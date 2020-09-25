ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Судья отобрал у «Баварии» гол, но она все равно дожала «Севилью» в овертайме и взяла Суперкубок УЕФА
25 сентября 00:52
автор: Артем Зибрак

Судья отобрал у «Баварии» гол, но она все равно дожала «Севилью» в овертайме и взяла Суперкубок УЕФА

Победив в Будапеште со счетом 2:1, команда Ханса-Дитера Флика завоевала уже четвертый трофей в 2020 году – после триумфов в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.

ПЕРВЫЙ ЕВРОКУБКОВЫЙ МАТЧ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Главная команда 2020 года «Бавария» подошла к матчу за Суперкубок практически в оптимальном составе. Отсутствовал только герой финала Лиги чемпионов Кингсли Коман, но это не выглядело проблемой, ведь у мюнхенцев теперь есть Лерой Сане. При этом в запасе остался Альфонсо Дэвис, место которого занял выздоровевший Люка Эрнандес. В общем, состав у фаворита был самый что ни на есть боевой.

А у «Севильи» особый интерес вызывала фигура вернувшегося из «Барселоны» Ивана Рактича. Хорват занял позицию в центре полузащиты в тройке вместе с Фернандо и Жоаном Жорданом. Испанцы по сравнению с финалом Кубка УЕФА против «Интера» изменились сильнее – команду покинули Серхио Рико, его тезка Регилон и лидер полузащиты Эвер Банега.

Но самое важное для всей Европы – эксперимент УЕФА со зрителями. После пандемии болельщиков в международных матчах на трибуны еще не пускали и теперь будут изучать этот новый в нынешних реалиях опыт Будапешта, чтобы определить, насколько это безопасно. Даст бог, российские болельщики смогут еще услышать этой осенью гимн Лиги чемпионов.

НОВЫЙ ФОКУС ОТ ЛЕВАНДОВСКИ

Хулен Лопетеги основательно подготовился к игре с таким мощным соперником. «Бавария» любит с первых минут осадить чужую штрафную, забить быстрый мяч и играть потом в свое удовольствие. Но «Севилья» не стала отходить назад, навязала борьбу на чужой половине поля и сбила немцам привычный ритм. Те настолько не ожидали такой дерзости, что растерялись и даже пропустили. Давид Алаба на линии вратарской врезался в Ракитича, подхватившего скидку Люка де Йонга. Лукас Окампос реализовал пенальти.

После этого севильцы отказались от обороны высоким блоком, опустились к штрафной и стали оберегать преимущество. Невооруженным глазом можно было заметить распределение ролей – только де Йонг был более или менее освобожден от оборонительных задач, тогда как остальные окапывались перед штрафной в две линии, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, что должно было помешать мюнхенцам комбинировать.

От голевых моментов у ворот Боно это испанцев не избавило. Слабым звеном оказался левый защитник Серхио Эскудеро, из зоны которого приходила львиная доля самых интересных моментов. Томас Мюллер подставлял ногу под прострел с того фланга, затем Бенжамен Павар ворвался в свободную зону и неточным ударом мимо дальнего угла завершил проход все того же Мюллера по центру (редкий эпизод, когда опорники не уследили за своей зоной), а на исходе получаса Роберт Левандовски убежал один на один, но не смог перебросить вратаря.

Собственно, и ответный мяч пришел с фланга Эскудеро, хотя в данном случае стоит отметить величие Леванодовски. Мюллер с правого угла штрафной подал в свободную зону в центре, поляк не только успел к мячу, но и неожиданно откинул чуть назад Леону Горецке, которому уже не составило труда расстрелять Боно. Ракитич поздно стартовал за оппонентом и не успел накрыть удар.

VAR ОТМЕНИЛ ШЕДЕВР И ЧИСТЫЙ ГОЛ «БАВАРИИ»

Второй тайм «Севилья» начала с трех угловых подряд, но едва не нарвалась на гол в ответной атаке. Все тот же Эскудеро прибежал в чужой штрафной, после потери командой мяча не успел вступить в отбор или вернуться на свою позицию, откуда Сане мастерски подал за спину защитникам на Левандовски. Дальше было настоящее издевательство. Поляк сбросил мяч на линию вратарской Мюллеру, а тот вернул партнеру, которому оставалось закатить в пустые ворота. Красоту испортил всевидящий VAR, отменивший гол из-за офсайда у Левандовски еще в момент первой передачи от Сане.

С каждой минутой «Бавария» все нащивала обороты. Дважды Сане бил из убойной позиции. В первом случае Фернандо успел прервать полет мяча на линии ворот, а во втором гол не был засчитан из-за того, что английский судья Энтони Тэйлор посчитал, что Левандовски мгновением ранее нарушал правила на… конечно, Эскудеро. Остроты эпизоду добавляет тот факт, что защитник сам проиграл позиционную борьбу и просто навалился на нападающего, от него разве что не пятившегося. На сей раз VAR почему-то вмешиваться не стал, хотя фол со стороны Левандовски вызывает очень большие сомнения. Мягко говоря.

Замены Лопетеги не сработали. Вышедшие вместо де Йонга и Ракитича Юссеф Эн-Несири и Оливер Торрес игру «Севильи» не усилили. Тогда наставник испанцев снял правого вингера Сусо, выпустив вместо него еще одного игрока, способного принести пользу в обороне, Неманью Гуделя. Севильская крепость стала надежнее и дотянула до овертайма. Хотя могла бы и... выиграть, если бы Эн-Несири реализовал выход один на один с Нойером в самой концовке.

ПРАВИЛО МАРТИНЕСА

В пяти из семи предыдущих розыгрышах Суперкубка УЕФА команды не смогли выявить победителя в основное время, так что «Севилья» и «Бавария» просто поддержали тренд последних лет.

В овертайме испанцы могли выйти вперед, но Эн-Несири вновь проиграл дуэль Нойеру (вратарь отбил мяч в штангу). Вообще у «Баварии» как будто спустило шины. В первые почти 100 минут Флик сделал всего одну замену против четырех замен Лопетеги. И с ней не угадал – вышедший на 70-й минуте вместо мобильного Сане Корентен Толиссо потерялся на поле и заметно снизил атакующий потенциал немецкого суперклуба.

Зато Флик угадал с выходом Хави Мартинеса. Его гол всего через пять минут после появления пришел с совершенно необязательного углового. Возможно, лучший игрок «Севильи» в этом матче Диего Карлос выбил мяч (уже восьмой раз за матч), летевший в руки Боно, за лицевую. Он же выиграл борьбу у Мартинеса после подачи, но на подборе оказался Алаба, чей удар Боно отбил точно на голову испанского полузащитника.

Примечательно, что предыдущий раз, когда «Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА, Мартинес тоже забил. И тоже в овертайме. Дело было в 2013 году, тогда мюнхенцы переиграли по пенальти «Челси».

Теперь до пенальти дело не дошло. «Бавария» одержала 23-ю победу подряд в официальных матчах, выиграла Суперкубок УЕФА второй раз (из пяти попыток) и вообще все турниры, в которых участвовала в 2020 году. Севильцам же не везет – всего одна победа в шести таких матчах. Но за то, что испанцы так достойно и долго держались против мюнхенского монстра, перед ними стоит снять шляпу.

Суперкубок УЕФА

«Бавария» - «Севилья» - 2:1 (1:1, 0:0)

Голы: Окампос, 11 – с пенальти – 0:1. Горецка, 34 – 1:1. Мартинес, 104 – 2:1.

«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба (Боатенг, 112), Зюле, Эрнандес (Дэвис, 99), Горецка (Мартинес, 99), Киммих, Зане (Толиссо, 70), Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро, Хордан (Васкес, 94), Фернандо, Ракитич (Торрес, 56), Сусо (Гудель, 73), Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).

Предупреждения: Алаба, 12. Хордан, 45+1. Кунде, 55. Фернандо, 70. Эрнандес, 90+1. Эскудеро, 119.

Судья: Тэйлор (Англия).

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Поставщики аккумуляторов Tesla потрясены стремлением Маска сократить расходыMicrosoft представила новую версию геймпада XboxGoogle работает над новым логотипом для своего почтового сервиса GmailБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Живу на полтора миллиона": Уткин рассказал о своих доходах
Сергей Тетюхин: «Зенит-Казань» - однозначный фаворит
Сергей Тетюхин: «Зенит-Казань» - однозначный фаворит
23 сентября легенда российского волейбола Сергей Тетюхин отметил 45-й день рождения.
25.09.2020 08:00
Волейбол
автор: Юрий Волохов
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
«Ростов» не прошел «Маккаби», Россия все больше отстает от Португалии, Суперкубок УЕФА - у «Баварии»
«Ростов» не прошел «Маккаби», Россия все больше отстает от Португалии, Суперкубок УЕФА - у «Баварии»
В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
25.09.2020 07:49
Хроника
автор: Дмитрий Кузнецов
Российское супердерби – уже в первом круге. Анонс женского «Ролан Гарроса»
Российское супердерби – уже в первом круге. Анонс женского «Ролан Гарроса»
В четверг прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции – последнего в этом сезоне турнира «Большого шлема». Борьбу за титул точно начнут 10 россиянок. «Советский спорт» изучил расклад сил.
25.09.2020 06:32
Теннис
автор: Николай Мысин
Судья отобрал у «Баварии» гол, но она все равно дожала «Севилью» в овертайме и взяла Суперкубок УЕФА
Судья отобрал у «Баварии» гол, но она все равно дожала «Севилью» в овертайме и взяла Суперкубок УЕФА
Победив в Будапеште со счетом 2:1, команда Ханса-Дитера Флика завоевала уже четвертый трофей в 2020 году – после триумфов в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов.
25.09.2020 00:52
автор: Артем Зибрак
Кошмар продолжается. «Ростов» покидает Лигу Европы вслед за «Динамо», проиграв израильтянам (видео)
Кошмар продолжается. «Ростов» покидает Лигу Европы вслед за «Динамо», проиграв израильтянам (видео)
Команда Валерия Карпина уступила в третьем отборочном раунде ЛЕ-2020/21 «Маккаби» из Хайфы (1:2).
24.09.2020 21:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
«ОКР предлагает поддержать Федерации»
«ОКР предлагает поддержать Федерации»
Сегодня в Москве прошел исполком Олимпийского комитета России, на котором с докладом выступил президент ОКР Станислав Поздняков.
24.09.2020 19:31
Олимпиада
Как фанера над Парижем. Кто из звезд не сыграет на «Ролан Гарросе»?
Как фанера над Парижем. Кто из звезд не сыграет на «Ролан Гарросе»?
Уже в ближайшее воскресенье, 27 сентября в Париже стартует Открытый чемпионат Франции. Но третий турнир «Большого шлема» в этом сезоне соберет не всех звезд. Кто из лидеров рейтинга или теневых фаворитов не приедет на «Ролан Гаррос»?
24.09.2020 17:35
Теннис
автор: Эмиль Велиев
Сергей Гуренко: Как бы Манджукич не повторил в России судьбу Шюррле
Сергей Гуренко: Как бы Манджукич не повторил в России судьбу Шюррле
Известный белорусский тренер, бывший защитник чемпионского «Локомотива»-2004 многого ждет от предстоящего в выходные матча железнодорожников против ЦСКА.
24.09.2020 16:45
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Повторит ли Хэмилтон рекорд Шумахера? Пять интриг «Гран-при России»
Повторит ли Хэмилтон рекорд Шумахера? Пять интриг «Гран-при России»
В ближайший уик-энд на «Сочи Автодроме» стартует «Гран-при России». «Советский спорт» - об основных интригах 10-го этапа сезона.
24.09.2020 16:37
Формула-1
автор: Виталий Ленчук
«Корона» хоккейной империи. Что РПЛ плохо, то КХЛ – не так уж и плохо
«Корона» хоккейной империи. Что РПЛ плохо, то КХЛ – не так уж и плохо
Похоже, КХЛ решила не замечать коронавирусную угрозу, несмотря на массовую эпидемию в клубах.
24.09.2020 14:38
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика