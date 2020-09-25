Судья отобрал у «Баварии» гол, но она все равно дожала «Севилью» в овертайме и взяла Суперкубок УЕФА

ПЕРВЫЙ ЕВРОКУБКОВЫЙ МАТЧ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Главная команда 2020 года «Бавария» подошла к матчу за Суперкубок практически в оптимальном составе. Отсутствовал только герой финала Лиги чемпионов Кингсли Коман, но это не выглядело проблемой, ведь у мюнхенцев теперь есть Лерой Сане. При этом в запасе остался Альфонсо Дэвис, место которого занял выздоровевший Люка Эрнандес. В общем, состав у фаворита был самый что ни на есть боевой.

А у «Севильи» особый интерес вызывала фигура вернувшегося из «Барселоны» Ивана Рактича. Хорват занял позицию в центре полузащиты в тройке вместе с Фернандо и Жоаном Жорданом. Испанцы по сравнению с финалом Кубка УЕФА против «Интера» изменились сильнее – команду покинули Серхио Рико, его тезка Регилон и лидер полузащиты Эвер Банега.

Но самое важное для всей Европы – эксперимент УЕФА со зрителями. После пандемии болельщиков в международных матчах на трибуны еще не пускали и теперь будут изучать этот новый в нынешних реалиях опыт Будапешта, чтобы определить, насколько это безопасно. Даст бог, российские болельщики смогут еще услышать этой осенью гимн Лиги чемпионов.

НОВЫЙ ФОКУС ОТ ЛЕВАНДОВСКИ

Хулен Лопетеги основательно подготовился к игре с таким мощным соперником. «Бавария» любит с первых минут осадить чужую штрафную, забить быстрый мяч и играть потом в свое удовольствие. Но «Севилья» не стала отходить назад, навязала борьбу на чужой половине поля и сбила немцам привычный ритм. Те настолько не ожидали такой дерзости, что растерялись и даже пропустили. Давид Алаба на линии вратарской врезался в Ракитича, подхватившего скидку Люка де Йонга. Лукас Окампос реализовал пенальти.

После этого севильцы отказались от обороны высоким блоком, опустились к штрафной и стали оберегать преимущество. Невооруженным глазом можно было заметить распределение ролей – только де Йонг был более или менее освобожден от оборонительных задач, тогда как остальные окапывались перед штрафной в две линии, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, что должно было помешать мюнхенцам комбинировать.

От голевых моментов у ворот Боно это испанцев не избавило. Слабым звеном оказался левый защитник Серхио Эскудеро, из зоны которого приходила львиная доля самых интересных моментов. Томас Мюллер подставлял ногу под прострел с того фланга, затем Бенжамен Павар ворвался в свободную зону и неточным ударом мимо дальнего угла завершил проход все того же Мюллера по центру (редкий эпизод, когда опорники не уследили за своей зоной), а на исходе получаса Роберт Левандовски убежал один на один, но не смог перебросить вратаря.

Собственно, и ответный мяч пришел с фланга Эскудеро, хотя в данном случае стоит отметить величие Леванодовски. Мюллер с правого угла штрафной подал в свободную зону в центре, поляк не только успел к мячу, но и неожиданно откинул чуть назад Леону Горецке, которому уже не составило труда расстрелять Боно. Ракитич поздно стартовал за оппонентом и не успел накрыть удар.

VAR ОТМЕНИЛ ШЕДЕВР И ЧИСТЫЙ ГОЛ «БАВАРИИ»

Второй тайм «Севилья» начала с трех угловых подряд, но едва не нарвалась на гол в ответной атаке. Все тот же Эскудеро прибежал в чужой штрафной, после потери командой мяча не успел вступить в отбор или вернуться на свою позицию, откуда Сане мастерски подал за спину защитникам на Левандовски. Дальше было настоящее издевательство. Поляк сбросил мяч на линию вратарской Мюллеру, а тот вернул партнеру, которому оставалось закатить в пустые ворота. Красоту испортил всевидящий VAR, отменивший гол из-за офсайда у Левандовски еще в момент первой передачи от Сане.

O gol foi anulado, mas isso aqui é sacanagem. Lewandowski e Müller jogando como se estivessem no quintal de casa pic.twitter.com/Au6wW6IwVX — Sala12 (@OficialSala12) September 24, 2020

С каждой минутой «Бавария» все нащивала обороты. Дважды Сане бил из убойной позиции. В первом случае Фернандо успел прервать полет мяча на линии ворот, а во втором гол не был засчитан из-за того, что английский судья Энтони Тэйлор посчитал, что Левандовски мгновением ранее нарушал правила на… конечно, Эскудеро. Остроты эпизоду добавляет тот факт, что защитник сам проиграл позиционную борьбу и просто навалился на нападающего, от него разве что не пятившегося. На сей раз VAR почему-то вмешиваться не стал, хотя фол со стороны Левандовски вызывает очень большие сомнения. Мягко говоря.

Esto fue marcado como falta de Lewandowski, 😂😂😂😂. pic.twitter.com/Oc2AdhR3Mh — ElAzulFiel_™ ® (@ElAzulFiel_) September 24, 2020

Замены Лопетеги не сработали. Вышедшие вместо де Йонга и Ракитича Юссеф Эн-Несири и Оливер Торрес игру «Севильи» не усилили. Тогда наставник испанцев снял правого вингера Сусо, выпустив вместо него еще одного игрока, способного принести пользу в обороне, Неманью Гуделя. Севильская крепость стала надежнее и дотянула до овертайма. Хотя могла бы и... выиграть, если бы Эн-Несири реализовал выход один на один с Нойером в самой концовке.

«Севилья» улетела в контратаку на 87-й минуте, но Нойер напомнил, что он в полнейшем порядке 👌



Впереди дополнительное время:https://t.co/Fc0FSJG0HF pic.twitter.com/GnJucIXQVm — Матч ТВ (@MatchTV) September 24, 2020

ПРАВИЛО МАРТИНЕСА

В пяти из семи предыдущих розыгрышах Суперкубка УЕФА команды не смогли выявить победителя в основное время, так что «Севилья» и «Бавария» просто поддержали тренд последних лет.

В овертайме испанцы могли выйти вперед, но Эн-Несири вновь проиграл дуэль Нойеру (вратарь отбил мяч в штангу). Вообще у «Баварии» как будто спустило шины. В первые почти 100 минут Флик сделал всего одну замену против четырех замен Лопетеги. И с ней не угадал – вышедший на 70-й минуте вместо мобильного Сане Корентен Толиссо потерялся на поле и заметно снизил атакующий потенциал немецкого суперклуба.

Зато Флик угадал с выходом Хави Мартинеса. Его гол всего через пять минут после появления пришел с совершенно необязательного углового. Возможно, лучший игрок «Севильи» в этом матче Диего Карлос выбил мяч (уже восьмой раз за матч), летевший в руки Боно, за лицевую. Он же выиграл борьбу у Мартинеса после подачи, но на подборе оказался Алаба, чей удар Боно отбил точно на голову испанского полузащитника.

Примечательно, что предыдущий раз, когда «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА, Мартинес тоже забил. И тоже в овертайме. Дело было в 2013 году, тогда мюнхенцы переиграли по пенальти «Челси».

Goal Bayern Munich. Javi Martinez scores to give Bayern the lead. #SuperCup

pic.twitter.com/9RnncDxtgg — FTTV World (@FTTV10) September 24, 2020

Теперь до пенальти дело не дошло. «Бавария» одержала 23-ю победу подряд в официальных матчах, выиграла Суперкубок УЕФА второй раз (из пяти попыток) и вообще все турниры, в которых участвовала в 2020 году. Севильцам же не везет – всего одна победа в шести таких матчах. Но за то, что испанцы так достойно и долго держались против мюнхенского монстра, перед ними стоит снять шляпу.

Суперкубок УЕФА

«Бавария» - «Севилья» - 2:1 (1:1, 0:0)

Голы: Окампос, 11 – с пенальти – 0:1. Горецка, 34 – 1:1. Мартинес, 104 – 2:1.

«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба (Боатенг, 112), Зюле, Эрнандес (Дэвис, 99), Горецка (Мартинес, 99), Киммих, Зане (Толиссо, 70), Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро, Хордан (Васкес, 94), Фернандо, Ракитич (Торрес, 56), Сусо (Гудель, 73), Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).

Предупреждения: Алаба, 12. Хордан, 45+1. Кунде, 55. Фернандо, 70. Эрнандес, 90+1. Эскудеро, 119.

Судья: Тэйлор (Англия).