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Второй сезон от GO and PLAY: две платформы в одном турнире
01 октября 18:24

Второй сезон от GO and PLAY: две платформы в одном турнире

Любительская лига GO and PLAY запускает второй сезон соревнований в конце октября. Организация уже приятно удивила публику: на этот раз в центре внимания — Dota 2 и Standoff 2.

Киберспортивные реалии показывают, что организаторы предпочитают проводить турниры только на одной платформе. Редкие исключения (по типу PUBG, который представлен как на ПК, так и на мобильных устройствах) только подтверждают правило. Любительская лига GO and PLAY решила проявить неординарный подход к организации следующего сезона — совместить состязания на двух платформах одновременно.

GO and PLAY: мобильный гейминг для всех

Любительская лига GO and PLAY откроет потенциал мобильного гейминга как для фанатов, так и для скептически настроенных сторонников ПК-гейминга. Во втором сезоне, помимо привычной Доты, в центре внимания окажется популярная мобильная игра Standoff 2, созданная российскими разработчиками. Такой попытка совмещения двух платформ уже вызывает живой интерес публики.

Standoff 2 — продолжение нашумевшего трехмерного шутера на мобильных устройствах. Игра представляет собой аналог известного CS GO, но на базе смартфонов. Standoff 2 отличается отменной графикой и крайне высокой динамикой сражений. Если игрок скептически настроен к мобильному геймингу, то популярный шутер от российского разработчика станет настоящим откровением в жанре.

Групповые этапы по Standoff 2 начнутся уже 31 октября. Всем желающим участвовать необходимо оставить заявку в официальном сообществе в ВК. Единственное требование — хотя бы один участник из команды должен будет стримить ход сражений через популярные сервисы (Twitch, YouTube или ВК). Прямые трансляции в первую очередь выгодны самими участникам — таким способом они могут набрать известность и даже свою стабильную аудиторию.

Формат и карты по Standoff 2 будут устанавливаться в начале тура. При игре на карте за одну сторону, она определяется по результатам ножевого раунда на любой карте.

Организатор установил, что в состязании смогут принять участие только 128 команд по 7 человек в каждой. Свыше 700 игроков, желающих показать себя — внушительная цифра, которая оказалась под силу GO and PLAY. Медлить с заявками, однако, не стоит – в прошлом сезоне любительская лига собрала необходимое количество участников значительно раньше дедлайна.

Расписание по Standoff 2 (подробнее о регламенте можно узнать на официальном сайте лиги):

  • первый этап квалификаций – 31 октября;
  • второй этап квалификаций – 7 ноября;
  • финальный этап – 14 и 15 ноября.

Указанные даты приходятся на выходные дни. Любительская лига GO and PLAY — одна из немногих организаций, которые обращают внимание на свободное время игроков.

Финал пройдет в формате Best of 3, а призовой фонд составит 30 тысяч рублей.

Если любитель популярного мобильного шутера уже давно желал продемонстрировать свой скилл, то самое время записываться на участие в лиге. Повторного шанса от других турниров уже может не появиться.

Возрождение Dota 2 для любителей

Пока профессиональная сцена кипит от онлайн-турниров, любительская лига GO and PLAY заботится о фанатах популярной MOBA. Каждый неравнодушный к Доте теперь сможет не только следить за мувами от Secret, но и сам принять участие в состязании.

Условия участия аналогичны Standoff 2 — нужно оставить заявку в сообществе ВК и стримить игру на популярных платформах (Twitch, YouTube, VK). Личный стриминг, как и в прошлом сезоне, открывает путь к большому количеству поклонников и зрителей.

Расписание по Доте (подробнее о регламенте можно узнать на официальном сайте лиги):

  • первый этап квалификаций – 24 и 25 октября;
  • второй этап квалификаций – 31 октября и 1 ноября;
  • третий этап квалификаций – 7 и 8 ноября;
  • четвертый этап квалификаций – 14 и 15 ноября.

Как и в случае с Standoff 2, соперничество по Доте запланировано на выходные, что гарантирует удобство участия и возможность привлечь максимально широкую аудиторию.

Финал пройдет 14 и 15 ноября. Призовой фонд по Доте составит 50 тысяч рублей.

К досаде всех болельщиков, на грядущем ESL не будет Virtus.Pro. Пока «медведи» отдыхают, сами фанаты могут заявить о себе на любительском турнире от GO and PLAY. Приличный призовой фонд, большое количество эмоций и собственные поклонники гарантированы каждому, кто решится принять участие в лиге.

Мобильные игры: новый исполин жанра

Индустрия видеоигр четко поделена на два массивных сегмента – традиционные платформы и мобильный гейминг. Примечательно, что граница между ними редко пересекается — лишь единичные разработчики пытаются охватить оба сектора (к примеру, League of Legends и его мобильные аналоги). Но тенденции, которые наметились уже давно, заставляют даже самых ярых традиционалистов обращать внимание на видеоигры для смартфонов и планшетов.

Загрузка мобильных игр составляет треть всех загрузок приложений на телефонах. Это огромная цифра, которая ежегодно только растет.

При этом бюджет сегмента мобильного гейминга уже превысил 70 миллиардов долларов. В недалеком будущем традиционному сегменту ПК и других платформ уже будет не под силу тягаться с новым лидером в индустрии.

Несмотря на колоссальный рост, мобильный гейминг имеет тот же недостаток, что и другие платформы — это акцент на профессиональных игроков в киберспорте. Когда речь заходит о соревнованиях, то редкая организация будет запускать состязания для любителей популярных мобильных игр. GO and PLAY решила восполнить данный пробел и организовать полноценные соревнования по Standoff 2. Каждому желающему прочувствовать на себе дух официальных соревнований рекомендуется как можно быстрее записаться на турнир, чтобы не упустить свой шанс.

Призовой фонд — не единственное, что может привлечь игрока. В первую очередь GO and PLAY обеспечивает популярность участника за счет прямых трансляций. Участие в любительском турнире может стать хорошим залогом для будущей карьеры стримера.

источник: «Советский спорт»
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