Крах Питера и Белгорода и эмоции Бирюкова. Чем запомнился 1-й тур Суперлиги

В «Зените» главным забивалой оказался старожил команды Ореол Камехо – 22 очка. Полетаев записал на свой счет 15 очков, но диагональный реализовал только треть своих атак, а вот другого бывшего игрока «Кузбасса» Дмитрия Пашинского в Питере, видимо, увидят еще нескоро. Волейболист получил российский паспорт, но Международная федерация волейбола не спешит менять ему спортивное гражданство, поэтому он вынужден смотреть матчи с трибуны.

Тем более, что «Кузбасс» не заливался слезами из-за ухода своего лидера, а взял и подписал Ивана Зайцева . Лидер сборной Италии набрал 23 очка, став самым результативным игроком встречи. Усилил игру со скамейки 22-летний доигровщик Роман Пакшин , набравший 12 очков.

«Кузбасс» воспользовался тем, что еще недавно несколько волейболистов питерского клуба находились на карантине из-за болезни, поэтому их готовность оставляла желать лучшего. В результате новички «Зенита» провалили матч.

В Санкт-Петербурге уже несколько лет пытаются создать суперклуб. Конечно же, «исключительно в интересах сборной» . Нынешним летом состав «Зенита» укрепили доигровщик «Факела» Егор Клюка и диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев , которому в 1-м туре пришлось играть против бывшей команды. Игра у фаворита не задалась.

Аутсайдер разгромил «Белогорье»

В последние годы в белгородском клубе творится управленческий хаос. Тренеры меняются ежегодно, как и состав. Стабильности нет, поэтому «Белогорье», которое относительно недавно выигрывало Лигу чемпионов, теперь обосновалось в середине турнирной таблице.

К началу этого сезона клуб не сделал существенных шагов, чтобы переломить ситуацию. Единственное громкое приобретение – итальянский диагональный Габриэле Нелли, но это не тот волейболист, который способен в одиночку решать исход матчей.

В основе будут выходить очень молодые Павел Тетюхин, Никита Крамаренко и Иван Кузнецов. С другой стороны много игрового времени получат Дмитрий Ильиных, Сергей Багрей, Алексей Самойленко и Игорь Колодинский, пик карьеры которых уже давно позади. Молодежь и ветераны, без «золотой середины».

Чем и воспользовался «Самотлор», в составе которого блистал диагональный Виталий Папазов, набравший 19 очков. Своего лидера в Белгороде не нашлось.

Матч тура

Украшением первого тура стала встреча казанского «Зенита» и «Факела». Ко всем бедам «Факела»: уход Клюки, а также других лидеров за последние годы; на этот раз совершенно не попал в игру Дмитрий Волков – последний из могикан. Капитан «Факела» набрал лишь семь очков при 11 ошибках.

Зато пошло у Максима Жигалова – 21 очко. Может, в этом сезоне «Факелу» с диагональным подфартило. Свои нормы очков набрали Денис Богдан (15) и Александр Гуцалюк (11).

В «Зените» прекрасно играл вернувшийся на родную позицию диагонального Максим Михайлов, настрелявший 28 очков. Хорошо включился в игру польский новичок команды Бартош Беднож. Он был идеален в защите и набрал 17 очков. Столько же и у Эрвина Нгапета.

Однако спасать казанскую команду пришлось не им, а 17-летнему Михаилу Лабинскому, который удачно выходил на подачу и помог «Зениту» выигрывать брейковый мяч в пятом сете. Всего «Зенит» совершил 42 собственные ошибки, что без малого является двумя проигранными сетами. Такая игра вызвала гнев главного тренера Владимира Алекно, который после матча заявил, что его игрокам «должно быть стыдно за показанный антиволейбол».

Конфуз тура

Также на пять партий растянулась игра «Динамо-ЛО» и АСК, а учитывая, что итоговый счет на тай-брейке – 26:28, можно легко понять, какие эмоции были на площадке. Так при счете 21:21 «Динамо-ЛО» получило возможность для атаки. Связующий Игорь Тисевич решил сыграть с центральным Славомиром Бярдой, который просто имитировал атаку и проиграл мяч.

В этот момент у доигровщика Дениса Бирюкова сдали нервы, и он пошел разбираться с 23-летним игроком, взяв его за шею. Оттащил Бирюкова либеро Семен Кривитченко. К счастью, Денис быстро пришел в себя. Он даже впоследствии поздравил Бярду с набранным очком. Всего центральный наколотил 11 баллов, а Бирюков стал самым результативным игроком своей команды – 22 очка, как и у Никиты Алексеева. Но победил АСК.

Чемпионат России. 1-й тур

25 сентября, пятница

Динамо (Москва) – Нефтяник (Оренбург) – 3:0 (25:16, 25:17, 25:17)

Деру (9), Соколов (9), Власов (8) – Пурин (8), Еркин (4), Шемятихин (4)

Зенит (Санкт-Петербург) – Кузбасс (Кемерово) – 1:3 (23:25, 25:18, 21:25, 23:25)

Камехо (22), Полетаев (15), Филиппов (6) – Зайцев (23), Пакшин (12), Щербаков (12)

26 сентября, суббота

Енисей (Красноярск) – Локомотив (Новосибирск) – 0:3 (19:25, 17:25, 15:25)

Скримов (13), Аксютин (6), Ерещенко (6) – Лубурич (17), Савин (12), Ивович (10)

Газпром-Югра (Сургут) – Урал (Уфа) – 0:3 (13:25, 20:25, 16:25)

Шахбанмирзаев (9), Слободянюк (8), Черейский (7) – Музай (21), Феоктистов (11), Коленковский (8)

Зенит-Казань – Факел (Новый Уренгой) – 3:2 (24:26, 25:22, 25:23, 23:25, 15:13)

Михайлов (28), Нгапет (17), Беднож (17) – Жигалов (21), Богдан (15), Гуцалюк (11)

Белогорье (Белгород) – Самотлор (Нижневартовск) – 0:3 (22:25, 22:25, 23:25)

Нелли (10), Тетюхин (8), Самойленко (7) – Папазов (19), Богачёв (15), Макаренко (9)

Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) – АСК (Нижний Новгород) – 2:3 (28:26, 18:25, 25:11, 22:25, 26:28)

Бирюков (22), Алексеев (22), Дивиш (18) – Виецкий (23), Валеев (17), Титич (14)