» после «Химок» остались патроны на ПАОК
Известный тренер поделился с «Советским спортом» ожиданиями от выступления российских клубов в Лиге чемпионов. «Краснодару» 22 сентября предстоит первый матч решающего отборочного раунда.
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