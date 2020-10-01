Второй сезон от GO and PLAY: две платформы в одном турнире

Групповые этапы по Standoff 2 начнутся уже 31 октября. Всем желающим участвовать необходимо оставить заявку в официальном сообществе в ВК . Единственное требование — хотя бы один участник из команды должен будет стримить ход сражений через популярные сервисы (Twitch, YouTube или ВК). Прямые трансляции в первую очередь выгодны самими участникам — таким способом они могут набрать известность и даже свою стабильную аудиторию.

Standoff 2 — продолжение нашумевшего трехмерного шутера на мобильных устройствах. Игра представляет собой аналог известного CS GO, но на базе смартфонов. Standoff 2 отличается отменной графикой и крайне высокой динамикой сражений. Если игрок скептически настроен к мобильному геймингу, то популярный шутер от российского разработчика станет настоящим откровением в жанре.

Любительская лига GO and PLAY откроет потенциал мобильного гейминга как для фанатов, так и для скептически настроенных сторонников ПК-гейминга. Во втором сезоне, помимо привычной Доты, в центре внимания окажется популярная мобильная игра Standoff 2, созданная российскими разработчиками. Такой попытка совмещения двух платформ уже вызывает живой интерес публики.

Киберспортивные реалии показывают, что организаторы предпочитают проводить турниры только на одной платформе. Редкие исключения (по типу PUBG, который представлен как на ПК, так и на мобильных устройствах) только подтверждают правило. Любительская лига GO and PLAY решила проявить неординарный подход к организации следующего сезона — совместить состязания на двух платформах одновременно.

Формат и карты по Standoff 2 будут устанавливаться в начале тура. При игре на карте за одну сторону, она определяется по результатам ножевого раунда на любой карте.

Организатор установил, что в состязании смогут принять участие только 128 команд по 7 человек в каждой. Свыше 700 игроков, желающих показать себя — внушительная цифра, которая оказалась под силу GO and PLAY. Медлить с заявками, однако, не стоит – в прошлом сезоне любительская лига собрала необходимое количество участников значительно раньше дедлайна.

Расписание по Standoff 2 (подробнее о регламенте можно узнать на официальном сайте лиги):

первый этап квалификаций – 31 октября;

второй этап квалификаций – 7 ноября;

финальный этап – 14 и 15 ноября.

Указанные даты приходятся на выходные дни. Любительская лига GO and PLAY — одна из немногих организаций, которые обращают внимание на свободное время игроков.

Финал пройдет в формате Best of 3, а призовой фонд составит 30 тысяч рублей.

Если любитель популярного мобильного шутера уже давно желал продемонстрировать свой скилл, то самое время записываться на участие в лиге. Повторного шанса от других турниров уже может не появиться.

Возрождение Dota 2 для любителей

Пока профессиональная сцена кипит от онлайн-турниров, любительская лига GO and PLAY заботится о фанатах популярной MOBA. Каждый неравнодушный к Доте теперь сможет не только следить за мувами от Secret, но и сам принять участие в состязании.

Условия участия аналогичны Standoff 2 — нужно оставить заявку в сообществе ВК и стримить игру на популярных платформах (Twitch, YouTube, VK). Личный стриминг, как и в прошлом сезоне, открывает путь к большому количеству поклонников и зрителей.

Расписание по Доте (подробнее о регламенте можно узнать на официальном сайте лиги):

первый этап квалификаций – 24 и 25 октября;

второй этап квалификаций – 31 октября и 1 ноября;

третий этап квалификаций – 7 и 8 ноября;

четвертый этап квалификаций – 14 и 15 ноября.

Как и в случае с Standoff 2, соперничество по Доте запланировано на выходные, что гарантирует удобство участия и возможность привлечь максимально широкую аудиторию.

Финал пройдет 14 и 15 ноября. Призовой фонд по Доте составит 50 тысяч рублей.

К досаде всех болельщиков, на грядущем ESL не будет Virtus.Pro. Пока «медведи» отдыхают, сами фанаты могут заявить о себе на любительском турнире от GO and PLAY. Приличный призовой фонд, большое количество эмоций и собственные поклонники гарантированы каждому, кто решится принять участие в лиге.

Мобильные игры: новый исполин жанра

Индустрия видеоигр четко поделена на два массивных сегмента – традиционные платформы и мобильный гейминг. Примечательно, что граница между ними редко пересекается — лишь единичные разработчики пытаются охватить оба сектора (к примеру, League of Legends и его мобильные аналоги). Но тенденции, которые наметились уже давно, заставляют даже самых ярых традиционалистов обращать внимание на видеоигры для смартфонов и планшетов.

Загрузка мобильных игр составляет треть всех загрузок приложений на телефонах. Это огромная цифра, которая ежегодно только растет.

При этом бюджет сегмента мобильного гейминга уже превысил 70 миллиардов долларов. В недалеком будущем традиционному сегменту ПК и других платформ уже будет не под силу тягаться с новым лидером в индустрии.

Несмотря на колоссальный рост, мобильный гейминг имеет тот же недостаток, что и другие платформы — это акцент на профессиональных игроков в киберспорте. Когда речь заходит о соревнованиях, то редкая организация будет запускать состязания для любителей популярных мобильных игр. GO and PLAY решила восполнить данный пробел и организовать полноценные соревнования по Standoff 2. Каждому желающему прочувствовать на себе дух официальных соревнований рекомендуется как можно быстрее записаться на турнир, чтобы не упустить свой шанс.

Призовой фонд — не единственное, что может привлечь игрока. В первую очередь GO and PLAY обеспечивает популярность участника за счет прямых трансляций. Участие в любительском турнире может стать хорошим залогом для будущей карьеры стримера.