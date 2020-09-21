Валерий Непомнящий: Надеюсь, у «Краснодара» после «Химок» остались патроны на ПАОК

«У СЕМАКА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОДИТЬ РОТАЦИЮ»

- Россия очередной раз имеет шанс получить тройное представительство в основной стадии главного еврокубка. Все предыдущие попытки оказались неудачными. Сейчас получится?

- Если говорить о всех трех российских клубах, то ни «Зениту», ни «Локомотиву», ни «Краснодару» не удалось усилиться на трансферном рынке. До закрытия окна время есть. И его нужно обязательно использовать. Смотрел в субботу игру «Зенита» в Екатеринбурге. Бросалось в глаза, что запаса прочности у питерцев нет. После активного начала пыл постепенно угас – и ничья выглядела справедливым исходом.

Что касается «Краснодара», то наблюдая за тем, как команда отгружает семь мячей в ворота «Химок», я ловил себя на мысли: не расстреляли бы ребята все патроны. Надо же что-то и на ПАОК было оставить. Понятно, что против греков будет гораздо сложнее. Они не предоставят столько свободы нападающим краснодарцев. Так что этого противостояния я жду с опаской. Очень хотелось бы впервые увидеть три наших клуба в группах Лиги чемпионов, но получится ли – вопрос.

- Вас не удивляет, что «Зенит» до сих пор не сделал ни одной громкой покупки, если не считать Деяна Ловрена, который заменил уехавшего в Англию Бранислава Ивановича?

- Уверен, что Сергей Семак ждет усиления. Вроде бы, по меркам РПЛ, команда укомплектована хорошо, но представьте себе, если травму получит Артем Дзюба или Сердар Азмун – сразу возникнут проблемы. Сейчас вот выбыл Ярослав Ракицкий – и в центр обороны вынужденно сместился Дуглас Сантос. Он хороший игрок, но это не его позиция. А о плановой ротации в такой ситуации говорить вообще не приходится. Однако без нее сезон не выдержать. Посмотрите на европейские топ-клубы. Там тренеры активно меняют состав от матча к матчу.